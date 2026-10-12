Blizzard förklarar varför WoW: Forever inte kommer att ha Summoning Stones – ”tillgång till teleporteringar får spelvärlden att kännas mindre”

Blizzard Entertainment har förklarat varför World of Warcraft: Forever inte kommer att ha Summoning Stones

Enligt Blizzard får enkla och snabba teleporteringar spelvärlden att kännas mindre

Summoning Stones skulle motverka den spelupplevelse som utvecklarna vill skapa

World of Warcraft: Forever kommer inte att innehålla Summoning Stones, eftersom Blizzard Entertainment anser att möjligheten att snabbt teleportera sig skulle gå emot utvecklarnas vision för spelet.

I en intervju med TechRadar Gaming, där teamet bakom WoW: Forever också diskuterade det kontroversiella tillskottet av den nya rasen Skyborne, berättade Blizzard mer om sin designfilosofi för att skapa en autentisk ”Classic Plus”-upplevelse.

Den bygger på fyra grundläggande designprinciper: att vårda och skydda sociala upplevelser, att spelet ska vara lättillgängligt och välbekant, att spelvärlden ska stå i centrum samt att resan ska vara viktigare än målet.

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Dessa principer ska hjälpa utvecklarna att bygga vidare på världen från det ursprungliga WoW, ofta kallat vanilla, samtidigt som de bevarar spelets grundläggande design, tempo och känsla.

En funktion som Meeting Stones, som bland spelare också kallas Summoning Stones, fanns inte som ett sätt att kalla andra spelare till sig i originalversionen av WoW. Funktionen blev senare ett praktiskt tillskott i den moderna versionen av spelet, där spelare kan teleportera sina vänner till ingången av en raid eller dungeon.

Men Summoning Stones är alltså inget som kommer att finnas i WoW: Forever. Blizzard förklarar att teleportering skulle få spelvärlden att kännas mindre, vilket skulle gå emot flera av spelets fyra grundläggande designprinciper. Framför allt handlar det om att skydda de sociala upplevelserna och låta spelvärlden stå i centrum.

”Det är ett måste att alla förändringar vi gör lever upp till dessa principer”, säger teamet bakom WoW: Forever. ”Vissa förändringar som gör spelet bekvämare kan väldigt enkelt urholka en eller flera av dem.”

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”Summoning Stones är ett sådant exempel. Enkel och snabb tillgång till teleportering får spelvärlden att kännas mindre och minskar betydelsen av en del av identiteten hos en klass som Warlock. Därför går funktionen emot principerna om att vårda och skydda sociala upplevelser och att låta spelvärlden stå i centrum.”

Utvecklarna fortsätter:

”Vi har många olika spelare med många olika preferenser som följer med oss på den här resan, vilket är fantastiskt. Det gör det samtidigt ännu viktigare att vi håller fast vid våra grundläggande principer.”

Blizzard säger att företaget har 22 års erfarenhet och data som visar hur förändringar som gör spelet smidigare och bekvämare har påverkat den sociala gemenskapen i World of Warcraft.

Med WoW: Forever har studion däremot valt att gå en annan väg. Det innebär att varje uppdatering som introduceras kommer att bygga på erfarenheterna från dessa år och samtidigt styras av spelets grundläggande designprinciper.

”Det är en fantastisk utgångspunkt att ha”, avslutar teamet.

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