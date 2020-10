De bästa PC-spelen: titlarna du inte får missa

Bästa PC-spel 2020 - topplista.

Det har aldrig varit en bättre tid att klicka hem några av de bästa PC-spelen du kan köpa idag. Du kanske redan har hört allt snack om Sekiro: Shadows Die Twice, Hitman 2 och Assassin's Creed Odyssey, men inte haft möjlighet att spela dem ännu. Låt det här vara din väckarklocka.

Vi har gått igenom hundratals av de bästa PC-spelen och samlat ihop de 40 bästa titlarna, som du borde börja spela redan idag. Även om vissa är bäst att spela med mus och tangentbord, går många av dessa titlar även att spelas med en kontroller om du föredrar det. Det är ingen som dömer här. Några av dessa spel finns dessutom tillgängliga på konsol, om ditt intresse för PC-spel är ganska svalt.

Om du är ny till den underbara världen av PC-gaming, är detta det bästa stället att börja. Här hittar du nämligen titlar från alla genrer och för alla färdighetsnivåer, så det finns garanterat något som passar alla.

Det bästa nya PC-spelet: Horizon Zero Dawn

När Horizon Zero Dawn släpptes till Playstation 4 under 2017, hyllades det omedelbart som ett av årets bästa spel. Och med den senaste versionen på PC har Guerilla Games introducerat detta fantastiska spel till en helt ny publik. Trots att spelet tekniskt sett har varit ute i några år är det fortfarande helt underbart och kan nu dra nytta av PC-riggar för högre upplösning och bildhastigheter.

Spelet följer Alloy i en postapokalyptisk värld där hon måste slåss mot robotdinosaurier och mänskliga kulter medan hon avslöjar en berättelse som är lika spännande och komplex som den är vacker. Även om ett spel med öppen värld med en kvinnlig huvudperson som använder pil och båge kan påminna om Tomb Raider, lämnar Horizon Zero Dawn ganska snabbt likheterna för en unik och uppslukande upplevelse.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Underbar grafik? Check. En enorm värld att utforska? Check. Fängslande strider? Självklart. The Witcher 3 är utan tvekan ett av de mest ambitiösa RPGs med öppen värld som finns idag, som kombinerar den episka och obegränsade känslan Skyrim ger med Grand Theft Auto 5:s storlek. Trots att spelet har kritiserats för sina småproblem med inventoryn, en något nedslående handling och en grafik som inte riktigt matchar det som visades i trailers, är det ändå så ambitiöst och fullt av detalj att det lever upp till sin hype. Det är ett enormt och vackert spel att dyka in i och du kommer spendera timtal med att utforska varenda liten vrå av The Witcher 3:s fantastiska värld.

2. Dark Souls 3

Även om det kanske inte är lika svårt som de tidigare titlarna i serien, tar Dark Souls 3 från From Software det bästa från de tidigare spelen och kombinerar det med delar från Bloodborne (utvecklarens senaste spel för PS4).

Missförstå oss inte - Dark Souls 3 är fortfarande svårt. Det krävs övning för att bemästra det komplexa combatsystemet, men det håller en sådan nivå att även de mer vardagliga spelarna också kan ta del av denna dystra och fantastiska värld. Det har dessutom gjort stora förbättringar för PC-optimering, jämfört med de tidigare spelen. Med en remaster på det ursprungliga Dark Souls i maj, är det perfekt tillfälle att hoppa in i denna apokalyptiska franchise.

3. Control

Det är inte svårt att se varför Control har tagit spelvärlden med storm. Det kreativa teamet på Remedy Entertainment såg till att packa den här titeln med mycket att älska, med mycket fokus på de invecklade detaljerna. Detta är ett filmatiskt spel - ett action-äventyr som erbjuder sina spelare häpnadsväckande bilder, inspirerad miljödesign och lysande karaktärer - för att inte tala om, en oerhört tillfredsställande stridsupplevelse.

Control placerar dig i de skickliga skorna av Jesse Faden. Du har till uppgift att söka efter The Oldest House (en byggnad i New York City som är i ett konstant tillstånd av arkitektonisk flöde och bara visas för dem som vill hitta den) och hitta din försvunna bror, allt medan du leder Federal Bureau of Control och övervakar paranaturliga enheter.

Det finns inget som liknar Control på marknaden, och det gör det till ett av de bästa PC-spelen just nu.

4. Microsoft Flight Simulator

Utöver sin oklanderliga grafik och dess utmärkta stöd för kringutrustning, blir det snabbt tydligt vilken kärlek utvecklarna måste ha haft för Microsoft Flight Simulator. Det är en stor uppmärksamhet på detaljer här, liksom en nivå av realism och en uppslukande känsla som du inte hittar någon annanstans. Så pass mycket att du kommer älska spelet även om du inte är något större fan av flyg-simulaturer. Om du dessutom är en flygsim-fanatiker eller älskar flygplan, kommer du verkligen njuta av chansen att flyga ikoniska fordon på några av de vackraste men farligaste platserna och förhållandena i världen.

5. Monster Hunter World

Monster Hunter har varit en av de största franschises under flera års tid nu, men med Monster Hunter: World har serien tagit det till en helt ny nivå och fått en välförtjänt plats bland de bästa PC-spelen som finns tillgängliga just nu.

I Monster Hunter: World får du spela som en, tja, monsterjägare och du kommer att jaga allt större och otäckare monster. Sedan samlar du dess delar för att kunna tillverka större och kraftfullare rustningar. Det är en enkel loop, som visat sig bli ett av de mest spännande och givande PC-spelen du kan spela idag.

Det finns en oändlig mängd innehåll i det här spelet och utvecklarna Capcom är dedikerade till att släppa en mängd olika gratis DLC:er till spelet. Om du letar efter ett beroendeframkallande, spännande och roligt spel att spela ensam eller tillsammans med dina vänner bör du kolla in Monster Hunter: World, det är verkligen ett av de bästa PC-spelen du kan köpa idag.

6. Death Stranding

Om namnet Norman Reedus är det som fångade din uppmärksamhet när någon nämnde Death Stranding, kan du verkligen förbereda dig på en pärla här. Detta spel får dock mycket uppmärksamhet för mer än bara de stora namnen som är knutna till det, som för övrigt inkluderar Mads Mikkelsen och Léa Seydoux. Som budet Sam Bridges korsar du modigt ett apokalyptiskt USA för att leverera värdefull last genom att navigera genom områden som tagits över av terrorister, banditer och dessa osynliga varelser som heter Beached Things. Detta prisbelönta actionspel är också en godbit tack vare dess fantastiska berättelse, som kan påminna om den nuvarande pandemin - bra gameplay, roliga uppdrag och imponerande ljud och bilder.

7. Red Dead Redemption 2

Den senaste utgåvan från Rockstar Games blev en omedelbar hit när den släpptes. Red Dead Redemption 2 är en spännande western som följer Arthur Morgan och hans gäng när de försöker överleva ett fiktivt vilda västern som laglösa på flykt. Spelet är dock mycket mer än bara så.

Oavsett om du låter dig slukas upp av historian, följer upp varenda sidouppdrag till slutet, eller bara hänger med din häst, är RDR2 ett av de spel där du enkelt kan spendera 50+ timmar och fortfarande ha något att göra. Spelet är fantastiskt och grafiken är underbar. Du kan till och med köra spelet i 8K, om du har hårdvaran. Det är definitivt värt att ge det här spelet en titt om du inte redan har gjort det.

8. Doom: Eternal

Doom: Eternal tar allt från remastern Doom från 2016 och tar det hela en nivå högre. Spelet är intensivt, visuellt och ljudmässigt överväldigande och är precis som du förväntar dig att en feberdröm inspirerad av Doom skulle kännas.

Spelet är ett sömlöst förstapersonsskjutspel där du vandrar in i helvetet för att bekämpa ett sortiment av oändliga demoner i ett försök att ta tillbaka jorden. Om du vill fylla på din hälsa, krävs det ibland att du bokstavligen river isär monster och det finns ett visst behov av att vara kreativ med vapenval, beroende på vilken demon du står inför. Men det här spelet handlar om att skapa kaos och rusa in i strider så högt och tufft som möjligt.

Doom: Eternal är inte bara ett sjukt roligt spel. Det är också ett vackert spel som utnyttjar den senaste hårdvaran.

9. Half-Life: Alyx

Inget spel har varit så efterlängtat så mycket eller så länge som Half Life 3. Så eftersom spelare måste vänta lite längre på det, har Valve bjudit oss på vad som kan vara den mest övertygande anledningen att skaffa ett VR-headset - Half-Life: Alyx.

Half-Life: Alyx utspelar sig 5 år före Half-Life 2. Vad som börjar som ett räddningsuppdrag för huvudpersonens far utvecklas till att försöka stjäla ett supervapen från utomjordingarna. Från de interaktiva pusslen, de genomtänkta striderna och den fantastiska historien, är denna prequel ett välkommet dyk tillbaka i Half-Life-världen som har fått universell beröm för sin kvalitet.

Om du letar efter en ursäkt att börja med VR-spel kan det här vara något för dig. Half-Life: Alyx uppmärksamhet för detaljer visar vad som går att göra med VR när det tas på allvar.

10. Command & Conquer Remastered Collection

90-talet lever fortfarande i form av Command & Conquer Remastered Collection. Detta har inte bara en remastered version av originalspelet från 1995. Det har också Red Alert samt spelens tre expansionspaket för över 100 uppdrag och över 250 multiplayer-kartor. Det finns alltså ganska mycket innehåll i den här utgåvan.

Remastern inkluderar uppskalning av videorna, remasters av musiken (inklusive 20 inspelade spår), och viktigast av allt, en inställning av spelet med 4K-upplösning. Kontrollerna har uppdaterats för en modern upplevelse inklusive möjligheten att använda snabbtangenter. Och spelet kommer med stöd för moddar, för dem som vill lägga till sin egen tvist i spelet.

Kärnan i spelet är fortfarande i stort sett densamma som på 90-talet, så om du letar efter ett snyggt och fantastiskt spel från det förflutna är det här den perfekta titeln för dig.

11. Forza Horizon 4

Microsofts racing-serie blir bara bättre med varje release, och på många sätt har denna spin-off gått förbi Forza Motorsport-serien som de för närvarande bästa racingspelen på PC. De är definitivt roligare och lägger till ett stycke arcade-aktiviteter till bilarna och banorna vi har förväntat oss från Forza.

Forza Horizon 4 är lätt ett av de bästa PC-spelen du kan köpa idag, och denna titel tar racing till Storbritannien efter att ha utforskat Amerika, Frankrike, Italien och Australien i de tidigare tre delarna av franchisen. Nu kan du köra genom charmiga byar, kuststäder och Edinburgh och över många mil av landsvägar och grusvägar däremellan. Det är snabbt, hektiskt och riktigt roligt.

Du kan köpa Forza Horizon 4 via Microsoft Store. Det finns också som en del av Xbox Game Pass för PC, eller så kan du köpa Xbox One-versionen och få en nedladdningskod för PC med funktionen Xbox Anywhere.

12. Thimbleweed Park

Fans av klassiska pek-och-klick-spel som Monkey Island och Day of the Tentacle, som är några av de bästa PC-spelen som någonsin gjorts, borde lägga till Thimbleweed Park i deras måste-spellista. Det är tillverkat av Ron Gilbert och Gary Winnick, två av människorna bakom PC-klassikerna Monkey Island och Maniac Mansion, har gjort Thimbleweed Park som ett kärleksbrev till klassiska pek-och-klicka-äventyrsspel.

Från dess fantastiska artwork i retrostil, underhållande dialoger och förvirrande pussel förtjänar Thimbleweed Park sin plats på vår lista över de bästa PC-spelen, som kombinerar det bästa av gammaldags PC-speldesign med modern teknik.

13. Sekiro: Shadows Die Twice

From Software har blivit ett av de största namnen när det kommer till riktigt, riktigt bra PC-spel. Nu har studion bakom den älskade Dark Souls-serien tagit med sina fans på en resa genom öde landskap fyllda av utmanande, men belönande gameplay. From Software är tillbaka igen, den här gången med Sekiro: Shadows Die Twice.

I Sekiro spelar du som Young Wolf, en shinobi med uppgiften att rädda sin unga mästare. Spelet tar dig genom Japan under 1500-talet, men saker och ting blir snabbt underliga och övernaturliga.

Förvänta dig ingen enkel resa. Sekiro: Shadows Die Twice är ett extremt svårt spel att bli bra på och det kräver att du har snabba reflexer för att avleda fiendeangrepp, samtidigt som du kan hantera smygelement helt galant. Du kommer inte att kunna gömma dig bakom en sköld hela dagen, som du kunde i Dark Souls III.

14. Minecraft

Detta överlevnadsbaserade sandlåde-RPG har sålt över 100 miljoner exemplar sedan dess lansering 2009. I spelet kan du bygga egna världar med hjälp av resurser du hittar i det vilda eller utforska världar online som andra spelare skapat.

I Minecraft kan du antingen begränsa dig själv till de urvalet verktyg och blocks som utvecklaren Mojang erbjuder eller så kan du installera moddar och få ut mesta möjliga av ditt köp. Under 2018 kommer du dessutom kunna prova på Super Duper Graphics Pack, som är ett valfritt expansionspaket som lägger till mer realistiska ljuseffekter och texturer till denna redan fantastiska produkt.

15. Sid Meier's Civilization VI

Sid Meiers Civilization VI är det senaste tillskottet i det ikoniska turbaserade strategispelet, och det är utan tvekan bland de bästa PC-spelen du kan spela just nu. En av de saker som gör PC:n till den bästa plattformen för spel är bredden av olika spelgenrer som finns tillgängliga. Och vad Civilization VI har att erbjuda är dess enorma omfattning, trots att det kan upplevas som något långsamt jämfört med titlar som exempelvis Fortnite.

Sprid ditt imperium över kartan och krossa dina fiender. Du bygger upp ditt imperium från en enkel bosättning till en världsmakt, och du kan göra detta genom militär styrka, teknisk överlägsenhet eller kulturellt inflytande. Sedan lanseringen 2016 har spelet fått två expansionspaket som verkligen gör detta spel till ett episkt tillägg i vår topplista över bästa PC-spel. Civilization VI: Rise and Fall släpptes i februari 2018, med Civilization VI: Gathering Storm som följde i februari 2019.

16. Fortnite Battle Royale

Fortnite är fortfarande ganska populärt. Det utvecklades ursprungligen som ett slags tillägg för Fortnite, men Battle Royale tog fart på ett sätt som ingen hade förutspått och blev snabbt ett av världens mest populära spel under 2018.

Spelet är baserat på ett enda enkelt scenario: Du dumpas ned på en ö med 99 andra spelare i en alla-mot-alla match. Vinnaren är den som står sist kvar i slutet. Tack vare spelets stora framgång, arbetar Epic Games för fullt med att lägga till nya spellägen och funktioner hela tiden. Det finns till exempel Playground Mode, som släpper ned dig på kartan och låter dig träna på att bygga och skjuta innan allt kaos sätter igång.

Något som är ett extra plus i kanten, är att Fortnite låter dig spela tillsammans med dina vänner, oavsett vilken plattform de spelar på. Oavsett om du spelar på PC, Xbox One, iOS, Android eller till och med PS4, så kommer du kunna spela tillsammans med miljoner andra spelare från alla olika plattformar.

