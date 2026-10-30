Google Pixel 10 Pro Fold visar att smart mjukvara kan vara viktigare än ren prestanda

När tillverkare utvecklar nya vikbara telefoner handlar mycket om att göra dem så tunna och kraftfulla som möjligt. Google har valt en lite annan väg med Pixel 10 Pro Fold, där smart mjukvara och en genomtänkt användarupplevelse står i centrum. Telefonen drivs av Tensor G5 och har 16 GB RAM, vilket ger en smidig upplevelse i vardagen, även om den inte kan mäta sig med de snabbaste Snapdragon-modellerna i rena prestandatester.

Istället är det funktionerna som gör den intressant. Med Gemini, Circle to Search och särskilda kameralägen som utnyttjar de dubbla skärmarna erbjuder telefonen flera smarta lösningar för både produktivitet och fotografering. Google har dessutom förbättrat gångjärnet, ökat ljusstyrkan till 3 000 nits på båda skärmarna och lagt till IP68-klassning för damm- och vattentålighet.

Pixel 10 Pro Fold är alltså inte nödvändigtvis den mest imponerande vikbara telefonen på pappret, men den visar hur mycket en genomarbetad mjukvaruupplevelse kan betyda. Vi har testat telefonen och dess viktigaste funktioner – läs hela testet av Google Pixel 10 Pro Fold för att se vad vi tyckte.