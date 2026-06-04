De galnaste och märkligaste gaming-PC-byggena från Computex 2026

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Teknikmässan i Taiwan levererar alltid när det gäller otroliga gamingbyggen.

Computex 2026
(Foto: Future)

Computex går alltid att lita på när det gäller att visa upp verkligt kreativa specialbyggda datorer och årets mässa har inte varit något undantag.

En av sakerna jag älskar med att vara PC-gamer är att bygga mina egna datorer. Processen gör det möjligt för mig att optimera specifikationerna efter mina behov och min budget, samtidigt som jag får chansen att vara kreativ.

Tidigare har jag byggt en Star Wars-inspirerad PC, en kompakt konsolliknande dator med ett RTX 5090-kort och mycket annat.

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Mina egna försök bleknar dock i jämförelse med de professionella PC-byggare och moddare som visar upp sina skapelser på Computex och hjälper komponenttillverkarna att presentera sina produkter på uppseendeväckande sätt.

Här nedanför har jag samlat några av de coolaste – och märkligaste – specialbyggda datorerna jag har sett på mässgolvet i år.

Brass Wing Sentinel av Mark's Fabrications

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Datorbyggen på Computex 2026
(Image credit: Future)

Specifikationer:

  • RAM: KLEVV CRAS V RGB DDR5
  • Moderkort: ASRock B650E PG-ITX WiFi
  • Processor: AMD Ryzen 9 7950X
  • Nätaggregat: FSP Dagger Pro 850W

Entryopy-Core av AK

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Datorbyggen på Computex 2026
(Image credit: Future)

Specifikationer:

  • RAM: KLEVV CRAS V RGB DDR5
  • Moderkort: Asus ROG Strix B850-I Gaming WiFi
  • Processor: AMD Ryzen 5 9600X
  • Grafikkort: Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC
  • Nätaggregat: Lian Li SP0850P
  • Vattenkylning: Bitspower

The Arm av Mark's Fabrications

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Datorbyggen på Computex 2026
(Image credit: Future)

Specifikationer:

  • RAM: Teamgroup XTREEM DDR5 16 GB x 2
  • Lagring: Teamgroup T-FORCE GE PRO Gen5 2 TB
  • Moderkort: ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
  • Processor: AMD Ryzen 7 9700X
  • Grafikkort: Zotac Gaming GeForce RTX 5090 ArcticStorm AIO
  • Nätaggregat: FSP MEGA TI MIT 1650 W
  • Vattenkylning: Bitspower

Mechanical Chameleon av Modding Cafe

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Datorbyggen på Computex 2026
(Image credit: Future)

Specifikationer:

  • RAM: G.Skill DDR5
  • Lagring: Lexar Play X 1 TB
  • Moderkort: Asus ROG Z890
  • Processor: Intel Core Ultra 9 285K
  • Grafikkort: Palit GeForce RTX 5090 GameRock
  • Nätaggregat: FSP Dagger
  • Vattenkylning: Bitspower och Deltamine

The Lab av SamCa Studios

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Datorbyggen på Computex 2026
(Image credit: Future)

Specifikationer:

  • RAM: PNY DDR5 ARGB 32 GB
  • Lagring: PNY CS2340 M.2 Gen4 1 TB
  • Moderkort: ASRock X870 LiveMixer WiFi
  • Processor: AMD Ryzen 7 7700
  • Grafikkort: PNY GeForce RTX 5060 16 GB Limited Edition
  • Nätaggregat: Thermaltake Toughpower PT 1000 W
  • Vattenkylning: Specialanpassad vattenkylning från Thermaltake

Turbo D av MSCS

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Datorbyggen på Computex 2026
(Image credit: Future)

Specifikationer:

  • RAM: UD858 Dan Da Dan UDIMM
  • Lagring: AI828 Dan Da Dan
  • Moderkort: MSI MEG Z890 Unify-X
  • Processor: Intel Core Ultra 7 265KF

Raket-PC med flytande kvävekylning av ShaggySVK

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Datorbyggen på Computex 2026
(Image credit: Future)

Specifikationer:

  • RAM: G.Skill Trident Z5 DDR5
  • Moderkort: Asus ROG Maximus Z890 Apex
  • Processor: Intel Core Ultra 9 285K
  • Grafikkort: PNY GeForce RTX 5060 16 GB Limited Edition
  • Kylning: ElmorLabs LN2 Block Prototype (flytande kvävekylning)

Matrix-stil PC av WMP

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