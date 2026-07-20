Tombot Jenny — den pelskledde robothunden med et viktig oppdrag

På CES 2026 var et av showets mest følelsesmessig rørende produkter blant de humanoide robotene og AI-drevne dingsene som ikke er bygget for produktivitet eller underholdning. Den ble utviklet for å skape trygghet. Tombot Jenny er et fullstendig interaktivt emosjonelt støttende robotkjæledyr, utviklet spesielt for eldre som lever med demens eller Alzheimers sykdom.

Ideen er basert på grunnlegger Tom Stevens’ egen erfaring med å måtte ta bort morens hund etter at hun fikk denne diagnosen. Jenny ble skapt for å fylle et helt spesifikt behov: å tilby de emosjonelle fordelene med et kjæledyr uten sikkerhetsrisikoen som et levende dyr kan utgjøre …

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