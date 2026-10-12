Kommer Goblins eller Vulpera till WoW: Forever? Blizzard har inga planer på att lägga till raser från moderna World of Warcraft

World of Warcraft: Forever kommer inte att få några nya raser från den moderna versionen av World of Warcraft

Blizzard säger att huvudfokus är att bygga vidare på Warcrafts ursprungliga berättelse, eftersom Forever utspelar sig i en egen tidslinje

Insatserna kommer inledningsvis inte att vara lika stora som i moderna WoW – i WoW: Forever är du inte den stora hjälten, utan bara en hjälte bland många

Blizzard Entertainment har bekräftat att företaget inte planerar att lägga till några av de nyare spelbara raserna från World of Warcraft i World of Warcraft: Forever, eftersom spelet utspelar sig i en egen tidslinje.

I en intervju med TechRadar Gaming, där teamet bakom WoW: Forever diskuterade den kontroversiella nya rasen Skyborne, som är tillgänglig för båda fraktionerna, samt sina framtidsplaner för spelet, berättade Blizzard att det inte finns några planer på att återintroducera raser från expansioner som Battle for Azeroth, Shadowlands eller Midnight.

”Vi har för närvarande inga planer på att lägga till raser från WoW expansioner”, säger Blizzard.

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Det innebär att spelarna inte bör förvänta sig att få se raser som Vulpera, Goblins eller Haranir i det nya spelet.

Men varför vill Blizzard undvika de nyare tillskotten från den moderna versionen av WoW? Enligt utvecklarna handlar det om att bygga vidare på berättelsen från de ursprungliga Warcraft-spelen, eftersom WoW: Forever i praktiken existerar i en egen tidslinje.

”Vårt huvudsakliga fokus är att bygga vidare på den grundläggande berättelsen och historien i Warcraft”, förklarar Blizzard.

”Det innebär framför allt de ursprungliga realtidsstrategispelen, och det är något vi har utgått från redan från början med vårt innehåll, som tar vid efter händelserna i den nya kampanjen Warcraft 3: Forsaken Kingdom.”

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”En av de befriande sakerna med att spelet existerar i sin egen kontinuitet är att vi kan skapa vår egen väg framåt och berätta historier som i första hand passar världen i WoW: Forever. Det skulle inte vara rättvist mot WoW: Forever eller spelarna som vill se vart den här världen är på väg om vi ägnade en massa tid åt att vidareutveckla berättelser som redan har utforskats grundligt i det moderna spelet.”

Blizzard tillägger att utvecklarna vill hålla berättelserna mer jordnära.

Företaget förklarar att insatserna i moderna WoW har blivit enorma och att berättelserna har fått sin tyngd och betydelse tack vare hur långt spelarnas karaktärer har kommit i den världen. WoW: Forever kommer däremot att börja på en helt annan nivå.

”Vi kan vara en del av större berättelser och händelser, men vårt sätt att delta i dem kommer att vara mer subtilt och jordnära, precis som i det ursprungliga WoW”, säger teamet.

Utvecklarna betonar också en viktig skillnad i hur spelarens roll ska upplevas:

”I WoW: Forever är du inte DEN stora hjälten. Du är bara EN hjälte.”

Blizzard fortsätter med att antyda att spelarna fortfarande kan få besöka platser som introducerades i senare expansioner.

”Det betyder inte att vi aldrig kommer att besöka några av de platser som dök upp i senare WoW-expansioner, men just nu är vi ganska fast beslutna om att skapa WoW: Forevers egna versioner av dessa platser, snarare än att bara återvända till de versioner vi redan har sett.”

I samma intervju bekräftade Blizzard också att företaget arbetar aktivt för att motverka handel med spelvaluta och föremål för riktiga pengar (RMT) i WoW: Forever.

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