Lenovo lanserar nya Legion Go 2 med SteamOS – men priset är svindlande

Lenovo har presenterat en ny version av Legion Go 2 på CES 2026

Den nya handhållna speldatorn kör SteamOS och lanseras i juni 2026

Startpriset är 1 119 dollar, vilket är 100 dollar mer än baspriset för Windows 11-versionen

Vi är mitt uppe i CES 2026 och har äntligen fått vårt första stora tillkännagivande av en ny handhållen speldator som lanseras senare i år, även om ordet ”ny” används ganska generöst här.

Som VideoCardz rapporterar har Lenovo visat upp en SteamOS-version av Legion Go 2 på CES 2026. Den här nya varianten av en redan existerande handhållen modell ska släppas i juni 2026 med ett startpris på 1 119 dollar, eller cirka 12 000 svenska kronor. Modellen kompletterar de Legion Go 2-varianter som redan finns tillgängliga och som kör Microsofts Windows 11, i samma anda som Lenovo Legion Go S.

Lanseringen är förstås ingen större överraskning, eftersom detta redan ryktats om tidigare, och den läckta bilden på Legion Go 2 som verkade köra SteamOS innan Windows-versionen ens hade släppts visade sig alltså vara legitim.

Samma konfigurationer kommer att finnas även för SteamOS-modellen, vilket innebär att du kan få upp till 32 GB LPDDR5X-RAM samt ett AMD Ryzen Z2- eller Z2 Extreme-chip. Det är hårdvara som utan problem klarar bra prestanda för de flesta typer av bärbart spelande.

(Image credit: Lenovo)

Problemet är dock detsamma som Lenovo stötte på när Windows 11-versionerna av Legion Go 2 lanserades – nämligen priset.

Även om tullar och ett tufft PC-hårdvaruläge, inte minst på grund av den pågående RAM-krisen, spelar in, kommer det vara svårt för de flesta konsumenter att motivera ett köp på över 10 000 kronor för en handhållen enhet i stället för en fullfjädrad speldator.

I skrivande stund går det att få tag på Windows 11-versionen av Legion Go 2 för ett pris mellan 10 990-14 990 kronor, lite beroende på vilken konfiguration man väljer. Det närmar sig prisnivån för den mest kraftfulla handhållna speldatorn på marknaden just nu, GPD Win 5.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Lenovo ska alltså ha höjt startpriset med cirka en tusenlapp för SteamOS-modellen. Det är en tydlig omsvängning jämfört med Legion Go S, där Windows-versionen var det dyrare alternativet.

Utifrån detta kan vi räkna med att Legion Go 2 med SteamOS och Z2 Extreme-chippet kommer att kosta minst 1 449 dollar, vilket motsvarar ungefär 15 500 svenska kronor. Jag har svårt att se att många spelare ens överväger en handhållen speldator i den prisklassen, särskilt när den inte erbjuder något större prestandalyft jämfört med betydligt billigare alternativ.

Analys: all heder åt stödet för SteamOS – men priset suger

(Image credit: Lenovo)

Som jag har sagt många gånger tidigare har Lenovo Legion Go 2, oavsett om den kör Windows 11 eller SteamOS, egentligen inget att göra i ett prisspann över 10 000 kronor och Ryzen Z2 Extreme-modellerna når särskilt absurda nivåer.

Jag är fullt medveten om de hårda marknadsförhållandena för komponenter just nu, som gör det svårt att hålla nere priserna på PC-hårdvara, samt den påkostade hårdvaran i Lenovos handhållna enhet, som OLED-skärmen.

Men processorn som används är knappast något stort kliv framåt jämfört med föregångaren Ryzen Z1 Extreme, och om du sparar lite till kan du i stället få en handhållen dator byggd kring AMD Ryzen AI Max+ 395 – den kraftfullaste AMD-APU som finns i dag.

Jag har tidigare argumenterat för att den här typen av priser för ”mainstream”-handhållna speldatorer i praktiken knuffar dem bort från mainstream-segmentet och tillbaka till den nisch de befann sig i innan Valves Steam Deck lanserades. Tyvärr verkar det som att Lenovo och andra tillverkare inte är villiga att rucka på detta, och jag ser inget som tyder på att det kommer att förändras.