De bästa laptop-spelen: 20 titlar som inte smälter din maskin

CPU: Intel i5 Quad-Core

RAM: 4 GB

GPU: Intel HD 4000

På många sätt skulle vi vilja beskriva Night in the Woods som Life is Strange möter BoJack Horseman. Den interaktiva dialogen känns inspirerad av den förra medan det övergripande temat om att hantera problem med sin mentala hälsa kommer mer från den sistnämnda. Nightmare in The Woods utvecklades i Unity av Infinite Fall, den virtuella studion där du hittar kodare och kompositör Alec Holowka och Twitter-clown, illustratör och animatör Scott Benson. Tillsammans skapade de två inte bara ett spel, utan också en enormt vacker värld full med karaktärer du kan relatera till.

Du ikläder dig rollen som Mae, en katt som har hoppat av universitetet och som precis när spelet börjar återvänder till sin hemstad, Possum Springs. Night in The Woods är ett helt narrativ-drivet spel, som moderna peka-och-klicka-spel är. Så om du gillar Telltales spel eller Life is Strange, så kan nog Night in the Woods vara det perfekta laptop-spelet för dig.

Det bästa är att det är ganska lätt att köra spelet på integrerade grafikkort, med tanke på att det har en vacker, men inte speciellt krävande stil. Det här är definitivt en titel vi kommer prata om i många år, även om det blev nobbat på The Game Awards.