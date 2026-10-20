Bästa billiga webbhotell 2026

Webbhotell kan stå för en betydande del av småföretagares utgifter. De flesta leverantörerna i vår guide till bästa webbhotell erbjuder låga introduktionspriser, men är samtidigt kända för att höja priserna rejält när det är dags att förnya abonnemanget.

Enligt vår erfarenhet är Namecheap fortfarande billigt, men det är inte alltid vårt förstahandsval när det gäller budgetvänliga webbhotell, eftersom det kan vara svårt att komma igång med en hemsida till låg kostnad.

Vårt bästa tips är att inte nödvändigtvis leta efter ett webbhotell som alltid har låga priser. Satsa istället på de bästa erbjudandena för billiga webbhotell och flytta sedan din hemsida till en annan leverantör innan abonnemanget förnyas. Att flytta en hemsida är vanligtvis gratis och supporten kan ofta hjälpa till med hela processen.

Bästa billiga webbhotell - bäst i test

Namecheap erbjuder tre billiga abonnemang för delat webbhotell: Stellar, Stellar Plus och Stellar Business. Alla tre är ohanterade webbhotell, vilket innebär att användaren själv ansvarar för vissa delar av administrationen.

Trots det behöver du inte vara någon expert på webbhotell för att använda dem. Alla abonnemang använder cPanel, ett lättanvänt gränssnitt för att hantera servern, och erbjuder installation med ett enda klick för WordPress och andra verktyg som du kan behöva för att komma igång. Det är både enkelt att använda och väldigt billigt.

Tyvärr är Namecheap inte särskilt tydligt med vad deras webbhotell faktiskt kostar i längden. Företaget erbjuder en gratis provperiod på 30 dagar, följt av 24 månader för 1,88 dollar i månaden. Därefter verkar abonnemanget förnyas till ett pris på under 6 dollar i månaden, vilket fortfarande är billigt.

Namecheap erbjuder också kraftfullare, hanterade webbhotell genom sina EasyWP-abonnemang. Även dessa är prisvärda. När vi testade det billigaste EasyWP-abonnemanget var det ungefär 40 procent kraftfullare än Stellar, men nådde ändå inte riktigt upp till prestandan hos Hostinger, vars motsvarande abonnemang bara kostar några dollar mer.

Sammantaget anser vi att Namecheap är det bästa alternativet för den som framför allt letar efter ett billigt webbhotell. Det har kanske inte marknadens bästa hemsidebyggare, cPanel kan kännas lite föråldrat och prestandan är inte den allra högsta. Men för enklare hemsidor är det svårt att hitta något som erbjuder mer för pengarna.

Läs hela vårt test av Namecheap

Bästa billiga webbhotell - mest prisvärda

Hostinger ger mycket valuta för pengarna med sin SSD-lagringskapacitet och intuitiva kontrollpanel. (Image credit: Future)

Som vi nämnde tidigare kostar Hostinger ungefär dubbelt så mycket som de allra billigaste webbhotellen, men erbjuder samtidigt 70–80 procent bättre prestanda. Därför anser vi att Hostinger är ett av de bästa billiga webbhotellen när det gäller att få valuta för pengarna.

Hostinger är dessutom otroligt enkelt att använda. Vissa WordPress-mallar kan vara lite svåra att förstå sig på, men verktyget AI Agent for WordPress kan vara till stor hjälp. Det är endast tillgängligt från Business-abonnemanget och uppåt, vilket innebär en högre kostnad. Vi tycker dock att det kan vara värt pengarna för den som behöver lite extra hjälp. När hemsidan väl är färdigbyggd går det alltid att nedgradera till ett billigare abonnemang när den nuvarande abonnemangsperioden löper ut.

Slutsatsen är att Hostinger kostar ungefär lika mycket som andra webbhotell i samma klass, men erbjuder bättre prestanda och kraftfullare AI-verktyg för att skapa och hantera hemsidor. Dessutom finns generösa rabatter på abonnemang med 48 månaders bindningstid, vilket gör Hostinger till ett av de mest prisvärda webbhotellen på marknaden.

Läs hela vårt test av Hostinger

Bästa billiga webbhotell - bästa för småföretag

Med den här rekommendationen rör vi oss utanför vad vissa kanske skulle betrakta som ett billigt webbhotell, men det är viktigt att komma ihåg att vi fokuserar på småföretag.

SiteGrounds GoGeek-abonnemang är dyrare, men har stöd för upp till 400 000 besökare i månaden. Det ger otroligt mycket för pengarna. Som jämförelse kostar WP Engines abonnemang med stöd för 400 000 besök i månaden över 194 dollar per månad.

Det betyder inte att vi rekommenderar att använda ett delat webbhotell för en hemsida med 400 000 besök i månaden, men om din hemsida börjar närma sig eller överstiga 100 000 månatliga besökare är det definitivt något att ha i åtanke.

SiteGround är ett utmärkt alternativ för den som vill starta ett småföretag eller är redo att uppgradera sitt befintliga webbhotell. När det gäller hanterade webbhotell går plattformen ett steg längre genom att erbjuda snabb, hanterad WordPress-hosting som gör det enkelt att sköta hemsidan.

Med SiteGround får du professionell serverhantering som omfattar installation, underhåll och säkerhetsinställningar. Tjänsten erbjuder dessutom automatiska uppdateringar av serverprogramvara, inklusive operativsystem, webbserverprogramvara, PHP och MySQL.

Det innebär att hemsidorna kan köras med de senaste, säkraste och snabbaste serverkonfigurationerna utan att användaren behöver göra några manuella uppdateringar.

Visst är SiteGround inte direkt billigt om vi jämför med Namecheap, men det är viktigt att sätta priset i perspektiv. Jämfört med de allra billigaste webbhotellen levererar SiteGround ungefär åtta gånger bättre prestanda i våra grundläggande belastningstester. Namecheap skulle inte kunna hålla jämna steg om vi utsatte tjänsten för samma belastning som SiteGround.

Jämfört med WP Engine är SiteGround dessutom 74 procent billigare. Vi vet däremot inte exakt hur mycket bättre WP Engines prestanda är, eftersom företaget begränsade belastningen under våra tester.

Bästa billiga webbhotell - bästa billiga hanterade Wordpress-webbhotell

Alla budgetvänliga webbhotell på den här listan fungerar bra för en vanlig WordPress-hemsida. Men om din hemsida har vuxit ur ett billigt delat webbhotell och du fortfarande behöver en prisvärd lösning är Cloudways ett utmärkt alternativ.

Istället för att erbjuda traditionella delade webbhotell fungerar Cloudways som en hanterad plattform för ledande molnleverantörer som DigitalOcean, AWS och Google Cloud. Det innebär att du får en dedikerad miljö med resurser som inte delas med andra användare.

När det gäller prissättningen behöver man se Cloudways ur ett lite annat perspektiv. Ett kraftfullt abonnemang i mellanklassen kostar omkring 50 dollar i månaden. Det är knappast billigt jämfört med de allra billigaste webbhotellen, men fortfarande mycket prisvärt jämfört med avancerade hanterade WordPress-lösningar från exempelvis WP Engine och Kinsta.

Du kan alltså fortfarande spara en hel del pengar samtidigt som du får prestanda i företagsklass, avancerad cachelagring på servernivå med tekniker som Memcached och Redis samt servrar som automatiskt kan upptäcka och åtgärda vissa problem för att minska risken för driftstopp.

Eftersom Cloudways främst riktar sig till användare som prioriterar prestanda saknas vissa av de extrafunktioner som kan vara användbara för nybörjare. Plattformen har exempelvis ingen traditionell filhanterare och erbjuder varken domänregistrering eller e-posthotell. Det innebär att du behöver skaffa dessa tjänster från andra leverantörer.

Sammantaget är Cloudways ett utmärkt alternativ om din WordPress-hemsida behöver ordentligt med prestanda för att hantera stora trafikmängder eller komplexa databaser. Du får ett kraftfullt, hanterat molnwebbhotell med premiumprestanda, men utan den allra högsta prislappen.

Läs hela vårt test av Cloudways

Bästa billiga webbhotell - bästa för nybörjare

Om du är helt ny på att skapa hemsidor och ska bygga din allra första är Bluehost förmodligen en av de enklaste plattformarna att komma igång med. Medan konkurrenter som SiteGround passar bättre för webbyråer och företag som prioriterar prestanda, fokuserar Bluehost på att göra WordPress så enkelt och tillgängligt som möjligt.

Det är otroligt smidigt att komma igång. När du har angett dina betalningsuppgifter installerar Bluehost automatiskt WordPress i bakgrunden. Istället för att direkt mötas av en komplicerad kontrollpanel för serverhantering får du vägledning genom en AI-driven hemsidebyggare som skapar en stilren och användbar layout utifrån en kort beskrivning av din hemsida.

En av Bluehosts mest användbara funktioner för nybörjare är WonderBlocks. Om du någon gång har upplevt WordPress vanliga sidredigerare som frustrerande fungerar WonderBlocks som ett betydligt mer intuitivt verktyg med dra-och-släpp-funktioner. Det gör det enkelt att lägga till färdiga mallar för sidhuvuden, bildgallerier, formulär och pristabeller direkt på dina sidor, vilket kan spara flera timmars arbete med formatering.

Även webbhotellets kontrollpanel är väldigt ren och lättöverskådlig. De mer tekniska serverinställningarna är undangömda, så att du slipper överväldigas av funktioner och alternativ som du kanske inte behöver.

Det finns dock några nackdelar att känna till. Bluehost har en tendens att installera många tillägg som standard, vilket kan göra WordPress onödigt tungrott och försämra hemsidans laddningstider. Lyckligtvis går det snabbt att förbättra prestandan genom att helt enkelt inaktivera de tillägg du inte behöver.

Du bör också vara medveten om att Bluehost, precis som många andra billiga webbhotell, erbjuder kraftigt rabatterade introduktionspriser som stiger rejält när det är dags att förnya abonnemanget.

Sammantaget erbjuder Bluehost en svårslagen upplevelse för nybörjare som vill komma igång med WordPress utan krångel eller behov av programmeringskunskaper. Kom bara ihåg att överväga att flytta hemsidan till en annan leverantör innan det är dags att förnya abonnemanget.

Läs hela vårt test av Bluehost

Vanliga frågor

Vilket är det billigaste webbhotellet?

Svaret beror helt på vad du vill ha på din hemsida och vilka mål du har. Det går att hitta gratis webbhotell, men de erbjuder sällan någon särskilt bra upplevelse.

Om du har goda tekniska kunskaper kan du använda gratis hosting för statiska hemsidor hos Kinsta. Google App Engine har också en gratisnivå och det finns flera andra alternativ.

För den som inte är expert på webbteknik är webbhotellen i den här guiden däremot de bästa billiga alternativen.

Varför är det samma webbhotell som ni brukar rekommendera?

Konkurrensen på webbhotellsmarknaden är stenhård. Alla leverantörer försöker överträffa varandra genom att erbjuda lägsta möjliga priser, bästa möjliga prestanda och flest funktioner.

Webbhotellen i den här guiden är redan billiga, särskilt om vi räknar med deras rabatterade introduktionspriser.

Om du vill ha ett webbhotell som förblir billigt även på längre sikt kan du välja Namecheap. Men som vi nämnde tidigare innebär det att du får kompromissa med prestandan.

Kan man använda ett gratis webbhotell?

Ja. Det går också att segla över Atlanten i en 1,5 meter lång båt, men varför skulle man vilja göra det?

En hemsida är viktig och det är även dess prestanda. Om du ska skapa en hemsida är det värt att göra det ordentligt och dra nytta av de verktyg som finns tillgängliga.

Hur sparar man pengar på webbhotell?

Vårt råd är att välja ett abonnemang med så lång introduktionsrabatt som möjligt och med så många funktioner som möjligt. Du kanske inte kommer att använda alla funktioner, men det kan också visa sig att du behöver fler än du först trodde.

När introduktionsperioden är slut kan du flytta hemsidan till en annan leverantör och dra nytta av ett nytt introduktionserbjudande.

Sedan kan du upprepa processen tills du hittar ett webbhotell som du trivs med och vill stanna hos.

Kan man ha en hemsida utan webbhotell?

Nej. Det är ungefär som att fråga om man kan knäppa med fingrarna utan att ha en hand.

Ett webbhotell är det som gör din hemsida tillgänglig på internet. Utan ett webbhotell är hemsidan bara en samling filer som ligger lagrade på en dator någonstans.

Hemsidebyggare inkluderar vanligtvis webbhotell i sina abonnemang, så då behöver du aldrig fundera på den delen. Däremot är de ofta dyrare.

Att köpa ett eget webbhotell och sedan lägga upp en hemsida där är det billigaste sättet att ha en egen hemsida.

Så testar vi webbhotell

När vi testar billiga webbhotell är vårt viktigaste kriterium hur mycket du får för pengarna. Det är värt att påpeka att vi inte automatiskt anser att webbhotellet med lägst pris är det bästa billiga alternativet, eftersom innehållet i leverantörernas billigaste abonnemang kan skilja sig kraftigt åt.

Därför jämför vi de bästa leverantörerna sida vid sida och utvärderar både deras funktioner och priser.

Därefter testar vi tjänsternas tillförlitlighet med hjälp av olika verktyg. Vi bedömer också hur enkla leverantörerna är att använda och om de är alternativ som vi skulle rekommendera till nybörjare.

Kundsupport är ytterligare ett viktigt kriterium. Förutom att undersöka när supporten är tillgänglig, exempelvis dygnet runt alla dagar eller dygnet runt under vardagar, tittar vi också på vilka kontaktvägar som erbjuds, som e-post, telefon och livechatt.

Läs mer om hur vi testar webbhotell för ytterligare information.