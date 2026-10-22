”Jag tror att vi höll på att skapa något speciellt” – BioWare-utvecklare avslöjar nya detaljer om nedlagda Mass Effect 5

BioWares tidigare ansvarige för filmsekvenser, Tony de Waal, säger att det nedlagda Mass Effect 5 skulle ha erbjudit ”en nivå av självbestämmande och valfrihet som inget annat spel har kunnat matcha”

Enligt utvecklaren inspirerades BioWare av vad Larian och CD Projekt hade åstadkommit med Baldur's Gate 3 och Cyberpunk 2077 , och ville ta Mass Effect till nästa nivå

De Waal berättar också om arbetet med Dragon Age: The Veilguard, som han beskriver som ”en enorm kraftansträngning”

En BioWare-utvecklare som arbetade med Mass Effect 5 har avslöjat nya detaljer om det numera nedlagda projektet, som verkar ha hämtat inspiration från spelsystemen i Baldur's Gate 3 och Cyberpunk 2077.

Efter beskedet att EA lägger ned BioWare och skrotar nästa Mass Effect-spel har Tony de Waal, tidigare ansvarig för filmsekvenser på BioWare, berättat mer om planerna för spelet. Han avslöjar att han var en av de omkring 50 medarbetare som fanns kvar på studion och som nu har sagts upp. Det tyder på att Mass Effect 5 hade ett väldigt litet utvecklingsteam.

”Jag var en av de lyckligt lottade som fick stanna kvar på BioWare och börja arbeta med nästa Mass Effect. Jag tror att vi höll på att skapa något speciellt, med en nivå av självbestämmande och valfrihet som inget annat spel har kunnat matcha”, skriver de Waal på LinkedIn (via PC Gamer).

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”Vi såg vad Larian och CD Projekt hade åstadkommit med sina senaste spel och började arbeta mot målet att ta Mass Effect till nästa nivå, samtidigt som vi ville förbli trogna den ursprungliga trilogin.”

De Waal började sin karriär på BioWare för över 29 år sedan och lämnade studion efter lanseringen av Mass Effect 2. Han återvände dock 2021 för att hjälpa till att få utvecklingen av det som senare skulle bli Dragon Age: The Veilguard på rätt spår och färdigställa spelet.

Han berättar också om några av utmaningarna som teamet ställdes inför under arbetet med det senaste Dragon Age-spelet. Han beskriver utvecklingen som ”en enorm kraftansträngning som satte till och med min arbetsnarkomani på prov”, men säger samtidigt att han är stolt över hur välpolerat teamet lyckades göra spelet i Frostbite-motorn.

”Ni anar verkligen inte hur mycket galenskap som pågår bakom kulisserna i det spelet för att få en anpassningsbar spelarkaraktär att fungera genom över tre timmar av filmsekvenser, eller hur många olika förutsättningar som måste tas hänsyn till i scenerna mot slutet av spelet”, tillägger han.

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När de Waal återkommer till Mass Effect 5 säger han att han är ledsen över att fansen ”aldrig kommer att få se vad vi höll på att skapa”. Han tycker också att det är sorgligt för ”den lilla, talangfulla grupp utvecklare som alla presterade långt över förväntan för att skapa något speciellt”.

Moderbolaget EA har tillkännagivit omfattande omstruktureringar av sina spelstudior och pågående utvecklingsprojekt. Totalt har 400 personer sagts upp, däribland omkring 50 anställda på BioWare (via Bloomberg). De Waal är nu en av många som står utan arbete.

”Jag hoppas att ni tänker på dem som stannade kvar på BioWare ända till slutet. De är verkligen några av de mest talangfulla människor jag har haft nöjet att arbeta med under hela min karriär”, skriver de Waal.

”Med det sagt, om ni behöver någon som kan produktion av filmsekvenser, kombinera spelmekanik med filmsekvenser, behärskar verktygen och tekniken och vet hur man förverkligar komplexa berättelser – en verklig produktionsexpert med nästan tre decenniers erfarenhet som inte är rädd för att kavla upp ärmarna och själv skapa innehåll – så får ni gärna tänka på mig. Jag letar återigen efter nästa studio och projekt där jag kan använda min breda kompetens för att göra skillnad.”

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