Blizzard varnar spelare som köper guld i WoW: Forever – ”Det är inte värt att riskera sitt konto”

Blizzard Entertainment uppger att företaget övervakar handel med riktiga pengar (RMT) i World of Warcraft: Forever

Studion har tagit fram hårdare straff för spelare som köper guld, vilket kan leda till permanenta avstängningar

Blizzard säger att de ”håller mycket noggrann uppsikt” och varnar för att ”det inte är värt att riskera sitt konto genom att ägna sig åt RMT”

Blizzard Entertainment har bekräftat att företaget arbetar aktivt för att bekämpa problem med bottar i World of Warcraft: Forever, framför allt sådana som är kopplade till handel med riktiga pengar, så kallad real-money trading (RMT).

RMT har länge varit ett problem i WoW, både i den vanliga versionen och i Classic. Att köpa och sälja föremål och guld för riktiga pengar bryter inte bara mot Blizzards användarvillkor, utan stör också spelets ekonomi genom att driva upp priserna. I praktiken kan det dessutom göra MMO-spelet till en pay-to-win-upplevelse för vissa spelare.

WoW: Forever befinner sig för närvarande i betatestning och väntas lanseras nästa månad, så det finns en risk att RMT blir ett problem även här. I en intervju med TechRadar Gaming har utvecklingsteamet bakom WoW: Forever dock uppmärksammat det återkommande problemet och bekräftat att de arbetar för att begränsa användningen av bottar.

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”Ett viktigt område vi arbetar med är att begränsa de klassförmågor som gör det möjligt för bottar att samla guld”, säger Blizzard. ”Därför har vi ändrat vissa talanger och förmågor hos Mage-klassen för att göra det svårare för en enskild spelare att samla guld eller XP genom att upprepade gånger köra samma instans.”

Studion övervakar dessutom handeln med riktiga pengar och har redan tagit fram nya straffåtgärder som, beroende på överträdelsen, kan leda till permanenta avstängningar.

”Ett annat område där vi planerar att sätta ytterligare press på RMT-marknaden är genom hårdare straff för spelare som köper guld”, säger utvecklingsteamet. ”Vi kommer inte att gå in på detaljer just nu, men vi har granskat våra regler noggrant och tagit fram ett system med straffåtgärder som trappas upp betydligt snabbare vid den här typen av överträdelser, inklusive möjligheten till permanenta avstängningar.”

”Vi har också infört flera nya system för att stödja det här arbetet, men det är en ständig katt-och-råtta-lek. Om vi berättar för mycket om våra planer riskerar vi att avslöja våra metoder. Det räcker att säga att vi håller mycket noggrann uppsikt och att det inte är värt att riskera sitt konto genom att ägna sig åt RMT.”

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