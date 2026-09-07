Jag var skeptisk till Nvidia DLSS 5 – men här är 5 anledningar till att jag nu hoppas att tekniken kan revolutionera grafiken i PC-spel

DLSS 5 ser väldigt imponerande ut vid det här laget, och det kan bli en stor bonus för PC-spelare.

Efter att tekniken läckt ut och en rad inofficiella moddar dykt upp lanserade Nvidia den här veckan officiellt DLSS 5. Företaget visade upp tekniken i NBA 2K27 under Gamescom 2026 och delade samtidigt med sig av fler detaljer om hur den fungerar.

Efter Nvidias första presentation av DLSS 5 i mars var jag skeptisk till vissa delar, även om jag inte sågade hela idén på samma sätt som vissa gamers gjorde. Den här veckan har vi däremot sett en snabb förändring i både åsikter och den allmänna stämningen kring DLSS 5 på nätet – och själv har jag blivit betydligt mer entusiastisk över Nvidias AI-teknik.

Det finns faktiskt flera anledningar att hoppas på att DLSS 5 kan bli ett rejält steg framåt för PC-gaming. Det handlar om allt från Nvidias förtydligande kring vilka grafikkort som kommer att få stöd till vad moddare redan har visat att tekniken kan åstadkomma sedan den läckte ut – och vissa av resultaten är verkligen häpnadsväckande.

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Här är mina fem anledningar till att Nvidias kommande neurala renderingsmodell faktiskt kan förändra spelgrafiken i grunden.

1. Nvidia har bekräftat att DLSS 5 inte bara blir för RTX 5000-grafikkort

(Image credit: Future / John Loeffler)

Just nu stöds DLSS 5 bara av grafikkort i RTX 5000-serien – tekniken blev tillgänglig den här veckan i NBA 2K27 – men Nvidia har bekräftat att den även kommer till äldre GeForce-grafikkort. Dessutom verkar vi inte behöva vänta särskilt länge innan stödet börjar breddas, vilket är goda nyheter.

VideoCardz uppmärksammade ett uttalande från en Nvidia-representant på Reddit, som skrev: ”Vårt fokus ligger just nu på att optimera prestandan för GeForce RTX 50-serien, med modelluppdateringar som väntas senare i höst. När prestandan för RTX 50-serien har finjusterats ytterligare planerar vi att börja arbeta med att utöka det officiella stödet till GeForce RTX 40-serien.”

Det innebär att arbetet med att få DLSS 5 att fungera på RTX 4000-modeller kan dra igång i början av 2027 och möjligtvis kan även ännu äldre generationer av grafikkort få samma behandling längre fram. Moddare har trots allt redan lyckats få tekniken att fungera på modeller i både RTX 3000- och RTX 2000-serien, även om prestandan mycket väl kan bli det stora hindret där.

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Oavsett vilket kan vi nu lägga farhågorna om att DLSS 5 skulle förbli exklusivt för de senaste Nvidia RTX 5000-grafikkorten åt sidan.

2. Fortsatt optimering bör förbättra prestandan rejält

(Image credit: Nvidia / 2K)

Jag nämnde precis prestandan och det är också den största nackdelen vi hittills har sett i de inofficiella experiment som genomförts med DLSS 5.

Som Tom's Hardware konstaterar innebär DLSS 5 just nu en rejäl prestandaförlust, där bildfrekvensen generellt sjunker med omkring 40–50 procent. I vissa rapporter är tappet mindre, närmare 30 procent, men det är viktigt att komma ihåg att alla dessa inofficiella siffror bygger på en förhandsversion av DLSS 5 som moddare har fått att fungera i spel på egen hand.

Den färdiga versionen av DLSS 5 lär ge bättre prestanda och oavsett vilket kommer optimering att stå högt på Nvidias prioriteringslista. Jag skulle bli förvånad om vi inte får se stora framsteg på den fronten under 2027, i takt med att fler spel får stöd för tekniken.

3. De experimentella resultaten med DLSS 5 är otroligt imponerande

Image 1 of 2 Starfield med DLSS 5 av. (Image credit: Valuable_End1 on Reddit / Bethesda) Starfield med DLSS 5 på via moddning. (Image credit: Valuable_End1 on Reddit / Bethesda) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Moddarna som har experimenterat med den läckta versionen av DLSS 5 har tydligt visat att tekniken kan ge riktigt imponerande resultat. På den officiella sidan visade även demonstrationen av NBA 2K27 under Gamescom 2026 att den här AI-baserade grafikförbättringen kan göra underverk.

Samtidigt är fördelarna med DLSS 5 till viss del situationsberoende och tekniken är ingen universallösning som automatiskt gör all grafik bättre. I vissa användningsområden briljerar den däremot verkligen. Även om du exempelvis inte vill att tekniken ska appliceras på spelets huvudkaraktärer kan den fortfarande göra enorm skillnad för detaljer i bakgrunden – inte minst ansikten på NPC:er i de stora folkmassor som skapar atmosfär och liv i spel med öppna världar.

Som en Reddit-användare påpekar: ”NPC-ansikten i folkmassor är ett av de bästa användningsområdena för DLSS 5. Det kan bryta inlevelsen lite när du pratar med en karaktärsmodell som uppenbarligen skapats för hand med stor omsorg och det sedan går förbi något märkligt, släthyat monster bredvid dig. Jag såg en LTT-video där de visade skillnaden på slumpmässiga NPC:er och det var faktiskt otroligt imponerande.”

DLSS 5 kan också förändra ljussättning och skuggor för att få grafiken att se betydligt mer realistisk ut, inklusive karaktärsmodeller. Några av resultaten som moddare har delat i en stor samlingstråd på Reddit visar det väldigt tydligt. Jag blev faktiskt helt golvad av några av exemplen. När DLSS 5 fungerar, fungerar det riktigt bra – även om resultatet inte alltid blir lyckat.

Samtidigt beror några av de märkligare exemplen som cirkulerat på att moddare har dragit reglage och inställningar till extrema nivåer, vilket leder mig vidare till nästa punkt.

4. Justeringsmöjligheterna blir avgörande för DLSS 5

DLSS 5 in NBA 2K27 | Inside the Dev Studio - YouTube Watch On

Som jag nämnde har några av de mer obehagliga resultaten från moddare som experimenterat med DLSS 5 uppstått när de har dragit upp intensiteten på olika reglage till extrema nivåer – ibland medvetet, bara för att provocera fram negativa reaktioner mot AI.

DLSS 5 erbjuder ganska detaljerad kontroll över olika delar av vad tekniken gör, däribland intensitet, ton och struktur. När en spelutvecklare finjusterar tekniken ordentligt för sitt specifika spel bör effekten därför bli mer subtil, passande och ligga bättre i linje med spelets övergripande visuella stil. Åtminstone är det vad man får hoppas på.

När DLSS 5 används med måtta är det ganska tydligt att tekniken verkligen kan förbättra grafiken i ett spel. Moddare har redan bevisat det i vissa fall och NBA 2K27 är dessutom ett bra officiellt exempel på hur väl det kan fungera.

Ja, det är fullt möjligt att få karaktärsmodeller som hamnar i den så kallade ”uncanny valley” om du drar upp reglagen till max – och DLSS 5 passar definitivt inte alla typer av grafiska stilar. Men då är vi tillbaka vid föregående punkt: när tekniken fungerar, fungerar den verkligen bra.

5. DLSS 5 kommer förmodligen att bli bättre med tiden

(Image credit: Shutterstock)

Min sista punkt är enkel, men viktig. Och visst, jag har sagt det förut, men jag tycker att det tål att upprepas.

Spola tillbaka tiden till när Nvidia presenterade ursprungliga DLSS, den allra första versionen av tekniken som enbart handlade om uppskalning, så hade den flera tydliga brister. Problem som suddighet, ghosting och grafiska artefakter drog ner kvaliteten på den uppskalade bilden, men det var problem som Nvidia lyckades åtgärda med nästa generation av tekniken.

Jag räknar med att vi kommer att få se exempel där DLSS 5 på liknande sätt får grafiken att spåra ur, även om tekniken redan verkar ha fått en betydligt bättre start än DLSS 1.

Poängen är att det vi tycker om DLSS 5 vid lanseringen kan förändras rejält inom ett eller två år. Det finns en verklig potential för tekniken att revolutionera hur spelgrafik förbättras och finslipas – även om förbehållen kring felaktig användning och det faktum att tekniken fungerar bättre i vissa situationer än andra knappast kommer att försvinna.