Nvidias VD säger att gamers har “helt fel” om DLSS 5

Jensen Huang säger att gamers som kritiserar DLSS 5 har “helt fel”

Han säger: “Det här är väldigt annorlunda jämfört med generativ AI; det är generativ AI med innehållskontroll.”

Han menar också att spelutvecklare har direkt kontroll över tekniken och kan finjustera AI:n efter sin konstnärliga vision

Nvidias VD Jensen Huang har slagit tillbaka mot gamers som varit kritiska till DLSS 5, den nyligen presenterade tekniken som ska förbättra grafiken i spel och göra dem mer realistiska med hjälp av RTX 5000-serien.

Eller det är åtminstone tanken – att använda AI som “tillför pixlar fotorealistisk belysning och material” för att förbättra befintliga spelresurser – men många spelare tycker att resultatet faktiskt ser sämre ut än originalgrafiken (av flera olika skäl).

Kritiken har varit hård från vissa håll, men under GTC 2026 slog Jensen Huang tillbaka mot kritiken när han fick frågor från Tom’s Hardware.

Makala inaendelea hapa chini

Huang höll inte igen och sa: “För det första har de helt fel. Anledningen är att, som jag har förklarat noggrant, DLSS 5 kombinerar kontroll över geometri, texturer och allt i spelet med generativ AI.”

Vd:n utvecklade vidare hur spelutvecklare kan finjustera den generativa AI:n så att den matchar spelets stil – och att tekniken inte ska påverka den konstnärliga kontrollen eller visionen.

Huang betonade att det är upp till utvecklarna hur DLSS 5 används: “Allt detta ligger i kontrollen – direkt kontroll – hos spelutvecklaren. Det här är väldigt annorlunda jämfört med generativ AI; det är generativ AI med innehållskontroll. Det är därför vi kallar det neural rendering.”

Fel väg att gå

(Image credit: Nvidia / Capcom)

Vi är inte övertygade om att det är rätt strategi att dubbla ner på DLSS 5 och slå tillbaka på det här sättet – det känns snarare som att hälla bensin på elden när en redan frustrerad spelpublik reagerar starkt.

Dessutom känns Huangs formuleringar lite väl mycket som att leka med semantik. Det är “generativ AI med innehållskontroll”, vilket förstås är något helt annat än “generativ AI”, som vi alla vet. Visst, det är en enorm skillnad – även om det, eh, inte låter särskilt annorlunda vid första anblick.

Vad är det egentligen Huang syftar på här? Det handlar om skillnaden mellan att låta AI skapa grafik från grunden och att använda AI för att förbättra befintliga spelresurser – alltså att finputsa det som redan finns (“innehållskontroll”). Han understryker också att utvecklarna sätter ramarna för hur DLSS 5 används och behåller den konstnärliga kontrollen.

Det låter bra i teorin, men när vi tittar på resultaten som Nvidia visade upp på GTC, med jämförelser mellan DLSS 5 av och på i olika spel, finns det tydliga skillnader. Det gäller särskilt stämning och visuell stil – det räcker att titta på bilden från Resident Evil Requiem (med Grace) för att se det. Det är också förståeligt att många oroar sig för att tekniken kan göra spel mer generiska, med för skarp rendering, för hög ljusstyrka eller överdrivet mättade färger.

Med tanke på att detta är rimliga invändningar känns det inte särskilt hjälpsamt att Huang rakt av säger att spelare har “fel”. Vi kan absolut acceptera att DLSS 5 fortfarande är i ett tidigt skede och att slutresultatet kan se helt annorlunda ut jämfört med de exempel som visades på GTC – men det är inte det Huang fokuserar på här.

Det känns snarare som att han är frustrerad över att spelare kritiserar DLSS 5 utan att fullt ut förstå vad det är – eller vad det kan bli – samtidigt som han själv reagerar lika starkt tillbaka. Det känns i slutändan inte särskilt konstruktivt.