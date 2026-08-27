Roboter har slått menneskelige verdensrekorder på 100 meter og i høydehopp i Kinas «robot-OL» – men den største utfordringen er å stoppe dem

World Humanoid Robot Games 2026 pågår i Beijing denne uken

Roboter presterer bedre enn noensinne i totalt 51 arrangementer

Å få en robot til å stoppe trygt i full spurt er fortsatt en stor teknisk utfordring

World Humanoid Robot Games pågår for tiden i Beijing, Kina, og rekorder satt av mennesker begynner å falle. Roboter har nå slått våre personlige rekorder i både 100 meter og høydehopp.

Som Associated Press melder, er robotrekorden for 100 meter nå 9,39 sekunder, raskere enn Usain Bolts verdensrekord på 9,58 sekunder. En humanoid robot har også nådd 2,88 meter i høydehopp, og dermed slått Javier Sotomayors menneskelige verdensrekord på 2,45 meter.

Dette er bare andre året World Humanoid Robot Games er blitt arrangert, men fremgangen siden 2025 er tydelig. I fjor klarte roboter eksempelvis bare å nå 0,95 meter i høydehopp. En ingeniør fortalte South China Morning Post at forbedrede nettverksmuligheter, som inkluderer bedre tilgang til AI-prosessering i skyen, er en av årsakene til de teknologiske fremskrittene.

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I løpet av det fem dager lange arrangementet vil de humanoide robotene bli satt på prøve i totalt 51 forskjellige disipliner. Idrettsgrener som tennis, bordtennis og kickboksing er lagt til i 2026, men programmet inkluderer også mer praktiske tester med oppgaver innen områder som industriell produksjon, logistikk og hotell- og servicebransjen.

Men det er ikke like enkelt å bremse ...

Unitree humanoid robot achieving a top speed of 28.3 mph failed to brake in time, veered off the track, and crashed into trackside pic.twitter.com/1JRxoELl2kAugust 20, 2026

Selv om mange av robotutøverne er imponerende, ser vi fortsatt mange feil – for eksempel at sprintroboter krasjer rett inn i sikkerhetsbarrierer for å stoppe seg selv.

Å få disse maskinene til å bremse ned er faktisk en mye vanskeligere teknisk utfordring enn man først skulle tro. Det innebærer raske og komplekse bevegelser som må håndteres med ekstrem presisjon.

En stor mengde kinetisk energi må tas hånd om, roboten må stadig gjenvinne balansen og samtidig gå over fra løping til bremsing og til slutt stå stille. Forskere har klart å løse problemet i simuleringer, men ikke ennå med ekte sprintroboter. Akkurat nå er hastighetene og bevegelsesmekanismene rett og slett for mye å håndtere for robotenes AI-systemer.

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Alt dette knytter seg til et tilbakevendende problem for roboter: rett og slett å unngå å falle. For oss mennesker er det lett å ta evnen til å holde balansen for gitt, men i virkeligheten krever det mange lynraske beregninger og korreksjoner. Når en robot i tillegg kjører i høy hastighet, blir problemet enda vanskeligere.

Publikum virker imidlertid ikke spesielt bekymret over robotenes noe brutale måte å stoppe på.

«Disse idrettene er helt normale for mennesker, men nå kan roboter også utøve dem. Jeg synes det er fantastisk», sa tilskueren Yang Shangzheng til Associated Press.

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