Klasserna i WoW: Forever kommer inte att moderniseras – men Blizzard lägger till nya mekaniker eftersom vissa klasser i World of Warcraft Classic var ”för enkla”

Blizzard säger att klasserna i World of Warcraft: Forever inte kommer att moderniseras

Däremot kommer vissa att få mer djup, eftersom en del klasser i Classic upplevdes som ”för enkla”

Blizzard vill bevara känslan från Classic, samtidigt som utvecklarna tillför nyheter som fräschar upp originalupplevelsen

Blizzard Entertainment har bekräftat att klasserna i World of Warcraft: Forever inte kommer att moderniseras, eftersom utvecklarna vill hålla sig nära den ursprungliga Classic-upplevelsen. Däremot kommer vissa klasser att få nya mekaniker som gör dem mer engagerande att spela.

World of Warcraft har genomgått mängder av förändringar av klasser och spelbalans genom åren, både i den moderna versionen av spelet, ofta kallad retail, och i Classic. När WoW: Forever lanseras nästa månad kan spelarna förvänta sig liknande uppdateringar.

I en intervju med TechRadar Gaming förklarar dock teamet bakom WoW: Forever att de inte planerar att göra några drastiska förändringar av de ursprungliga klasser som spelarna känner till. I stället vill utvecklarna bygga vidare på dem för att göra spelupplevelsen mer engagerande, utan att frångå spelets grundläggande designfilosofi.

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Blizzard vill skapa en ”Classic Plus”-upplevelse som bygger på fyra grundläggande designprinciper: att vårda och skydda sociala upplevelser, att spelet ska vara lättillgängligt och välbekant, att spelvärlden ska stå i centrum samt att resan ska vara viktigare än målet.

Dessa principer ska hjälpa utvecklarna att bygga vidare på originalspelet, samtidigt som de bevarar dess grundläggande design, tempo och känsla.

Med detta i åtanke planerar Blizzard att ”hellre hålla klasserna relativt enkla, men med ett engagerande djup”. Företaget förklarar vidare att ”vissa klasser under Classic-eran var för enkla, så de har fått några nya mekaniker”.

Men hur många nya mekaniker handlar det om?

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”Den mekaniska komplexiteten hos klasserna i betaversionen ger en bra bild av våra ambitioner”, säger utvecklarna. ”När vi utformar strider och möten med fiender vill vi att de ska ligga i linje med våra grundläggande värderingar, framför allt att spelet ska vara lättillgängligt och välbekant.”

Teamet förklarar att utvecklarna som arbetar med spelets strider har spelat stora mängder dungeons och raids från Classic för att verkligen förstå hur originalspelet kändes.

De upptäckte att striderna var relativt lättillgängliga och att spelets system uppmuntrade spelarna att ge sig ut i världen, utforska, förbereda sig och sedan återvända redo att ta sig an de utmaningar som väntade.

När det gäller specifika spelmekaniker vill Blizzard däremot ge utvecklarna utrymme att vara kreativa.

”Vi vill ge teamet frihet att vara kreativa och överraska spelarna, men samtidigt ska allt vi gör alltid kunna kopplas tillbaka till våra grundläggande designprinciper.”

Blizzard kommenterade också komplexiteten i klassernas stridssystem och förklarade att de uppskattar tempot och stridshastigheten i det ursprungliga WoW. Alla förändringar av klasser och raid-innehåll måste därför bevara den känslan, samtidigt som de tillför nyheter som fräschar upp originalupplevelsen.

”Det gäller särskilt klasserna, eftersom vissa klasser och specialiseringar hade enorma variationer i styrka och ibland ett ganska ointressant gameplay”, säger teamet.

”Det är något vi vill förbättra utan att drastiskt öka spelets tempo eller göra det överdrivet komplicerat eller svårtillgängligt.”

När det gäller förändringar av specialiseringar och möjligheten att använda flera olika specialiseringar finns redan Dual Specialization i spelet. Den funktionen kan låsas upp mot en kostnad på nivå 40, men Blizzard har inga planer på att utöka systemet ytterligare.

”Vi vill inte att det ska vara billigt att ändra sina talanger”, fortsätter Blizzard.

”I betaversionen är den första omspecialiseringen varje timme tillfälligt billig. När spelet lanseras kommer kostnaden för att ändra specialisering att öka snabbt och bara minska en gång i veckan. Vi vill att spelarnas val av talanger ska kännas betydelsefulla. Det finns dock en möjlighet att vi i framtiden lägger till fler alternativ för omspecialisering genom Legacy-talangerna.”

Blizzard planerar samtidigt att genomföra ”många klassförändringar under betaperioden”, med ett ganska ambitiöst uppdateringsschema.

”När vi genomför förändringar kommer de att samlas ihop och införas samtidigt, i stället för att läggas till lite i taget.”

Företaget räknar också med täta balansjusteringar under spelets första sex månader, eftersom utvecklarna då kommer att kunna samla in mer data om hur de olika klasserna presterar.

”Till en början planerar vi att göra detta en gång i veckan”, säger Blizzard.

Målet är dock fortfarande att genomföra ”väldigt få designförändringar efter att spelet har lanserats” den 4 november.

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