WoW: Forever-utvecklare avslöjar att spelet innehåller ”väldigt väl gömda hemligheter” som kan ta lång tid att hitta och som var avstängda under betan

Josh ”Aggrend” Greenfield, senior speldesigner för World of Warcraft: Forever , bekräftar att MMO-spelet fortfarande innehåller ”tusentals” oupptäckta hemligheter

Greenfield säger att ”det kommer att finnas saker att upptäcka som vi inte visade upp”

Han tillägger att det finns ”riktigt väl gömda saker som förmodligen kommer att ta lång tid för spelarna att hitta”

Blizzard Entertainment har bekräftat att World of Warcraft: Forever innehåller tusentals hemligheter, bland annat föremål, som var avstängda under betatestet.

I podcastavsnittet ”End of Beta Special” fick senior speldesigner Josh ”Aggrend” Greenfield, tillsammans med andra utvecklare bakom WoW: Forever, frågor om oupptäckta hemligheter i betan. Han avslöjade då att Blizzard hade inaktiverat många av dem under spelets första 30 nivåer (via GameSpot).

”Det finns definitivt en del hemligheter och annat som vi hade stängt av”, säger Greenfield. ”Det kommer att finnas saker att upptäcka som vi inte visade upp, så mycket kan jag säga.”

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När programledaren Josh Corbett tog upp att det enligt uppgift finns ”tusentals” saker gömda i MMO-spelet höll Greenfield med. Några av hemligheterna består av föremål och recept, men utvecklaren ville inte avslöja några ytterligare detaljer.

”Det är faktiskt nästan lite svårt att svara på, för det intressanta är väl att vårt team har genomgått en sorts utveckling”, säger Greenfield. ”Vi är mycket större än tidigare och har många fler riktigt skickliga designers och kreativa personer som arbetar med spelet. Jag tror att vi alla har gjort våra egna små saker här och där under utvecklingen, ungefär som att ’jag gömmer det här i något litet skrymsle, stänger av det under betan och så får vi se vad folk hittar’, och liknande.”

End of Beta Special ft. @Meeix | Episode 5 - The WoW: Forever Podcast - YouTube Watch On

Han tillägger att det finns ”alla möjliga saker” att upptäcka och antyder att spelarna kan vänta sig ”roliga saker”, exempelvis ”oväntade beteenden som har uppstått i spelet baserat på sådant som spelarna har hittat”, samt möjligheter som skapats med hjälp av ”några av de nya tekniska verktyg vi har att arbeta med”.

”Det är svårt att prata om hemliga saker”, fortsätter Greenfield. ”De är ju hemliga, eller hur? Vi vill att folk ska hitta dem. Det finns några riktigt, riktigt häftiga och väldigt, väldigt väl gömda saker där ute som förmodligen kommer att ta lång tid för spelarna att hitta. Om vi avslöjar för mycket förstör vi bara det roliga.”

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Många av hemligheterna är så väl gömda att inte ens datagranskare som letar igenom spelets filer nödvändigtvis kan hitta dem. Michael Nuthals, som är ansvarig för designen av spelets möten och strider, bekräftade dessutom mer eller mindre under podcasten att vissa inslag kan komma att användas i framtida innehåll till WoW: Forever. Ett exempel är Manor Mistmantle, som nyligen upptäcktes i Duskwood.

”Det kan finnas några hus och herrgårdar där ute som folk har hittat och som kanske kommer att bli intressanta i framtiden”, säger Nuthals. ”Ni kanske har sett några instansportaler gömda på undanskymda platser. Det finns saker på gång framöver och vi ser verkligen fram emot att dela med oss av dem när det blir dags.”

WoW: Forever släpps den 4 november och spelets beta avslutas officiellt i dag efter att ha förlängts en kort period.

TechRadar Gaming intervjuade nyligen Blizzard om WoW: Forever. Under intervjun berättade utvecklarna om sin designfilosofi för att skapa en autentisk ”Classic Plus”-upplevelse och kommenterade även den kontroversiella nya rasen Skyborne, som är tillgänglig för både Alliance och Horde.

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