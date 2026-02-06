Rykte hävdar att Nvidia inte släpper några nya gaming-GPU:er under 2026

Källor uppger att Nvidia inte släpper några nya gaming-GPU:er under 2026

Orsaken ska vara minneskrisen, där videominne prioriteras till AI-grafikkort

Rapporten hävdar även att Nvidia ”skär ned produktionen” av befintliga RTX 5000-kort

Vi har återigen fått höra att Nvidia inte planerar att lansera några nya spelgrafikkort under 2026, den här gången från en mer tung källa i ryktesflödet. Enligt The Information kommer Nvidia inte att släppa några nya GeForce-grafikkort i år, till följd av den pågående minnesbristen som även påverkar grafikkortens videominne.

Om detta stämmer blir 2026 det första året på tre decennier då Nvidia inte lanserar någon ny gaming-GPU – vare sig i form av en helt ny generation eller en uppdatering av befintliga modeller, som exempelvis en Super-variant.

Två källor med ”direkt insyn” ska ha bekräftat detta och menar att Nvidia behöver prioritera de minneskretsar som finns tillgängliga till AI-grafikkort, snarare än spelprodukter, eftersom marginalerna är betydligt högre där.

Rapporten hävdar även att Nvidia ”skär ned produktionen” av sina befintliga RTX 5000-grafikkort, även om inga exakta siffror anges för hur stor minskningen är.

Som alltid bör man ta rykten av detta slag med en nypa salt. Nvidia har inte velat kommentera uppgifterna rakt av, vilket är föga förvånande, men företaget har sagt till The Information att man fortsätter att leverera alla GeForce-produkter och samarbetar med leverantörer för att maximera tillgången på minne.

Det är exakt samma besked som Nvidia gav när det tidigare spekulerades i att RTX 5070 Ti i praktiken hade plockats bort från produktionslinjerna – något som Nvidia då bestämt förnekade.

Båda dessa rykten bygger vidare på trådar som redan cirkulerat en tid. Vi har vid flera tillfällen hört att Nvidia drar ned produktionen av GeForce-kort, där den senaste uppgiften pekade på en minskning på 15–20 procent. The Information anger ingen exakt siffra, men om uppgiften är värd att rapportera lär neddragningen vara tillräckligt kännbar, möjligen i linje med dessa nivåer.

Vi har också tidigare hört från en pålitlig läcka på X – samma källa som nämnde produktionsminskningen på 20 procent – att Nvidia inte kommer att släppa några gaming-GPU:er under 2026. När två separata rapporter nu säger samma sak, och dessutom med The Information som avsändare, ökar sannolikheten för att det faktiskt finns substans i uppgifterna.

The Information avslöjar även att Nvidia hade planerat en stegvis uppdatering av RTX 5000-serien med kodnamnet ”Kicker”, och att designarbetet för dessa uppdaterade grafikkort redan var färdigt. Planerna ska dock ha lagts på is i december 2025, utan någon ny lanseringstidpunkt.

Det verkar alltså inte bli aktuellt i år, och det kan även skjuta upp nästa generation GeForce-kort. RTX 6000-serien ska enligt tidigare planer ha gått i massproduktion sent 2027, men det uppges nu inte längre gälla. Det antyder att RTX 6000 i stället kan dröja till 2028, även om detta inte bekräftas rakt ut.

”Kicker”-uppdateringen är med stor sannolikhet de ryktade RTX 5000 Super-korten, alltså mindre uppgraderingar av befintliga modeller. Enligt rykten handlade det om RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super och RTX 5080 Super.

Tanken ska ha varit att utrusta dem med rejält tilltaget videominne – 18 GB för RTX 5070 Super och 24 GB för de två övriga. Med tanke på den rådande bristen på VRAM är det lätt att förstå varför Nvidia skulle tveka inför att gå vidare med dessa lanseringar.

Förhoppningen om att få se RTX 5000 Super-uppdateringar redan i år verkar därmed vara grusad. Den mer oroande utsikten är kanske inte att det saknas nya GeForce-kort under 2026, utan att Nvidias befintliga spelgrafikkort riskerar fortsatta prishöjningar när tillgången minskar ytterligare.

Signalerna från Nvidias största GPU-konkurrent AMD har inte heller varit särskilt lugnande den senaste tiden. Bortom toppsegmentet ryktas både Team Green och Team Red nu styra produktionen mer mot grafikkort med 8 GB minne i stället för 16 GB, något som många spelare menar är långt ifrån tillräckligt i dag.