Varför får vi inte High Elves eller Blood Elves? Blizzard förklarar den kontroversiella nya rasen i WoW: Forever – ”Ibland måste vi våga fatta djärva beslut”

Blizzard har förklarat varför den kontroversiella rasen Skyborne har lagts till i World of Warcraft: Forever

Den nya alvrasen är tillgänglig för både Alliance och Horde för att undvika en långsiktig obalans mellan fraktionerna

Studion säger att introduktionen av Blood Elves i The Burning Crusade ledde till en enorm förändring i spelarbasens fördelning, något man vill undvika den här gången

Blizzard Entertainment har försvarat den kontroversiella nya rasen Skyborne i World of Warcraft: Forever och förklarat att beslutet att göra den tillgänglig för både Alliance och Horde ska bidra till att bevara balansen mellan fraktionerna på lång sikt.

Skyborne är en helt ny alvras som introduceras i den omarbetade versionen av klassikern från 2004, tillsammans med ett nytt startområde som heter Zephras Isle. Det är dessutom den första alvrasen i spelet som kan spelas av både Alliance- och Horde-spelare.

Men varför har detta väckt så starka reaktioner bland fansen? Det finns flera anledningar. Vissa är besvikna över att Blizzard introducerar en helt ny alvras när High Elves och Blood Elves redan finns i spelvärlden. Andra har reagerat på att vissa av de nya karaktärsmodellerna, framför allt druidernas olika former, är betydligt mer detaljerade och därför sticker ut jämfört med de äldre modellerna i originalspelet. Dessutom är rasen låst bakom ett tillägg som kostar 30 dollar.

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I en intervju med TechRadar Gaming förklarar utvecklarteamet bakom WoW: Forever nu tankarna bakom beslutet. Enligt Blizzard finns det en riktigt bra historia att berätta med Skyborne, samtidigt som rasen ger utvecklarna möjlighet att använda en visuell stil som tidigare bara förekommit vid ett fåtal tillfällen i World of Warcraft, nämligen arkitekturen och miljöerna som förknippas med luftelementalerna.

”Ett startområde kändes också som ett bra sätt att introducera rasen i världen, eftersom det inte är någon plats där spelarna kommer att tillbringa särskilt mycket tid”, säger Blizzard.

”Du gör uppdragen, upplever området och efter fyra till sex timmar är du tillbaka på Azeroths mark, där större delen av spelet utspelar sig. Det påverkade också varför vi valde just de här alverna istället för exempelvis Quel'dorei-alverna från Quel'thalas.”

Studion tillägger att den har ”större planer” för den regionen och att man dessutom vill visa att utvecklarna ”ibland kan våga fatta djärva beslut”.

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Teamet ser också fram emot att leverera många av de funktioner som spelarna länge har efterfrågat i en tänkt Classic+-version av spelet. Samtidigt betonar Blizzard att man arbetar utifrån en omfattande plan för nytt innehåll som sträcker sig flera år framåt. Därför gäller det att tänka långsiktigt kring hur innehållet introduceras.

”Vi har fått ett väldigt positivt mottagande av Skyborne under betatestet”, säger studion. ”Det gäller särskilt när spelarna har slutfört startområdet och sett hur mycket arbete vi har lagt på rasens berättelse för att få den att kännas som en naturlig del av spelvärlden.”

(Image credit: Blizzard)

När det gäller beslutet att låta båda fraktionerna spela som Skyborne har Blizzard en ganska rimlig förklaring.

”När det gäller själva rasen och valet av fraktion skulle jag inte säga att den är särskilt avsedd för Horde eller Alliance. Det handlar framför allt om att försöka undvika en förändring i spelarbasens fördelning som faktiskt går att förhindra”, säger studion.

Blizzard förklarar att Blood Elves, tillsammans med andra raser som använder den klassiska High Elf-modellen, är de överlägset mest populära raserna i World of Warcraft.

När Blood Elves introducerades i The Burning Crusade var ett av syftena att ge Horde ett alternativ som inte såg lika ”monsterlikt” ut som de befintliga raserna. Men introduktionen fick också stora konsekvenser för balansen mellan spelets två fraktioner.

”Fördelningen förändrades enormt, med nästan 40 procentenheters svängning totalt, från 60/40 till Alliance fördel till 60/40 till Horde fördel”, säger Blizzard.

”Vi visste redan från början att vi ville skapa en ras som liknade High Elves, men vi visste också att om vi bara gav den till en av fraktionerna skulle det kunna påverka balansen mellan spelargrupperna på lång sikt. Det var något vi var försiktiga med. När vi dessutom tittade på omfattningen av vad vi faktiskt kunde hinna utveckla inför lanseringen behövde vi fatta ett svårt beslut om hur vi skulle hantera startområdena för den nya rasen.”

Under utvecklingen behövde Blizzard alltså prioritera vilka delar av spelet som skulle få mest resurser. När Skyborne började ta form diskuterade teamet möjligheten att skapa två separata startområden, ett för Horde och ett för Alliance. Men med tanke på projektets omfattning framstod ett gemensamt startområde som ett mer rimligt alternativ.

”Vårt utvecklingsteam började i ganska liten skala”, förklarar Blizzard.

”När utvecklingen av WoW: Forever inleddes hade vi en betydligt mer begränsad bild av vad vi skulle kunna leverera. Vi stod inför ett val: antingen skapa två nya startområden och bara ha ett större område för uppdrag och levling, eller skapa ett enda startområde och på så sätt få utrymme för ytterligare ett område där spelarna kunde gå upp i nivå.”

”Det var ett väldigt enkelt beslut för oss vid den tidpunkten. Vi valde att satsa på ett andra område för levling, vilket blev Riverglades. När spelarna väl har fått besöka Riverglades och uppleva allt som området erbjuder tror jag att de kommer att hålla med om att vi fattade rätt beslut.”

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