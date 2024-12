Vi kan behöva vänta längre på OnePlus Open 2 än vi trodde

Vi kanske inte får se OnePlus Open 2 förrän senare under 2025

Tidigare läckor förutspådde en lansering under första kvartalet 2025

Stora uppgraderingar har ryktats för den vikbara telefonen

En snabb titt på vår recension av OnePlus Open visar varför vi verkligen ser fram emot uppföljaren till denna vikbara telefon – men om en ny läcka stämmer kan väntan på OnePlus Open 2 bli längre än vi först trodde.

Enligt läckan Sanju Choudhary (via GSMArena) kommer telefonen att offentliggöras under andra halvan av nästa år – när som helst från juli och framåt. Detta motsäger ett tidigare rykte om att den skulle presenteras under de första tre månaderna av 2025.

Det finns inga uppgifter om OnePlus har ändrat sina planer, eller om lanseringsdatumet ursprungligen var satt till första kvartalet nästa år och sedan skjutits upp (vikbara telefoner är trots allt en teknisk utmaning att utveckla).

Vi bör också säga att inget av dessa rykten kan bekräftas förrän OnePlus faktiskt gör sitt officiella tillkännagivande. Den ursprungliga OnePlus Open lanserades i oktober 2023, vilket egentligen inte säger oss mycket om ett släppschema för dess efterföljare.

Uppgraderingar på väg

När nästa vikbara telefon från OnePlus än dyker upp, verkar det som om den kommer att vara värd att vänta på – en väntan som nu har varat i 14 månader och fortsätter. Rykten pekar på stora uppgraderingar vad gäller bakre kameran och de interna komponenterna.

Vi har också hört att OnePlus Open 2 kommer att ha det största batteriet som någonsin setts i en vikbar telefon, samt vara tunnare och mer vattentålig än sin föregångare. Det är en betydande mängd förbättringar att se fram emot.

I vår recension av OnePlus Open beskrev vi telefonen som "den enda vikbara telefonen som inte kompromissar", med särskilt beröm för dess design och kamerasystem – så den kommande uppgraderingen har mycket att leva upp till.

Innan vi ser en ny vikbar från OnePlus, kommer vi att få se OnePlus 13 och OnePlus 13R lanseras globalt: OnePlus har bekräftat att detta sker den 7 januari, så vi skulle även kunna få en teaser för OnePlus Open 2 vid samma tillfälle.