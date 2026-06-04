De galnaste och märkligaste gaming-PC-byggena från Computex 2026
Teknikmässan i Taiwan levererar alltid när det gäller otroliga gamingbyggen.
Computex går alltid att lita på när det gäller att visa upp verkligt kreativa specialbyggda datorer och årets mässa har inte varit något undantag.
En av sakerna jag älskar med att vara PC-gamer är att bygga mina egna datorer. Processen gör det möjligt för mig att optimera specifikationerna efter mina behov och min budget, samtidigt som jag får chansen att vara kreativ.
Tidigare har jag byggt en Star Wars-inspirerad PC, en kompakt konsolliknande dator med ett RTX 5090-kort och mycket annat.
Mina egna försök bleknar dock i jämförelse med de professionella PC-byggare och moddare som visar upp sina skapelser på Computex och hjälper komponenttillverkarna att presentera sina produkter på uppseendeväckande sätt.
Här nedanför har jag samlat några av de coolaste – och märkligaste – specialbyggda datorerna jag har sett på mässgolvet i år.
Brass Wing Sentinel av Mark's Fabrications
Specifikationer:
- RAM: KLEVV CRAS V RGB DDR5
- Moderkort: ASRock B650E PG-ITX WiFi
- Processor: AMD Ryzen 9 7950X
- Nätaggregat: FSP Dagger Pro 850W
Entryopy-Core av AK
Specifikationer:
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- RAM: KLEVV CRAS V RGB DDR5
- Moderkort: Asus ROG Strix B850-I Gaming WiFi
- Processor: AMD Ryzen 5 9600X
- Grafikkort: Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC
- Nätaggregat: Lian Li SP0850P
- Vattenkylning: Bitspower
The Arm av Mark's Fabrications
Specifikationer:
- RAM: Teamgroup XTREEM DDR5 16 GB x 2
- Lagring: Teamgroup T-FORCE GE PRO Gen5 2 TB
- Moderkort: ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
- Processor: AMD Ryzen 7 9700X
- Grafikkort: Zotac Gaming GeForce RTX 5090 ArcticStorm AIO
- Nätaggregat: FSP MEGA TI MIT 1650 W
- Vattenkylning: Bitspower
Mechanical Chameleon av Modding Cafe
Specifikationer:
- RAM: G.Skill DDR5
- Lagring: Lexar Play X 1 TB
- Moderkort: Asus ROG Z890
- Processor: Intel Core Ultra 9 285K
- Grafikkort: Palit GeForce RTX 5090 GameRock
- Nätaggregat: FSP Dagger
- Vattenkylning: Bitspower och Deltamine
The Lab av SamCa Studios
Specifikationer:
- RAM: PNY DDR5 ARGB 32 GB
- Lagring: PNY CS2340 M.2 Gen4 1 TB
- Moderkort: ASRock X870 LiveMixer WiFi
- Processor: AMD Ryzen 7 7700
- Grafikkort: PNY GeForce RTX 5060 16 GB Limited Edition
- Nätaggregat: Thermaltake Toughpower PT 1000 W
- Vattenkylning: Specialanpassad vattenkylning från Thermaltake
Turbo D av MSCS
Specifikationer:
- RAM: UD858 Dan Da Dan UDIMM
- Lagring: AI828 Dan Da Dan
- Moderkort: MSI MEG Z890 Unify-X
- Processor: Intel Core Ultra 7 265KF
Raket-PC med flytande kvävekylning av ShaggySVK
Specifikationer:
- RAM: G.Skill Trident Z5 DDR5
- Moderkort: Asus ROG Maximus Z890 Apex
- Processor: Intel Core Ultra 9 285K
- Grafikkort: PNY GeForce RTX 5060 16 GB Limited Edition
- Kylning: ElmorLabs LN2 Block Prototype (flytande kvävekylning)