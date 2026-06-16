Den bästa spelserverhostingen ger dig omfattande kontroll över dina favoritspel och är därför ett utmärkt val för hängivna gamers. Har du någonsin haft en specifik idé för Minecraft eller något annat spel? Med dedikerad spelserverhosting kan du förverkliga den drömmen. Du kan dessutom bygga upp en community för dina vänner, så att ni alltid har en plats att umgås på.

Det finns dussintals alternativ att välja mellan, så vi har smalnat av utbudet till våra favoriter och de allra bästa tjänsterna på marknaden. Vi har lagt mycket tid på att testa dem och gått igenom vilka områden de passar bäst för. Här hittar du specifika rekommendationer för olika behov – från den bästa Minecraft-serverhostingen till flera andra utmärkta alternativ.

Bästa spelserverhosting 2026 - topplistan just nu

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Bästa spelserverhosting för nybörjare

Shockbyte är en av våra favoritleverantörer av spelserverhosting och en tjänst som är väldigt enkel att rekommendera till nästan alla. Priserna är konkurrenskraftiga och tjänsten erbjuder dessutom ett stort utbud av användbara funktioner. Det finns stöd för i princip alla spel du kan tänka dig, inklusive dedikerade paket för allas favorit – Minecraft.

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Alla abonnemang hos Shockbyte inkluderar DDoS-skydd, obegränsad bandbredd och NVMe-lagring, automatiserad omedelbar installation, en kostnadsfri subdomän samt 100 % nätverksdrifttid. Leverantören erbjuder dessutom support dygnet runt, som är förhållandevis effektiv när du behöver hjälp.

Vi har dock märkt att vi sällan behöver kontakta supporten. Shockbytes omfattande FAQ-sektion och stora utbud av guider på YouTube har dessutom löst de flesta frågor vi stött på.

Shockbytes kontrollpanel är en plats där man gärna tillbringar tid. Den är intuitiv, ser bra ut och har en tydlig struktur. Du får tillgång till många inställningar och funktioner utan att gränssnittet känns överväldigande. Att skapa en server tar