Nvidia GeForce Now kommer officiellt till Steam Machine – därför är det goda nyheter för gaming i vardagsrummet

Nvidia GeForce Now är officiellt på väg till Steam Machine

Stöd för Steam Controller är också på gång

Det ger ägare av Valves PC större flexibilitet att streama avancerade spel som inte kan köras på Steam Machines mer blygsamma hårdvara

Nvidia har avslöjat att företagets GeForce Now-tjänst kommer till Steam Machine.

Som The Verge rapporterar gjorde Nvidia tillkännagivandet under Gamescom 2026, där företaget meddelade att GeForce Now-streaming kommer till Steam Machine före årets slut och att Steam Controller också kommer att få stöd. (Steam Deck har förstås redan stöd.)

Med andra ord kommer du att kunna använda GeForce Now-appen på Steam Machine, inklusive med handkontrollen. Stöd för Steam Controller kommer dessutom att lanseras för Windows 11 och macOS senare under 2026.

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Nvidia berättade också att fler Fire TV Stick-modeller kommer att få stöd och att GeForce Now-abonnemang kommer att kunna köpas direkt via Amazon.

GeForce Now har dessutom precis lanserats i webbläsaren Firefox och streamingtjänsten får nya DLSS 4.5-funktioner, som enligt Nvidia inkluderar Super Resolution (uppskalning), samt dynamisk Frame Generation och Ray Reconstruction.

DLSS 4.5 Ray Reconstruction presenterades också under Gamescom och ska ge bättre bildkvalitet i spel med ray tracing och path tracing.

Steam Machine och GeForce Now är ett drömteam

(Image credit: Valve)

Stöd för GeForce Now är något som flera Steam Machine-köpare (eller potentiella köpare) har sagt att de gärna skulle vilja se. Varför? Jo, Valves PC har inte direkt den kraftfullaste hårdvaran, eftersom kompromisser har gjorts för att skapa en snygg och kompakt liten låda som passar bra i vardagsrummet utan att dra uppmärksamhet till sig, vare sig genom sin storlek eller ljudnivå.

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Det innebär att du helt enkelt inte kan spela mer krävande PC-spel på Steam Machine, eftersom den saknar tillräckligt med grafikkraft. Det är därför vissa ser GeForce Now som den perfekta partnern till Steam Machine – du kan spela många spel lokalt på enheten, men när du vill köra en toppmodern titel som Valves hårdvara inte har en chans att hantera kan du streama den via GeForce Now i stället (förutsatt att spelet stöds av Nvidia, förstås).

Som en gamer på Reddit, som hade hoppats på just den här lösningen, uttryckte det: "Spela AA-spelen på [Steam] Machine och AAA-spelen med maxad grafik via GeForce Now."

Den drömmen kommer snart att bli verklighet, även om upplägget snarare låter som en mardröm för vissa, som snabbt påpekar kostnaden. Abonnemanget på Nvidias streamingtjänst tillkommer trots allt ovanpå det höga priset på Steam Machine.

Jag kan egentligen inte argumentera emot det, men om du redan har en Steam Machine är det ändå logiskt att komplettera med GeForce Now för att kunna spela (nästan) vad du vill i vardagsrummet med en smidig och superkompakt PC. (Förutsatt att din internetanslutning är tillräckligt snabb och stabil för spelstreaming, förstås.) I det scenariot får du rejält med flexibilitet, kraft och bekvämlighet för gaming – en lockande, om än dyr, kombination.

Alternativet är att bygga en kraftfullare Steam Machine-klon själv (eller köpa en färdigbyggd dator i samma stil), men kom ihåg att även den vägen kommer med sina egna kompromisser.

Oavsett vilket ger GeForce Now fler möjligheter med Steam Machine – det går inte att förneka.

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