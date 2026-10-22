BioWare läggs ner och Mass Effect 5 skrotas – spelbranschen i chock

EA säger upp 400 anställda på sina spelstudior och lägger ner BioWare

Studion bakom Mass Effect och Dragon Age bekräftar att Mass Effect 5 har lagts ner

Utvecklare och kreatörer från hela spelbranschen reagerar på beskedet och beskriver det som ”ofattbart” och ”hjärtskärande”

EA lägger ner BioWare, den legendariska spelstudion bakom Mass Effect, Dragon Age och Star Wars: Knights of the Old Republic.

BioWare meddelade det tunga beskedet i ett uttalande under gårdagskvällen. Efter mer än 30 år som en pionjär inom rollspel där spelarens val påverkar berättelsen stänger studion ner. Samtidigt bekräftas att Mass Effect 5, som befann sig i ett tidigt utvecklingsstadium, har lagts ner.

Beslutet kommer från moderbolaget EA, som har bekräftat en omfattande omstrukturering av sina spelstudior och projekt. Totalt försvinner 400 tjänster, varav omkring 50 på BioWare, enligt Bloomberg.

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”I mer än 30 år har BioWare varit mer än bara en spelstudio”, skriver företaget. ”Det har varit ett hem för historieberättare, utvecklare och spelarna som väckt våra världar till liv. Baldur's Gate. Neverwinter Nights. Star Wars: Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem.

”Nu, efter mer än tre decennier av gemensamma äventyr, stänger BioWare och den tidiga utvecklingen av nästa Mass Effect-spel avslutas. Det är inte lätt att skriva de orden. Just nu ligger vårt fokus på vårt otroligt talangfulla team, som har lagt ner hela sin själ i dessa spel, och på att stötta varandra genom den här förändringen.

”Det som generationer av BioWare-utvecklare har byggt tillsammans är något att hylla och minnas. De här spelen blev så mycket mer tack vare att ni spelade dem, diskuterade era val, förälskade er i karaktärerna och gjorde världarna till era egna. Från oss alla på BioWare: tack för att ni har varit den viktigaste delen av vår berättelse.”

Nyheten har skakat om internet, inte bara bland BioWares fans utan även bland utvecklare och kreatörer i hela spelbranschen, som nu delar med sig av sina reaktioner på beskedet.

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”Det här är inget jag någonsin hade förväntat mig att få uppleva”, skrev Swen Vincke, VD för Larian Studios. ”Larian och BioWare inledde sina resor i spelbranschen ungefär samtidigt, och BioWare gick i bräschen för att göra rollspel stora. Det är nästan ofattbart att vi nu går in i en era där namnet BioWare inte längre kommer att dyka upp när vi pratar om kommande rollspel. Vilken förlust för oss alla.

”Tack för alla spel. Tack för alla timmar av spelglädje. Tack för alla berättelser. Ni kan vara otroligt stolta över vad ni har åstadkommit. Jag hoppas att allt ordnar sig för er.”

Casey Hudson, tidigare chef för BioWare och regissör för Star Wars: Knights of the Old Republic och Mass Effect-trilogin, reagerade också på beskedet. Han beskrev det som ”sorgliga nyheter på flera plan – för oss som har arbetat där, för våra vänner och kollegor på BioWare som drabbas och för fansen som sett fram emot nästa Mass Effect-äventyr.”

Hudson, som numera är VD för Arcanaut Studios och arbetar med ett nytt Star Wars-spel vid namn Fate of the Old Republic, tillade:

”Jag började min karriär på BioWare och kommer för alltid att vara tacksam mot grundarna Greg och Ray för att de bjöd in mig att bli en del av BioWares legendariska resa. Arvet efter studion kommer att leva vidare genom alla som varit en del av den och som fortsätter att skapa spel med en passion för oförglömliga berättelser, världar och karaktärer.”

This is sad news on multiple fronts - for those of us who worked there, for our friends and colleagues at BioWare who are impacted, and for fans who were looking forward to the next Mass Effect adventure. I started my career at BioWare and will forever be grateful to the founders, Greg and Ray, for inviting me to join in BioWare's legendary journey. Its legacy will live on through those who were part of it and continue to create games through a passion for unforgettable stories, worlds and characters.October 21, 2026

Även CD Projekt Reds ena VD, Michał Nowakowski, delade ett inlägg:

”BioWare har varit en enorm del av CDPR historia. Vi lärde känna dem när vi lokaliserade och sålde Baldur's Gate-spelen i Polen, Tjeckien och Slovakien. Senare hjälpte de oss enormt genom att låna ut sin spelmotor till det första Witcher-spelet, dela med sig av sin kunskap och till och med ge oss plats i sin monter på E3. Jag hade nöjet att besöka dem flera gånger i Edmonton och även välkomna dem till vårt kontor i Warszawa. Det är väldigt sorgligt för alla som drabbas, men också sorgligt att se ett legendariskt varumärke gå i graven. Ingen bra dag för spelbranschen.”

The Game Awards-grundaren Geoff Keighley beskrev nyheten som ”hjärtskärande” och tillade: ”Jag hoppas att Mass Effect på något sätt kan återvända en dag.”

Paweł Sasko, biträdande spelregissör för Cyberpunk 2, skrev:

”Baldur's Gate 1 och 2 formade min fantasi och min vilja att skapa spel. Jag hade aldrig varit där jag är i dag om inte BioWare hade tänt den där gnistan inom mig. Studion inspirerade mig, formade mig och berikade min fantasi, och för det kommer jag alltid att vara tacksam. Jag kommer alltid att minnas er.”

Michael Gamble, projektledare för Mass Effect 5 och exekutiv producent på BioWare, som har arbetat med samtliga tidigare spel i serien, delade också ett uttalande där han tackade fansen för deras stöd.

”Jag skulle förmodligen kunna scrolla i timmar och fortsätta läsa alla stödjande ord om studion, dess arv och den betydelse BioWare har haft för er. Det betyder otroligt mycket för oss. Det finns så mycket talang i det här teamet av veteraner, så om ni känner till några lediga tjänster får ni gärna höra av er. Jag kan personligen rekommendera varenda en av dem.

”Och för min egen del behöver jag åtminstone inte sjukanmäla mig när GTA 6 släpps.”

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