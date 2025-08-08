Bästa gratis webbhotell 2025: 4 topptestade tjänster just nu

Här hittar du vår lista över marknadens bästa gratis webbhotell i dag. Till skillnad från andra köpguider online handlar det här om faktiskt kostnadsfria tjänster – inte om tillfälliga erbjudanden som upphör efter en period.

Gratis är bra, men i verkligheten lämpar sig dessa tjänster främst för att experimentera eller till mycket små projekt. De är inte tillräckliga för något professionellt och inte heller särskilt lämpade för nybörjare. Vi rekommenderar starkt att du också kollar in våra guider till bästa webbhotellen eller bästa billiga webbhotellen.

Bästa gratis webbhotell 2025 - topplistan just nu

Här hittar du grundliga genomgångar av varje gratis webbhotellsleverantör som vårt team av experter har valt ut. Vi har testat varje tjänst noggrant, så du känna dig trygg med att våra rekommendationer är att lita på.

Bästa gratis webbhotell - bäst i test

Infinity Free (Image credit: InfinityFree)

InfinityFree Marknadens bästa gratis webbhotell just nu. Our expert review: Specifikationer Lagringsutrymme: 5GB Domänhosting: Obegränsat Månatlig trafik: Obegränsat Subdomäner: Obegränsat Email-konton: Inget FTP-konton: 1 MySQL-databaser: 400 Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos infinityfree.com Anledningar att köpa + Annonsfritt webbhotell + Lättanvänd kontrollpanel + Gratis webbhotell för alla + Gratis subdomän + Enkel setup med över 400 appar + 5 GB lagringsutrymme Anledningar att låta bli - Inga e-postkonton - Begränsade supportalternativ - Endast lämpligt för mindre webbplatser

Skaffa om: ✅ Du vill ha ett annonsfritt webbhotell: Med InfinityFree kan du bygga din webbplats utan att annonser avslöjar att du använder ett gratisalternativ. ✅ Du vill ha en lättanvänd kontrollpanel: Den Linux-baserade kontrollpanelen är en av de starkaste sidorna med InfinityFree och gör det enkelt att hantera sajten. ✅ Du vill ha ett snyggt bloggnamn: InfinityFree erbjuder domänen .lovestoblog.com utan kostnad, vilket är perfekt om du vill ha en blogg som ser lite mer professionell ut.

Skaffa inte om: ❌ Du vill ha tillgång till snabb support: Det finns varken telefonsupport eller livechatt. Några e-postadresser finns att kontakta, men ingen är dedikerad för support. ❌ Du förväntar dig hög prestanda: Tjänsten kan ibland vara långsam att svara. ❌ Du behöver en gratis e-postadress: InfinityFree erbjuder inga e-postkonton.

Slutsats: 🌐 InfinityFree passar perfekt för dig som vill ha gratis webbhotell till en blogg, portfolio eller annat mindre personligt projekt. Med en användarvänlig kontrollpanel, Softaculous och tydliga guider kan du enkelt bygga en snygg hemsida utan större svårigheter. ★★★★

InfinityFree började erbjuda gratis webbhotell redan 2011 och enligt dem själva var det från början bara en rolig hobby. I takt med att allt fler började lita på tjänsten för att driva sina webbplatser kunde de fortsätta utveckla konceptet och idag betraktas InfinityFree som marknadens bästa gratis webbhotell.

För att du ska förstå hur InfinityFree faktiskt kan erbjuda helt gratis webbhotell, är det värt att känna till bakgrunden. "Gratis" är nämligen sällsynt i den här branschen och används ofta som lockbete, där många gratistjänster är spamfyllda, oseriösa eller till och med skadliga – ibland säljer de användardata för att gå med vinst. InfinityFree är dock ett undantag. Deras gratistjänst är i själva verket en marknadsföringskanal för iFastNet och deras betaltjänster. iFastNet har ett eget gratismärke men låter också andra erbjuda gratis hosting under eget varumärke. Tanken är att användare som är nöjda med den fria tjänsten så småningom uppgraderar till ett premiumabonnemang via iFastNet.

InfinityFree är den enda kostnadsfria webbhotelltjänsten med hög kvalitet som verkligen är gratis på riktigt. Den erbjuder inte bara en tidsbegränsad gratistjänst, som Hostinger eller Accuweb gör, utan är därför det bästa alternativet för dig som vill testa personlig bloggning utan att behöva funktionerna från en betaltjänst.

Du behöver inte ens ange dina kortuppgifter för att komma igång – du får 5 GB lagringsutrymme, obegränsad bandbredd och möjlighet att skapa tre separata konton med obegränsat antal subdomäner på varje konto. Du kan välja mellan tio gratis domänändelser, till exempel ”.lovestoblog.com” och ”.infinityfreeapp.com”, vilket vi tycker är riktigt smidigt.

Det är också otroligt enkelt att använda InfinityFree, vilket är dess största styrka – utöver att det är helt gratis. Det är betydligt enklare att skapa en hemsida här än hos exempelvis Freehostia eller GoogieHost. Direkt efter registrering hamnar du på kontosidan där du kan börja bygga. Skapa bara ett konto genom att fylla i din e-post och adress (du kan ange en påhittad om du vill), välj din subdomän, och sen är du igång.

Det tog oss mindre än ett par minuter från registrering till att hemsidan var live. Det finns ett alternativ att använda FileZilla – en gratis filhanterare – men vi tyckte att InfinityFrees egen webbaserade filhanterare fungerade utmärkt och var mindre förvirrande för nybörjare.

Ett annat stort plus är deras omfattande kunskapsbank. Om du stöter på problem, som att webbplatsen inte visar rätt innehåll eller om du inte förstår kontrollpanelen, finns tydliga guider och instruktionsvideor som förklarar allt från installation till uppladdning.

Även om InfinityFree (via iFastNet) erbjuder extremt prisvärda premiumalternativ, får du ofta ännu bättre värde hos aktörer som Hostinger, DreamHost eller IONOS – alla finns med i vår lista över bästa billiga webbhotell – då de erbjuder gratis domännamn, förinstallerad WordPress, dagliga säkerhetskopior och utmärkt kundsupport, bland andra förstklassiga funktioner.

Bästa gratis webbhotell - bästa för funktioner

GoogieHost ger dig gott om alternativ. (Image credit: GoogieHost)

GoogieHost Bästa gratis webbhotell för funktioner. Our expert review: Specifikationer Lagringsutrymme: 1,000MB NVMe Subdomäner: 3 Email-konton: 2 FTP-konton: 2 MySQL-databaser: 1 Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos googiehost.com Anledningar att köpa + E-postkonton + NVMe-lagring + Kostnadsfritt SSL-certifikat Anledningar att låta bli - För många annonser - Försöker lura dig att lämna ut uppgifter till tredje part

Skaffa om: ✅ Du behöver tillgänglig kundsupport: GoogieHost erbjuder kundsupport dygnet runt för att hantera eventuella frågor eller problem, med gott om experthjälp vid behov. ✅ Du vill ha en lättanvänd tjänst: Både nybörjare och mer erfarna användare kommer att uppskatta hur enkel GoogieHost är att använda. ✅ Du vill ha många funktioner: Tjänsten inkluderar automatisk installation av WordPress och kraftfulla verktyg för webbplatsadministration.

Skaffa inte om: ❌ Du vill ha en annonsfri upplevelse: Plattformen innehåller många annonser som kan störa användarupplevelsen och skapa ett rörigt och mindre intuitivt gränssnitt. ❌ Du vill ha en strömlinjeformad tjänst: Webbplatsen är grundläggande, med många stavfel, märkliga fel och inkonsekvenser i de erbjudna planerna. Du kan även missa viktig kommunikation under uppstartsfasen. ❌ Du är mycket mån om din integritet: Integritetspolicyn är inte särskilt tilltalande. GoogieHost kräver att du uppger namn, adress, e-post och telefonnummer – och dessa uppgifter delas tyvärr med ”andra företag som kan vilja kontakta våra besökare”.

Slutsats: 🌐 GoogieHost erbjuder en uppsjö av funktioner som tilltalar både prismedvetna användare och de som söker mer avancerade lösningar. Plattformens gratishostingplan är ett bra insteg för den som vill etablera en digital närvaro, med funktioner som gratis SSL-certifikat och en inbyggd WordPress Manager. ★★★½

GoogieHost lanserades 2012 av en indisk bloggare som ville erbjuda gratis och billig webbhosting med funktioner i toppklass. Du får 1 000 MB NVMe SSD-lagring, två FTP- och e-postkonton, 100 GB bandbredd samt en webbplatsbyggare – en riktigt imponerande samling funktioner för en kostnadsfri tjänst.

Vissa av funktionerna, som e-postkonton och NVMe SSD, är bättre än vad du får hos InfinityFree. Under vårt praktiska test provade vi GoogieHosts egenutvecklade kontrollpanel, som bygger på cPanel, och den fungerade som utlovat. Allt var tydligt strukturerat och även om design är en smaksak, gillade vi den svarta bakgrunden som fick menyerna att sticka ut och se lite snyggare ut.

Tjänsten har dock sina nackdelar. En stor sådan är att det tar upp till 24 timmar innan din webbplats blir aktiv efter registrering, till skillnad från InfinityFree där det sker omedelbart. Dessutom får du bara 1 000 MB lagring och två domänändelser – “.c1.is” och “.whf.bz” – som båda känns ganska begränsande. Det är lätt att förstå varför InfinityFree ligger steget före när det gäller gratis webbhotell.

Upplevelsen försämrades också något av alla annonser som dök upp gång på gång – ofta strategiskt placerade precis ovanför inloggningsknappen, vilket kan vara frustrerande. Men om du kan leva med dessa nackdelar får du ändå en ganska lättanvänd och okomplicerad gratis hostingtjänst.

GoogieHosts huvudsakliga betalversion drivs av InterServer.net, men de erbjuder även en intressant premiumvariant under eget varumärke – livstids hostingplaner som du betalar för en gång och sedan kan använda utan ytterligare kostnad. Planerna låter dig hosta fler webbplatser och få mer lagringsutrymme. Det finns tre nivåer, från 25 till 100 dollar.

Trots att det kan låta lockande att betala en gång och ha webbhotell “för alltid”, så är det svårt att se värdet i dessa planer för den som är seriös med sin webbplats. Billiga webbhotell som NameCheap erbjuder automatiska säkerhetskopior och avancerade säkerhetsfunktioner som PositiveSSL och skydd mot DDoS-attacker. Andra som BlueHost inkluderar dessutom avancerade e-handelsfunktioner som gratis WooCommerce-integration.

Därför passar ett prisvärt men kvalitativt webbhotell bättre beroende på ditt syfte – oavsett om det gäller e-handel, bloggar, säkerhet, anpassningar eller molnbaserad hosting.

Bästa gratis webbhotell - bästa support

Freehostia erbjuder suverän support. (Image credit: Freehostia)

Freehostia Bästa gratis webbhotell för dig som kan behöva bra support. Specifikationer Lagringsutrymme: 250MB Email-konton: 3 FTP-konton: 1 MySQL-databaser: 1 Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos freehostia.com Anledningar att köpa + Kostnadsfri support + Annonsfri hosting Anledningar att låta bli - Ingen gratisdomän - Mycket begränsat lagringsutrymme

Skaffa om: ✅ Du är ute efter gratis e-post: Freehostia erbjuder tre kostnadsfria e-postkonton. ✅ Du vill ha snabb support: Gratisplanen inkluderar inte livechatt, men du kan skicka supportärenden via VistaPanel-instrumentpanelen. Svaren är dessutom hjälpsamma och kommer oftast inom en timme

Skaffa inte om: ❌ Du har ingen domän: Utan egen domän har gratis hosting inte mycket att erbjuda, särskilt eftersom vissa andra leverantörer ger dig en gratis domän vid registrering. Om du ändå tänker betala finns det bättre värde hos andra

Slutsats: 🌐 Freehostia är okej som gratisvärd och får en plats i denna guide eftersom det faktiskt är en genuint gratis tjänst – men det finns bättre alternativ. ★★★

Freehostia grundades 2005 och har genom flera uppgraderingar lyckats bli en av de bästa gratisleverantörerna av webbhotell på marknaden i dag. Under sin kostnadsfria Chocolate-plan erbjuder tjänsten en annonsfri upplevelse, dygnet runt-support och ett installationsverktyg för appar med ett klick.

Det är värt att nämna att även om företaget påstår att deras gratis webbhotell är molnbaserat, så stämmer det inte helt. Anledningen är att det saknar funktioner som automatisk skalning och geo-redundans – egenskaper som faktiskt definierar molnhosting. Om du är ute efter äkta molnbaserad hosting rekommenderar vi att du kollar in TechRadars guide över bästa molnhosting.

När det gäller Freehostias gratisalternativ är en av de mest utmärkande funktionerna att WordPress är förinstallerat. Så fort du registrerar dig aktiveras ditt konto direkt (till skillnad från GoogieHost), och du får ett mejl med din WP Admin-länk, inloggning och lösenord. Det här är ett riktigt bra erbjudande och gör Freehostia idealiskt för den som vill testa WordPress som webbverktyg.

InfinityFree erbjuder också möjligheten att installera WordPress, men där måste det göras manuellt via kontrollpanelen. Även om det inte är särskilt krångligt är Freehostias lösning helt enkelt smidigare.

Upplevelsen är i stort sett felfri, med ett rent gränssnitt och inga annonser – Freehostia är helt fri från spam! Vi gillar även att tjänsten erbjuder e-postalias (du får 3 e-postadresser och 12 alias), vilket visserligen inte väger upp bristen på SSL-certifikat, men ändå är ett användbart säkerhetsinslag. Om du vill ha ett gratis SSL-certifikat och domän utan att spendera för mycket, kan du istället kika på prisvärda alternativ som Hostinger och DreamHost.

Även om det på Freehostias instrumentpanel står att ditt konto kommer att löpa ut 12 månader efter registrering, vill vi förtydliga att det faktiskt är gratis för alltid – du kan förnya planen hur många gånger du vill, år efter år. Det här kan verka lite förvirrande eller onödigt, men är ett smart sätt för Freehostia att rensa ut inaktiva konton.

Trots att Freehostia ser ut som ett komplett paket, och i mångt och mycket är det, så kan en stor nackdel för vissa vara att tjänsten inte erbjuder någon gratis domän eller subdomän – till skillnad från InfinityFree och GoogieHost. Det innebär att du måste köpa en egen domän innan du kan börja använda tjänsten.

Det gör att tjänsten inte är helt och hållet gratis och kanske till och med känns meningslös för den som inte har någon budget alls – för om du inte har råd med hosting, lär du knappast ha råd med en domän heller. Men om du är nybörjare och råkat lägga hela din begränsade budget på en domän, då kan Freehostia vara ett riktigt bra alternativ.

Bästa gratis webbhotell - bästa för lagring

(Image credit: Free Hosting)

FreeHosting Bästa gratis webbhotell för dig som behöver mycket lagring. Specifikationer Lagringsutrymme: 10GB Email-konton: 1 FTP-konton: 1 MySQL-databaser: 1 Dagens bästa erbjudanden Läs mer hos freehosting.com Anledningar att köpa + Inga annonser + Gott om lagringsutrymme Anledningar att låta bli - Ingen domän - Begränsad support

Skaffa om: ✅ Din sida innehåller massor av högupplösta bilder: 10 GB gratis lagring är generöst och väldigt användbart om du vill ladda upp bilder i hög kvalitet

Skaffa inte om: ❌ Du har ingen domän: Det är billigare att köpa ett års hosting hos en annan leverantör och få en gratis domän i ett år än att köpa en domän separat och använda ett gratis webbhotell.

Slutsats: 🌐 FreeHosting är utmärkt om du behöver lagringsutrymme och redan har en domän – mindre bra om du inte har det. ★★½

FreeHosting.com är ett företag baserat i Frankrike och Tyskland som har erbjudit gratis webbhotell (samt ett bra betalt alternativ) sedan 2010. Precis som Freehostia erbjuder FreeHosting inte någon gratis domän eller subdomän – så du behöver i praktiken redan ha ett domännamn för att kunna använda deras gratis webbhotell. Du kan köpa en domän direkt från FreeHosting, men vi rekommenderar i stället att vända dig till någon av de bästa domänregistratorerna, eftersom de oftast är både mer pålitliga och billigare.

FreeHosting passar bättre för större webbplatser med mycket innehåll, som bilder i hög kvalitet, videor, animationer eller webbappar. Det beror på att de erbjuder hela 10 GB lagringsutrymme, vilket är dubbelt så mycket som hos InfinityFree och cirka 40 gånger mer än hos Freehostia.

En annan styrka hos FreeHosting är att hela användarupplevelsen är helt fri från annonser – från registreringen till kontrollpanelen finns inte en enda banner eller popup-reklam. Det är ett stort plus.

Men det finns också nackdelar. Du kan bara ha en webbplats och det ingår varken gratis domän eller subdomän. Det är en tydlig begränsning, särskilt jämfört med InfinityFree som erbjuder obegränsat antal subdomäner. På det hela taget är InfinityFree ett bättre alternativ för de flesta (5 GB lagring räcker i regel gott och väl), men om du bara vill driva en enda tungt innehållsdriven webbplats kan FreeHosting vara ett bättre val.

Om dina behov växer finns det ett betalt paket hos FreeHosting som erbjuder obegränsat av allt: lagring, webbplatser, e-postkonton, subdomäner och databaser. Men det är inte billigt – priset ligger på hela 7,99 dollar i månaden. Det är ovanligt att man går direkt från gratis webbhotell till att betala nästan 100 dollar per år.

Eftersom FreeHosting saknar ett instegsalternativ bland sina betalpaket är det troligen bättre att vända sig till någon av de bästa webbhotellstjänsterna 2025 när du är redo att uppgradera. Ungefär en tredjedel av dem börjar på under 3 dollar i månaden. Om du är ute efter riktigt prisvärt men ändå högkvalitativt webbhotell, rekommenderar vi att du kollar in vår lista över de bästa billiga webbhotellen.

Bästa gratis webbhotell - vanliga frågor

Varför erbjuder företag gratis webbhotell? Gratis webbhotell ska ses som ett marknadsföringsverktyg, vilket innebär att villkor och regler kan ändras ofta och eftersom det inte sker någon finansiell transaktion är driftstörningar vanligare – SLA (serviceavtal) saknas helt. Gratis webbhotell kommer givetvis med ett antal begränsningar. Serverutrymme, hastighet, trafikmängd, upptidsgaranti och säkerhetskopior är alla funktioner som ofta är kraftigt begränsade – men det betyder inte att det inte finns bra och billiga alternativ. Kom ihåg att gratis webbhotell finns just för att låta företag sälja upp dig till dyrare lösningar när behoven växer.

Hur väljer jag en gratis webbhotellstjänst? Enkelt. Om du bara vill ha en WordPress-sajt, använd InfinityFree. Om du bara vill testa att bygga en WordPress-sida utan att sätta upp en server först, använd WordPress Playground. Om du vill vara värd för en webbapp gratis och har viss teknisk kunskap, använd Google App Engine.

Är gratis webbhotell säkert? Gratis webbhotell är lika säkert som andra leverantörer, med undantaget att det läggs mindre fokus på stabilitet och support. Det innebär att du inte kan räkna med att det tas några säkerhetskopior – och om de tas, kanske de inte går att lita på. Du måste därför själv se till att spara och ladda ner dina egna data regelbundet. Det betyder inte att företag som erbjuder gratis webbhotell är dåliga eller opålitliga – men med betalda tjänster betalar du just för stabiliteten, stödet och tillförlitligheten.

Vad passar gratis webbhotell till? Gratis webbhotell passar för dig som vill ha en personlig blogg eller hemsida och kan leva med begränsningar, långsam hastighet och bristande tillförlitlighet. Om allt du vill göra är att testa att bygga en enkel sida är vårt exklusiva pengar-tillbaka-erbjudande på Hostinger troligen det bästa alternativet – men om du vill ha genuint gratis webbhotell är detta våra toppval. Tänk bara på att gratis webbhotell ofta kan vara en snårskog av knepiga metoder för att få dig att betala eller lämna ut dina personuppgifter.

Så testade vi dessa gratis webbhotellstjänster

Generellt försöker vi i våra recensioner av webbhotell att ta hänsyn till alla viktiga element som utgör ett bra – eller till och med det bästa – webbhotellet. Det innebär att vi noggrant granskar faktorer som funktioner, användarvänlighet, hastighet, upptid, pris, trovärdighet och mycket mer.

Vad vi tittar på

Våra recensenter testar varje tjänst genom att registrera sig och köpa ett paket för att se vad varje webbhotell erbjuder nya användare, samt hur lätt det är att navigera i leverantörens kontrollpanel. Vi lägger stor vikt vid vilket stöd som erbjuds dig.

Vi väger fördelarna mot nackdelarna och rankar varje webbhotell baserat på kvaliteten på funktionerna som de flesta kunder kommer att använda – och hur tydlig webbhotellsleverantören är med vad du faktiskt får i varje paket.

För- och nackdelar med gratis webbhotell

Det finns betydligt fler nackdelar än fördelar med gratis webbhotell. Den största (och i princip enda) fördelen är att det är gratis – du betalar inte ett öre. Det kan vara ett okej val om du bara vill testa att bygga en hemsida, men du får nästan alltid en bättre upplevelse om du betalar för ett riktigt webbhotell – och det finns flera billiga alternativ.

Som du kanske kan föreställa dig finns det många nackdelar med gratis webbhotell. Prestandan är avsevärt sämre än hos betalda tjänster, säkerheten är tveksam och kundsupporten – om det ens finns någon – är ofta bristfällig. Ofta får du klara dig helt själv om något går fel med sajten. Kort sagt – om du kan, undvik gratis webbhotell och välj ett bra men billigt alternativ i stället.

Läs mer om hur vi testar webbhotellstjänster

Om du känner dig redo att ta klivet upp till betaltjänster, för bättre säkerhet, support och funktioner, kan du kolla in följande tjänster. Detta är TechRadars topp tre högst rankade webbhotell just nu, med Hostinger som vår solklara favorit:

