Oppo Find N6 kan ha löst ett av de största problemen med vikbara telefoner

Vikbara telefoner har utvecklats enormt under de senaste åren, men det finns fortfarande några kompromisser som tillverkarna kämpar med. En av de mest uppenbara är vecket som bildas mitt på den stora innerskärmen. Med Oppo Find N6 har tillverkaren lagt stort fokus på just detta, och resultatet visar hur nära vi börjar komma en vikbar skärm som känns som en vanlig surfplatteskärm.

Det handlar dessutom om mer än bara skärmen. Oppo har satsat på en tunnare och mer genomarbetad konstruktion, samtidigt som telefonen erbjuder kraftfull prestanda, bra batteritid och en användarupplevelse som drar nytta av det vikbara formatet. Det gör att Find N6 känns som ett alltmer komplett alternativ till traditionella flaggskepp, snarare än en telefon där den vikbara skärmen är den enda stora fördelen.

Det finns fortfarande kompromisser med vikbara telefoner, men Oppo Find N6 visar hur snabbt tekniken utvecklas. Vi har testat telefonens design, skärmar, kameror och prestanda – läs hela testet av Oppo Find N6 för att se vad vi tyckte.