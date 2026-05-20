Tekniken bakom VAR i VM 2026: det här har förändrats sedan Qatar

När fotbolls-VM 2022 avslutades i Qatar var halvautomatiserad offside-teknik den stora rubriken. Systemet fungerade, var snabbare än manuella VAR-granskningar och visade tydligt vart utvecklingen var på väg. Fler sensorer, fler kameror och mer data direkt till domarens headset.

Fyra år senare har FIFA inte bara förfinat systemet. Organisationen har utökat vilka situationer VAR får granska, ersatt matchbollen med en smartare variant och testat att sätta en kamera på domarens bröst. Här är hur tekniken bakom VAR har förändrats mellan Qatar och fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko.

En ny boll med sensorn placerad på ett nytt sätt

Adidas Trionda, den officiella matchbollen för 2026, använder ett IMU-chip på 500 Hz som skickar rörelsedata till VAR-systemet i realtid. Den delen känns igen från Al Rihla-bollen i Qatar. Skillnaden ligger i var sensorn sitter.

Under VM 2022 låg sensorn i mitten av bollen, upphängd i ett särskilt system. I Trionda har den istället flyttats till en sidomonterad ficka inne i en av bollens fyra paneler, medan motvikter placerats i de tre andra för att behålla balansen i luften. Adidas menar att den nya placeringen ger mer exakt rörelsespårning utan att påverka aerodynamiken och själva konstruktionen med fyra paneler är också en förändring jämfört med tidigare VM-bollar.

Systemet arbetar fortfarande på samma sätt som i Qatar: bollen rapporterar exakt när den träffas, den datan kombineras med spelarspårning och AI hjälper VAR-domaren att avgöra offsides, hands och sista touch. Skillnaden 2026 är att datan är mer exakt. Kombinationen av 500 Hz och den nya sensorplaceringen ska minska tveksamheter i extremt tajta situationer – särskilt de som tog lång tid att granska under VM 2022.

Snabbare offsides – med varningar direkt till assisterande domare

Den halvautomatiserade offside-tekniken i Qatar använde tolv spårningskameror tillsammans med sensorn i bollen. Systemet fungerade, men VAR-rummet behövde fortfarande bekräfta beslutet innan det skickades vidare till domaren. Under klubb-VM 2025 i USA testade FIFA en ny variant: vissa offside-varningar skickas nu direkt till den assisterande domaren, som kan flagga nästan i realtid.

FIFA har signalerat att det här är versionen man vill använda under VM 2026. Även visualiseringen har uppgraderats. 3D-animationerna som visas på arenaskärmar och i TV-sändningar bygger nu på mer exakt positionsdata, med spelarmodeller som ser mer realistiska ut. En av kritikerna mot systemet i Qatar var att spelarna såg för stiliserade ut, vilket lämnade utrymme för tveksamheter. FIFA och Lenovo har byggt om visualiseringssystemet för att lösa det problemet.

VAR får nu granska fler typer av situationer

Det här är den största regeländringen sedan VAR introducerades under VM 2018 i Ryssland. Under VM 2022 var videogranskning begränsad till fyra kategorier: mål, straffar, röda kort direkt och fall av felaktigt utdelade kort till fel spelare. Inför 2026 har IFAB godkänt två nya kategorier.

Gult kort

Den första gäller andra gula kort. Om en spelare blir utvisad efter sitt andra gula kort och den andra varningen tydligt är felaktig kan VAR nu ingripa och rekommendera att beslutet ändras. Däremot får VAR inte rekommendera ett andra gult kort som domaren missade på planen.

IFAB:s logik är att en felaktig utvisning efter dubbla gula kort påverkar matchen lika mycket som ett felaktigt rött kort direkt och därför borde systemen behandla dem på samma sätt.

Hörnor

Den andra nya kategorin gäller hörnor. VAR får nu kontrollera om bollen verkligen var över linjen och vilken spelare som slog den sist. Hörnor avgör inte matcher på egen hand, men målen som kommer efter dem gör ofta det, och VM 2022 innehöll flera situationer där felaktigt dömda hörnor ledde direkt till mål.

Den utökade granskningen är dock fortfarande ganska försiktig. VAR får fortfarande inte granska vanliga frisparksincidenter ute på planen som inte ledde till kort eller straff, och systemet får fortfarande inte ingripa kring vanliga gula kort.

Kameran på domarens bröst

Det här är helt nytt. Under klubb-VM testade FIFA en kroppskamera monterad på domarna, kallad “referee with you”. Bilden visades både i TV-sändningar och på arenaskärmar och gav tittarna domarens perspektiv under de mest kontroversiella situationerna.

I ett exempel från gruppspelsmatchen mellan Atlético Madrid och Paris Saint-Germain visade kameran exakt varför domaren inte kunde döma hands från sin position – sikten var blockerad och VAR fick ingripa istället.

Den typen av bilder fyller två funktioner samtidigt: TV-bolagen får nytt material och FIFA får ett verktyg för att analysera och förklara domslut efter matcherna.

IFAB har redan godkänt ett utökat testprogram och FIFA:s innovationschef har sagt att kroppskameran ligger i fas för VM 2026, om de sista regulatoriska godkännandena går igenom. Om den används blir VM 2026 den första stora turneringen där publiken regelbundet får se exakt vad domaren ser i beslutsögonblicket.

AI används som stöd – inte som beslutsfattare

FIFA har varit väldigt tydliga kring hur AI används under VM 2026. AI hjälper till att stabilisera videoströmmar från domarkameran i realtid för att minska rörelseoskärpa i sändningarna. Det används också för att bearbeta positionsdata snabbare vid offsidebeslut och för att skapa matchdatabaser som alla 48 deltagande nationer får tillgång till.

Det AI däremot inte gör är att ta besluten. VAR är fortfarande en människa, domaren är fortfarande en människa och själva beslutsprocessen har inte förändrats. Det som har förändrats är hastigheten och tydligheten i datan de arbetar med.

Vad det betyder ute på planen

Fotbolls-VM 2026 spelas under 39 dagar i 16 städer och innehåller 104 matcher – fler än någon tidigare upplaga. Tekniken bakom VAR har byggts om för att klara den skalan: en smartare boll, fler situationer som kan granskas, snabbare offside-system och en kroppskamera som gör domaren till en del av TV-produktionen.

Ingen av förändringarna löser den grundläggande debatten kring VAR som funnits sedan 2018, men varje uppgradering minskar avståndet mellan vad som faktiskt händer och vad domarna ser. VM 2022 var turneringen där halvautomatiserad offside introducerades. VM 2026 är turneringen där resten av systemet kommer ikapp.