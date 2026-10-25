NuPhy Air75 V3 visar att ett tunt tangentbord inte behöver kompromissa med skrivkänslan

Mekaniska tangentbord är ofta ganska stora och klumpiga, särskilt om man vill ha en riktigt bra skrivkänsla. NuPhy försöker ändra på det med Air75 V3, ett kompakt lågprofiltangentbord som kombinerar en tunn design med flera funktioner som vanligtvis förknippas med större och mer påkostade modeller.

Tangentbordet har en 75-procentig layout med 84 tangenter, Gateron Low-Profile 3.0-brytare och en så kallad gasket mount-konstruktion som ger en mjukare och mer dämpad känsla vid varje tangenttryckning. Det går dessutom att ansluta via Bluetooth, 2,4 GHz eller USB-C, medan batteritiden enligt tillverkaren kan nå upp till 1 200 timmar med RGB-belysningen avstängd.

Det finns dock några kompromisser. Den nya mjukvaran erbjuder inte samma avancerade anpassningsmöjligheter som föregångarens QMK/VIA-stöd och för den som redan äger Air75 V2 är uppgraderingen inte nödvändigtvis självklar.

Vi har testat NuPhy Air75 V3 under långa arbetsdagar, med både skrivande och gaming, för att se hur väl det fungerar i praktiken – läs hela testet av NuPhy Air75 V3 här för att se vad vi tyckte.