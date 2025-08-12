Jeg jobber med å teste droner – og det er sjelden jeg kommer over noe så banebrytende som denne vannsportdronen.

VPN-deal Skaff deg NordVPN i dag med 76% rabatt – TechRadars topprangerte VPN-tjeneste holder deg trygg på nettet og hjelper deg med å fjerne blokkeringer av Netflix-biblioteker i andre land.

HoverAir Aqua er verdens første vanntette, selvgående kamera

Tar opp video i 4K 100fps med en 1/1,3-tommers CMOS-sensor

Veier under 249 gram

Jeg tror markedet for kameradroner er i ferd med å ta et skritt i en ny retning, takket være den kommende HoverAir Aqua fra Zero Zero Robotics. Selskapets nettside antyder at det er et lite, redningsvest-oransje quadkopter, og at det er den første virkelig overraskende dronen jeg har sett på lenge.

Som produktanmelder har jeg testet dusinvis av droner det siste tiåret, og selv om de har blitt bedre og bedre når det gjelder flyegenskaper, batteritid og kamerafunksjoner, er det sjelden at en ny lansering presenterer meg for noe helt uventet.

Aqua gjør nettopp det, ved å være den første vanntette dronen på massemarkedet. De fleste droner må flys med stor forsiktighet i nærheten av vann, da den reflekterende overflaten kan lure sikkerhetssensorene deres og resultere i en ufrivillig dukkert. Ingen av de tidligere dronene jeg har anmeldt er engang bygget for å fly i regn, enn si lande i en innsjø.

Slik er det ikke med HoverAir Aqua. Den er bygget for å være helt vanntett og kan ta av og lande på vannoverflaten. Faktisk ser det ut til at den er spesielt designet for å filme vannsport som kajakkpadling, ståpadling og windsurfing, der den automatisk følger motivet akkurat som Zero Zeros tidligere droner, de selvgående HoverAir X1 og HoverAir X1 Pro.

For å gjøre dette har den en vindmotstand på nivå 7 og en toppfart på 55 km/t, noe som skal gi den muligheten til å holde tritt med fartsfylt vannsport og lignende. Resten av Aquas spesifikasjoner og funksjoner er fortsatt hemmelige, men nå som dronen er offisielt bekreftet, burde flere detaljer dukke opp snart.

En smak av fremtiden

Hoverair Aqua er laget for å spille inn vannbaserte aktiviteter, men vi vet ennå ikke hvor egnet den vil være for «vanlig» bruk. (Image credit: ZeroZero Robotics)

Selv om HoverAir Aqua høres ut som et mer nisjepreget og spesialisert produkt enn HoverAir X1 eller for eksempel DJI Mini 4 Pro, vet vi ennå ikke hvor nyttig den vil være for flyvninger over tørt land.

Det at den rører i gryten og tar kameradroner i en ny retning, gjør den for meg til en av de mest spennende dronene jeg har sett på mange år. Med tanke på at jeg bor på kysten, er ideen om å kunne fly en drone rett ved vannoverflaten, i stedet for å holde den på trygg avstand, veldig tiltalende.

Jeg bør legge til at Aqua ikke er den eneste innovative dronen som kommer i år – Antigravity har også en debutmodell på gang med et 360-kamera – men Aqua har raskt steget til toppen av listen min over kommende (eller ryktede) droner jeg er mest ivrig etter å prøvefly.

Om ikke annet, gir det meg den perfekte unnskyldningen til endelig å komme meg ut på det ståpadlebrettet som har samlet støv på gjesterommet. Og kanskje det er på tide å ta på meg våtdrakten også?

Akkurat da dronemarkedet var i ferd med å bli litt kjedelig, har Zero Zero Robotics gitt det et oransje løft. Jeg kommer til å se etter flere detaljer om HoverAir Aqua, så følg med for flere nyheter snart.