Xiaomi 17 Pro Max har en skärm på baksidan, men det är batteriet som verkligen imponerar

Det råder ingen brist på kraftfulla flaggskeppstelefoner, men Xiaomi 17 Pro Max försöker sticka ut på ett lite annorlunda sätt. På baksidan sitter en 2,9-tums OLED-skärm integrerad i den stora kameramodulen, som bland annat kan användas som sökare för kameran, för notiser och för snabbåtkomst till funktioner.

Under skalet hittar vi Snapdragon 8 Elite Gen 5 tillsammans med 12 GB RAM, medan huvudskärmen är en rejäl 6,9-tums LTPO AMOLED-panel med 120 Hz uppdateringsfrekvens. Kamerauppsättningen består dessutom av tre 50 MP-kameror, inklusive en periskopkamera med 5× optisk zoom. Men den kanske mest uppseendeväckande siffran är batterikapaciteten på hela 7 500 mAh, kompletterad med 100 W snabbladdning.

All den här hårdvaran kommer förstås med kompromisser. Telefonen är stor, kameramodulen tar mycket plats och stödet för tredjepartsappar på den bakre skärmen är begränsat. Frågan är därför om Xiaomis maxade strategi faktiskt resulterar i en bättre telefon eller bara mer av allt.

Vi har tittat närmare på allt från den ovanliga skärmen på baksidan och kamerorna till prestandan och det enorma batteriet – läs hela testet av Xiaomi 17 Pro Max här för att se vad vi tyckte.