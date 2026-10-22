Cyberpunk Edgerunners säsong 2: Studio Trigger levererar ännu ett animerat mästerverk

När man har skapat en sådan enorm succé som den första säsongen av Cyberpunk Edgerunners är det knappast enkelt att återvända med en uppföljare. Ribban ligger så högt att det nästan skulle krävas förstklassiga cybernetiska implantat för att ta sig över den. Men med säsong 2 bevisar Studio Trigger ännu en gång varför de är i en klass för sig när det gäller högoktanig actionanimation som är lika visuellt imponerande som den är brutal.

Berättelsen kommer att kännas bekant för alla som såg den första säsongen av Edgerunners, både när det gäller teman och miljöer. Serien fungerar dock mer som en antologi än som en direkt fortsättning på det som hänt tidigare. Händelserna från första säsongen nämns – David är numera en legend i Night City som karaktärerna känner till – men förvänta dig ingen fortsättning på Lucys berättelse eller de andra karaktärernas öden.

I stället får vi lära känna en helt ny uppsättning karaktärer. Här finns den blivande videofilmaren Roman, den cybernetikbesatta rebellen Talia, King som överlevt cyberpsykos och den hämndlystna netrunnern D. Deras individuella berättelser korsas och går isär allt eftersom händelserna i den andra säsongen utvecklas.

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(Image credit: Netflix / CDPR)

Oroa dig inte, det är enkelt att hänga med och handlingen utvecklas i ett utmärkt tempo. Serien lyckas hålla intresset uppe samtidigt som den ser till att ingen av karaktärerna försvinner ur handlingen längre än man önskar.

Till viss del skulle du faktiskt kunna börja direkt med den andra säsongen, eftersom kopplingarna till den första är relativt få. Men då skulle du dels gå miste om en helt fantastisk första säsong, dels sakna en del av sammanhanget kring Cyberpunks värld, Night City och de olika grupperingar som verkar där. Även om karaktärerna inte återvänder gör världen det.

På ett mer övergripande plan drivs säsong 2 av samma teman som föregångaren, och det finns tydliga likheter mellan de nya karaktärerna och Maines gäng från första säsongen. Här finns naivitet och drömmar om en annan värld än den som existerar, härdade veteraner och gamla konflikter mellan olika grupperingar. Dessutom vilar en känsla av oundviklig tragedi över berättelsen, som om olyckan förr eller senare hinner ikapp alla som lever i Night City.

Att ha sett den första säsongen hjälper dig alltså att uppskatta den andra ännu mer, även om det inte är ett absolut krav. Men oavsett om det är nödvändigt eller inte går du verkligen miste om något om du hoppar över den.

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(Image credit: Netflix / CDPR)

Jag ska försöka hålla den här förhandstitten så fri från spoilers som möjligt, så innan jag avslöjar några mer specifika detaljer om handlingen tänker jag i stället gå vidare till animationerna.

Kort sagt: de är helt otroliga.

Studio Trigger är välkänt för sina bländande actionscener. Studion lyckas skapa våldsamma sekvenser som är konstnärligt vackra, samtidigt som de levererar blodiga och brutala strider som gör det väldigt tydligt att man aldrig vill hamna på fel sida av en eldstrid i Night City.

Varje strid känns dessutom unik. Studio Trigger hittar ständigt nya sätt att hålla actionsekvenserna fräscha, i stället för att bara upprepa samma slagsmål och skottlossningar. Genomtänkta miljöer och visuella detaljer gör att varje blodig avrättning skiljer sig från den förra.

Det här var något som redan imponerade i den första säsongen, och samma skicklighet finns kvar i säsong 2. Men jag älskar också de konstnärliga inslag som används under seriens lugnare stunder. Den gryniga filmeffekten i Romans inspelningar ger de teknologiskt futuristiska händelserna en passande retrokänsla, medan D traumatiska och suddiga tillbakablickar skildras med avskalade färgfält, kantiga former och silhuetter.

(Image credit: Netflix / CDPR)

Det finns också en del lekfulla, typiska animeögonblick. Romans överdrivna visuella reaktion när han får höra talas om en sällsynt 35 mm-kamera passar nästan inte in i den annars råa verkligheten omkring honom. Samtidigt förstärker den hans barnsliga fascination och entusiasm, som ännu inte har förstörts av Night Citys hårda verklighet.

I samtliga fall bidrar de konstnärliga valen med mer än bara visuellt kaos. De förstärker viktiga ögonblick, både under actionscenerna och i de lugnare partierna, ger oss en djupare förståelse för karaktärernas psyken och väcker världen i Cyberpunk Edgerunners till liv i all sin teknologiskt futuristiska prakt.

Om du har ett Netflix-abonnemang och ännu inte har upplevt Cyberpunk Edgerunners gör du dig själv en otjänst. Sluta läsa och börja titta. Både den första och den andra säsongen är mästarklasser i animation som garanterat kommer att imponera på såväl animeälskare som personer som vanligtvis inte tittar på anime.

De är faktiskt så bra att det är värt att skaffa Netflix i en månad bara för att se båda säsongerna. Det kan mycket väl bli ditt livs bästa seriemaraton.

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