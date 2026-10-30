OnePlus 15 imponerade med två dagars batteritid – men kamerorna var ett steg bakåt

När OnePlus 15 lanserades var det en telefon som hade flera egenskaper som fick den att sticka ut bland konkurrenterna. Med Snapdragon 8 Elite Gen 5, en skärm med upp till 165 Hz uppdateringsfrekvens och ett enormt batteri på 7 300 mAh var det ett flaggskepp som riktade sig till krävande användare. Under vår testperiod lyckades vi dessutom få ut två hela dagars batteritid vid lättare användning, något som gjorde modellen särskilt imponerande.

Även tåligheten var en av telefonens stora styrkor. OnePlus 15 hade en särskild keramisk ytbehandling som stod emot repor och fingeravtryck, tillsammans med IP69K-klassning för skydd mot vattenstrålar med högt tryck och hög temperatur. Men trots de många förbättringarna fanns det en oväntad svaghet: kamerorna. I våra jämförelser presterade föregångaren OnePlus 13 faktiskt bättre, med mer detaljerade bilder och mindre brus.

Sedan lanseringen har OnePlus dessutom meddelat att företaget inte längre kommer att lansera nya produkter i Europa, vilket ger OnePlus 15 en särskild plats i märkets historia på vår marknad. Telefonen visade att OnePlus fortfarande kunde leverera imponerande prestanda och batteritid, men också att en ny generation inte nödvändigtvis är bättre på allt. Vi har testat OnePlus 15 och dess viktigaste styrkor och svagheter – läs hela testet av OnePlus 15 här för att se vad vi tyckte.