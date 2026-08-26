Robotar har slagit mänskliga världsrekord i 100 meter och höjdhopp på Kinas ”robot-OS” – men den största utmaningen är att få stopp på dem

World Humanoid Robot Games 2026 pågår i Peking den här veckan

Robotarna presterar bättre än någonsin i totalt 51 grenar

Att få en robot i full sprint att stanna säkert är fortfarande en stor teknisk utmaning

World Humanoid Robot Games pågår just nu i Peking i Kina och rekord satta av människor av kött och blod börjar falla. Robotarna har nu slagit våra bästa resultat både på 100 meter och i höjdhopp.

Som Associated Press rapporterar ligger robotrekordet på 100 meter nu på 9,39 sekunder, vilket är snabbare än Usain Bolts världsrekord på 9,58 sekunder. En humanoid robot har dessutom nått 2,88 meter i höjdhopp, vilket slår Javier Sotomayors mänskliga världsrekord på 2,45 meter.

Det här är bara andra året som World Humanoid Robot Games arrangeras, men framstegen sedan 2025 är tydliga. Förra året lyckades robotarna exempelvis bara nå 0,95 meter i höjdhopp. En ingenjör berättade för South China Morning Post att förbättrade nätverksmöjligheter, som bland annat ger bättre tillgång till AI-bearbetning i molnet, är en av anledningarna till de tekniska framstegen.

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Under det fem dagar långa evenemanget sätts de humanoida robotarna på prov i totalt 51 olika grenar. Sporter som tennis, bordtennis och kickboxning har lagts till inför 2026, men programmet innehåller även mer praktiska tester med uppgifter inom bland annat industriell produktion, logistik och hotell- och servicebranschen.

Det där med att bromsa är inte lika lätt...

Unitree humanoid robot achieving a top speed of 28.3 mph failed to brake in time, veered off the track, and crashed into trackside pic.twitter.com/1JRxoELl2kAugust 20, 2026

Hur imponerande många av robotidrottarna än är ser vi fortfarande gott om misslyckanden – exempelvis sprintande robotar som kraschar rakt in i säkerhetsbarriärer för att få stopp på sig själva.

Att få de här maskinerna att sakta ner är faktiskt en betydligt svårare teknisk utmaning än man kanske först kan tro. Det handlar om snabba och komplexa rörelser som måste hanteras med extrem precision.

En stor mängd rörelseenergi måste tas om hand, roboten måste hela tiden återfå balansen och samtidigt övergå från löpning till inbromsning och slutligen stillastående. Forskare har lyckats lösa problemet i simuleringar, men ännu inte med verkliga sprintande robotar. Just nu är hastigheterna och rörelsemekanismerna helt enkelt för mycket för robotarnas AI-system att hantera.

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Det hela knyter an till ett återkommande problem för robotar: att helt enkelt undvika att ramla omkull. För oss människor är det lätt att ta förmågan att hålla balansen för given, men i själva verket krävs en mängd blixtsnabba beräkningar och korrigeringar. När en robot dessutom springer i hög hastighet blir problemet ännu svårare.

Publiken verkar däremot inte särskilt bekymrad över robotarnas något brutala sätt att stanna.

”De här sporterna är helt normala för människor, men nu kan robotar också utföra dem. Jag tycker att det är fantastiskt”, sade åskådaren Yang Shangzheng till Associated Press.

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