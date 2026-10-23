Goda nyheter för World of Warcraft: Forever-spelare – Blizzard förlänger betan och öppnar för namnreservationer inför lanseringen i november

Betan för World of Warcraft: Forever har förlängts till den 23 oktober

Spelare med tillgång till betan får mer tid med spelet inför MMO-spelets lansering den 4 november

Det blir också möjligt att reservera karaktärsnamn i förväg mellan den 27 oktober och 3 november

Blizzard Entertainment har förlängt betan för World of Warcraft: Forever, vilket ger spelare med tillgång till testversionen ytterligare tid i Azeroth inför spelets officiella lansering.

WoW: Forever släpps den 4 november och den populära betaperioden skulle ursprungligen ha avslutats den 20 oktober. Blizzard har dock meddelat på X att betan nu har förlängts till den 23 oktober klockan 19.00 svensk tid.

Studion har dessutom bekräftat att det blir möjligt att reservera karaktärsnamn i förväg mellan den 27 oktober och 3 november. Det ger spelare möjlighet att säkra de namn som ska följa med dem på deras äventyr i Azeroth.

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Under den här perioden kan berättigade spelare, däribland de som har förköpt Skyborne Heroic Pack, Skyborne Epic Pack, den tidsbegränsade Warcraft Forever Collection, Digital Upgrade eller Collector’s Edition, skapa och reservera namn för totalt upp till tre karaktärer, oavsett vad för typ av server de spelar på.

Good News, Everyone! Starting Oct 27, reserve your first THREE characters’ names for WoW: Forever! The Beta is also extending to 10 AM PDT on Oct 23 🚨 Full details: https://t.co/Ydqh6rzb6b https://t.co/SEhcMgg9bVOctober 20, 2026

”Det innebär att om du skapar två karaktärer på en PvP-server kan du bara skapa ytterligare en karaktär på en Normal- eller Role-Play-server”, förklarar Blizzard. ”Den här begränsningen gäller endast under perioden för tidig namnreservation.”

TechRadar Gaming intervjuade nyligen Blizzard om WoW: Forever, bland annat om MMO-spelets kontroversiella nya spelbara ras Skyborne, som blir tillgänglig för både Alliance och Horde.

Utvecklarteamet berättade att de har ”en fantastisk berättelse” att förmedla med Skyborne. När det gäller beslutet att göra rasen tillgänglig för båda fraktionerna förklarade de att det ”främst handlar om att försöka undvika en potentiell obalans i spelarantalet som annars skulle kunna uppstå”.

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Blizzard har också bekräftat att de inte planerar att lägga till några av de nyare spelbara raserna från dagens WoW, eftersom spelet utspelar sig i en egen tidslinje.

Studion har dessutom berättat om sin designfilosofi för att skapa en autentisk ”Classic Plus”-upplevelse och bekräftat att de aktivt arbetar för att motverka handel med spelvaluta och föremål för riktiga pengar (RMT) i WoW: Forever.

De kommer inte heller att modernisera klasserna i WoW: Forever allt för mycket, men de får nya spelmekaniker som ska ge dem mer djup och göra dem mer engagerande att spela.

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