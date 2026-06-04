De galnaste och märkligaste gaming-PC-byggena från Computex 2026

Computex går alltid att lita på när det gäller att visa upp verkligt kreativa specialbyggda datorer och årets mässa har inte varit något undantag.

En av sakerna jag älskar med att vara PC-gamer är att bygga mina egna datorer. Processen gör det möjligt för mig att optimera specifikationerna efter mina behov och min budget, samtidigt som jag får chansen att vara kreativ.

Tidigare har jag byggt en Star Wars-inspirerad PC, en kompakt konsolliknande dator med ett RTX 5090-kort och mycket annat.

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Mina egna försök bleknar dock i jämförelse med de professionella PC-byggare och moddare som visar upp sina skapelser på Computex och hjälper komponenttillverkarna att presentera sina produkter på uppseendeväckande sätt.

Här nedanför har jag samlat några av de coolaste – och märkligaste – specialbyggda datorerna jag har sett på mässgolvet i år.

Brass Wing Sentinel av Mark's Fabrications

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Specifikationer:

RAM: KLEVV CRAS V RGB DDR5

KLEVV CRAS V RGB DDR5 Moderkort: ASRock B650E PG-ITX WiFi

ASRock B650E PG-ITX WiFi Processor: AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7950X Nätaggregat: FSP Dagger Pro 850W

Entryopy-Core av AK

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Specifikationer:

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RAM: KLEVV CRAS V RGB DDR5

KLEVV CRAS V RGB DDR5 Moderkort: Asus ROG Strix B850-I Gaming WiFi

Asus ROG Strix B850-I Gaming WiFi Processor: AMD Ryzen 5 9600X

AMD Ryzen 5 9600X Grafikkort: Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC

Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC Nätaggregat: Lian Li SP0850P

Lian Li SP0850P Vattenkylning: Bitspower

The Arm av Mark's Fabrications

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Specifikationer:

RAM: Teamgroup XTREEM DDR5 16 GB x 2

Teamgroup XTREEM DDR5 16 GB x 2 Lagring: Teamgroup T-FORCE GE PRO Gen5 2 TB

Teamgroup T-FORCE GE PRO Gen5 2 TB Moderkort: ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi

ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi Processor: AMD Ryzen 7 9700X

AMD Ryzen 7 9700X Grafikkort: Zotac Gaming GeForce RTX 5090 ArcticStorm AIO

Zotac Gaming GeForce RTX 5090 ArcticStorm AIO Nätaggregat: FSP MEGA TI MIT 1650 W

FSP MEGA TI MIT 1650 W Vattenkylning: Bitspower

Mechanical Chameleon av Modding Cafe

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Specifikationer:

RAM: G.Skill DDR5

G.Skill DDR5 Lagring: Lexar Play X 1 TB

Lexar Play X 1 TB Moderkort: Asus ROG Z890

Asus ROG Z890 Processor: Intel Core Ultra 9 285K

Intel Core Ultra 9 285K Grafikkort: Palit GeForce RTX 5090 GameRock

Palit GeForce RTX 5090 GameRock Nätaggregat: FSP Dagger

FSP Dagger Vattenkylning: Bitspower och Deltamine

The Lab av SamCa Studios

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Specifikationer:

RAM: PNY DDR5 ARGB 32 GB

PNY DDR5 ARGB 32 GB Lagring: PNY CS2340 M.2 Gen4 1 TB

PNY CS2340 M.2 Gen4 1 TB Moderkort: ASRock X870 LiveMixer WiFi

ASRock X870 LiveMixer WiFi Processor: AMD Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 7 7700 Grafikkort: PNY GeForce RTX 5060 16 GB Limited Edition

PNY GeForce RTX 5060 16 GB Limited Edition Nätaggregat: Thermaltake Toughpower PT 1000 W

Thermaltake Toughpower PT 1000 W Vattenkylning: Specialanpassad vattenkylning från Thermaltake

Turbo D av MSCS

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Specifikationer:

RAM: UD858 Dan Da Dan UDIMM

UD858 Dan Da Dan UDIMM Lagring: AI828 Dan Da Dan

AI828 Dan Da Dan Moderkort: MSI MEG Z890 Unify-X

MSI MEG Z890 Unify-X Processor: Intel Core Ultra 7 265KF

Raket-PC med flytande kvävekylning av ShaggySVK

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Specifikationer:

RAM: G.Skill Trident Z5 DDR5

G.Skill Trident Z5 DDR5 Moderkort: Asus ROG Maximus Z890 Apex

Asus ROG Maximus Z890 Apex Processor: Intel Core Ultra 9 285K

Intel Core Ultra 9 285K Grafikkort: PNY GeForce RTX 5060 16 GB Limited Edition

PNY GeForce RTX 5060 16 GB Limited Edition Kylning: ElmorLabs LN2 Block Prototype (flytande kvävekylning)

Matrix-stil PC av WMP