Blizzard förklarar sin filosofi bakom ”Classic Plus” – så ska WoW: Forever behålla känslan från originalspelet

Blizzard Entertainment har berättat hur studion arbetar för att skapa en autentisk Classic-upplevelse i World of Warcraft: Forever

Studion utgår från fyra grundläggande designprinciper när den bygger vidare på originalspelet

Eftersom spelet släpps 2026 är det en utmaning att hitta rätt visuell balans. Blizzard betonar att det är viktigt att behålla känslan från originalversionen för spelets långsiktiga framtid

Teamet bakom World of Warcraft: Forever på Blizzard Entertainment har berättat mer om sin designfilosofi och hur de vill skapa en autentisk ”Classic Plus”-upplevelse, samtidigt som de hittar en bra balans för dagens spelare.

I en intervju med TechRadar Gaming, där teamet också kommenterade det kontroversiella beslutet att introducera den nya rasen Skyborne, förklarade utvecklarna att det är viktigt att vara trogen upplevelsen från originalversionen av WoW, ofta kallad ”vanilla”, som många MMO-fans känner igen. För att lyckas med det utgår de från fyra grundläggande designprinciper när de vidareutvecklar spelet.

”Filosofin handlar till stor del om att ta världen från det ursprungliga WoW, alltså vanilla-versionen, och bygga vidare på den på ett sätt som är troget originalspelets grundläggande design, tempo och känsla”, förklarar Blizzard. ”Vi behåller Classic-känslan genom att konsekvent hålla fast vid våra designprinciper när vi överväger att införa förändringar.”

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

De fyra principerna är: Nurture and Protect Social Experiences: Vårda och värna om de sociala upplevelserna. Approachable and Familiar: Skapa en tillgänglig och välbekant spelupplevelse. World as the Main Character: Låt spelvärlden stå i centrum. Journey Before Destination: Sätt resan framför slutmålet.

”De här principerna har vuxit fram under åren när vi har spelat olika versioner av Classic och har en tydlig grund i Vanilla WoW”, förklarar studion. ”Samtidigt brukar vi inte tänka i termer av ’är det här Classic?’ när vi fattar beslut. I stället väger vi våra idéer mot de här principerna. Om en idé inte stödjer dem genomför vi den inte. Det är på sätt och vis ett annat sätt att säga samma sak, men skillnaden är ändå ganska viktig.”

Även om det är viktigt att behålla den klassiska känslan i WoW: Forever har Blizzard också introducerat modernare grafik, bland annat nya ljuseffekter och renderingstekniker som ska göra spelvärlden mer levande. Studion förklarar att en av de stora utmaningarna har varit att hitta en bra balans mellan den ursprungliga grafiska stilen och det modernare utseendet i dagens version av World of Warcraft.

”Målet är inte att skapa grafik som ser ut att vara gjord 2004, men det är inte heller att nå samma detaljnivå som i moderna WoW”, säger Blizzard. ”Vi måste hitta rätt känsla från vanilla-eran för att spelet ska fungera på lång sikt. Om vi ska vara mer specifika med vad vi menar med vanilla-eran handlar det om sådant som hade kunnat finnas i originalspelet, Burning Crusade eller Wrath of the Lich King.”

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

”Det här är ett spel som vi släpper 2026 och vi har gjort många förändringar av ljussättning, rendering och andra delar av spelmotorn. Helst vill vi hitta en visuell detaljnivå som passar vår filosofi om ’WoW som du minns det, inte som det faktiskt var’, men som samtidigt ser bra ut tillsammans med en del av de äldre grafiska resurserna och fungerar väl med de nya tekniska förbättringarna.”

Under samma intervju bekräftade Blizzard också att de övervakar handel med riktiga pengar (RMT) i WoW: Forever och arbetar för att motverka problem med bottar, något som kan leda till permanenta avstängningar för spelare som bryter mot reglerna.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.