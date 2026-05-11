Sony ska använda AI i utvecklingen av PlayStation-spel och det känns oroväckande

Sonys VD Hideaki Nishino visar tydligt stöd för att använda AI i utvecklingen av PlayStation-spel

Nishino vill använda AI för att förbättra spelutveckling och “frigöra kreativiteten i våra studior”

Det sker samtidigt som AI fortsatt är kontroversiellt inom spelindustrin, både på grund av dess påverkan på marknaden och användningen i Nvidias DLSS 5

AI orsakar redan stora problem inom PC- och spelkonsolmarknaden, med skyhöga RAM-priser och komponentbrist, och nu finns det ännu en anledning för spelare att vara oroliga över teknikens växande närvaro inom spel.

Som Sony rapporterat via VGC lyfte Sonys VD Hideaki Nishino nyligen fram en ny plan som inkluderar användning av AI i PlayStations spelutveckling för att förbättra produktiviteten.

Det sker samtidigt som AI redan är kontroversiellt, inte bara för att tekniken driver upp priser generellt genom ökad efterfrågan på minne, utan också på grund av Nvidias kommande DLSS 5, som många liknat vid ett generativt AI-filter för spel.

Introduktionen av DLSS 5 har redan blivit ett oroväckande tecken på vad spelutveckling i framtiden kan utvecklas till och tekniken har inte ens släppts ännu. Även om den kommer vara valfri för spelare har många utvecklare redan ställt sig bakom verktyget och planerar att använda det när det väl lanseras.

Det är just därför Nishinos löfte om att använda AI känns oroande. Han sade: “På PlayStation är vårt mål alltid att vara den bästa platsen att spela på och den bästa platsen att publicera spel på. Vi ser AI som ett kraftfullt verktyg för att hjälpa oss i det uppdraget.”

(Image credit: Shutterstock / Rokas Tenys)

Det uttalandet påminner starkt om vad Nvidia själva och flera spelutvecklare sagt om DLSS 5, där AI beskrivs som ett “verktyg” snarare än ett centralt inslag i spelen, men det är inte riktigt så enkelt.

Nishino fortsatte: “Visionen, designen och den emotionella påverkan i våra spel kommer alltid från talangen hos våra studior och skådespelare. AI är tänkt att förstärka deras förmågor, inte ersätta dem”, vilket ytterligare antyder att AI strikt ska användas inom själva spelutvecklingen.

“Vi tror att AI kommer frigöra kreativiteten i våra studior, skapa en mer kuraterad plattform och förbättra PlayStation-upplevelsen för både spelare och skapare.”

På pappret är PlayStations löfte om att hålla AI-användningen begränsad till utvecklingsprocessen, utan att ersätta mänskliga konstnärer, inte nödvändigtvis något dåligt – även om det knappast är ett populärt drag. Problemet är snarare vad det kan leda till längre fram.

(Image credit: Nvidia / Capcom)

När det gäller DLSS 5 hävdade Nvidias VD Jensen Huang att spelare hade “helt fel” om att DLSS 5 skulle vara generativ AI i spel, eftersom det enligt honom handlar om “content-controlled generative AI”. Men många såg det mest som buzzwords för att få tekniken att låta mindre kontroversiell, eftersom den tydligt förändrar detaljer hos karaktärer och miljöer och därmed går emot utvecklarnas ursprungliga designval.

PlayStation har tack och lov inget direkt DLSS 5-motsvarande i nuläget, men bara det faktum att AI nu tar plats i företagets spelutveckling öppnar dörren för att användningen kan växa ytterligare framöver, kanske till och med till att genererade AI-assets börjar dyka upp i spel.

Det känns inte särskilt långsökt när Activision redan aktivt använder AI i sina Call of Duty-spel, något som inte direkt tagits emot väl av spelarna. Det enda hoppet är att fortsatt kritik från konsumenter håller PlayStation och företagets förstapartsstudior tillbaka och om reaktionerna kring DLSS 5 är något att gå efter, är det åtminstone en lovande början.