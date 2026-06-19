SpaceX-chefen Elon Musk: "Ett av de största misstagen vi gjorde var att försöka automatisera saker som är superenkla för människor att göra"

Elon Musk har varit en central figur inom AI- och robotutvecklingen, både genom att bygga robotteknik och genom att använda den i sina företag. Trots de stora framsteg som gjorts inom robotik de senaste åren har implementeringen inte alltid gått helt smidigt.

"Ett av de största misstagen vi gjorde var att försöka automatisera saker som är superenkla för människor att göra, men supersvåra för robotar att göra." — Elon Musk, June 2018

Automatiseringens era

När Teslas tidigare satsning på ökad automatisering och robotisering av produktionen av Tesla Model 3 tog fart under 2018 stötte företaget på flera problem.

Quote of the day Denna artikel är en del av TechRadar Pros QOTD-serie, som ger inblickar i tankarna hos några av teknikbranschens mest inflytelserika profiler, både nu och genom historien.

Musk sammanfattade problemet under ett aktieägarmöte i juni samma år och förklarade att företagets strategi kring automatisering inte bidrog till den produktivitetsökning man hade hoppats på.

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Mer specifikt hade robotarna svårt att automatisera vissa moment i slutmonteringen, exempelvis att montera flexibla lister och slangar. Musk skrev senare även på sociala medier att Tesla hade gjort misstaget att införa "överdriven automatisering".

Lärdomen blev att det inte är en bra idé att automatisera allt bara för att det går. Vissa arbetsuppgifter är fortfarande områden där människor har tydliga styrkor.

Bland de egenskaper som människor fortfarande har övertag inom finns fingerfärdighet, flexibilitet och kognitivt resonemang – områden där robotar fortfarande har begränsningar.

Robotikens framtid

Tesla har dock fortsatt sin satsning på robotik sedan dess. Företagets humanoida robot Tesla Optimus närmar sig massproduktion med ett målsatt pris på omkring 25 000 dollar.

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Frågan är dock om tekniken har utvecklats tillräckligt för att få ett verkligt genomslag.

För att humanoida robotar ska bli användbara i större skala krävs inte bara avancerad AI, utan också förmåga till resonemang, kontextförståelse och anpassning till den fysiska världen.

Vi har redan sett många exempel på humanoida robotar som ser imponerande realistiska ut, men som fortfarande har svårt att utföra uppgifter som kräver hög precision, fingerfärdighet och förståelse för komplexa verkliga situationer.

Musks kommentar från 2018 är därför fortfarande relevant i dag: den stora utmaningen är inte att få robotar att göra saker – utan att få dem att göra rätt saker. Det som verkar enkelt för en människa kan fortfarande vara oerhört svårt för en robot.