DJI Lito X1 vs DJI Mini 4K: 7 grunner til å oppgradere til DJIs nyeste drone på innstegsnivå

DJI har nettopp lansert Lito-serien, en ny serie kameradroner rettet mot inngangsmarkedet. Med all sikkerheten og avionikken vi har blitt vant til av DJI-droner, sammen med velutstyrte 4K-kameraer, er Lito 1 og Lito X1 svært solide inngangsmodeller for prisen.

Men de er ikke DJIs billigste alternativer. DJI Mini 4K har eksistert siden 2024 og har vært vårt toppvalg for den beste dronen for nybegynnere. Mini 4K selges fortsatt som en del av DJIs utvalg (i hvert fall foreløpig), til en betydelig lavere pris enn Lito X1.

Så hvilken burde du velge? Den billigere, litt eldre modellen eller den nye, mer avanserte? Slik sammenligner DJI Mini 4K seg med sin åndelige etterfølger, DJI Lito X1*. Vi starter med spesifikasjonene, og går deretter videre til syv viktige forskjeller.

Vi har testet den dyrere Lito X1, som er vårt toppvalg av de to nye Lito-modellene. Den billigere Lito 1 er nærmere Mini 4K både i pris og ytelse.

DJI Lito X1 vs DJI Mini 4K: Spesifikasjoner

Hvis du vil ha noen direkte sammenligninger av hvordan de to dronene er står seg mot hverandre, kan du sjekke ut spesifikasjonstabellen nedenfor.

Swipe to scroll horizontally Spesifikasjoner for DJI Lito X1 og DJI Mini 4K Row 0 - Cell 0 DJI Lito X1 DJI Mini 4K Kamerasensor: 48 MP 1/1,3" CMOS-sensor 12 MP 1/2,3" CMOS-sensor Kameraobjektiv: Synsfelt 82°, f/1,7 Synsfelt 83°, f/2,8 ISO-omfang: 100-12800 100-3200 Videooppløsning:

4K 4K Bildefrekvens:

60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 30, 25, 24 fps Flymodi:

Cine, Normal, Sport Cine, Normal, Sport Lagring: 42 GB intern lagring, microSD-kortspor microSD-kortspor Batteri:

2590 mAh, opptil 36 minutters flytid 2250 mAh, opptil 31 minutters flytid Maksimal horisontal hastighet: 18 m/s 16 m/s Maksimal vindmotstand: 10,7 m/s 10,7 m/s Lading:

USB-C / Batteriladehub USB-C / Batteriladehub Vekt:

249 g 246 g Mål: 149 x 94 x 62 mm (sammebrettet) 138 x 81 x 58 mm (sammebrettet)

1. Video- og bildekvalitet

DJI Mini 4K henger etter sammenlignet med det DJI Lito X1 tilbyr. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Begge dronene filmer i 4K, men DJI Lito X1 tilbyr betydelig flere muligheter. Dens 1/1,3-tommers sensor kan ta opp video i opptil 4K og 60 bilder per sekund og støtter 10-bit D-log M-fargeprofil. Dette er funksjoner som er svært nyttige for de som ønsker å fargekorrigere materiale etterpå. Den kan også ta bilder med 48 MP.

DJI Mini 4K bruker en betydelig mindre 1/2,3-tommers sensor og tar opp i 4K med 8-bit kvalitet og opptil 30 bilder per sekund. Den fungerer bra under gode lysforhold, men mangler detaljene, fargedybden og det dynamiske området som Lito X1 tilbyr. Maksimal oppløsning for stillbilder er 12 MP.

2. Lagring

Lito X1 har 42 GB innebygd lagringsplass samt et microSD-kortspor, mens Mini 4K (og Lito 1) mangler intern lagringsplass og er utelukkende avhengige av minnekort.

3. Vekt og design

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Begge dronene veier rundt 249 gram, noe som plasserer dem i en svært fordelaktig kategori selv i Norge. De klassifiseres da i den såkalte åpne kategorien (A1), som betyr at du kan fly dem uten å måtte skaffe deg dronesertifikat, men du må registrere deg som operatør hos Transportstyrelsen og merke dronen med operatør-ID-en din.

I praksis betyr den lave vekten at du kan fly relativt nært folk (men ikke over folkemengder) og i mange typer miljøer, som boligområder, parker og strender, så lenge du følger de grunnleggende reglene angående sikkerhet, personvern og flyforbudssoner.

Når det gjelder design, bruker både DJI Lito X1 og DJI Mini 4K et klassisk sammenleggbart quadcopter-design, noe som gjør dem enkle å transportere og oppbevare.

4. Batteritid

Her er forskjellene mellom DJI Mini 4K og DJI Lito X1 ganske små. Under optimale forhold kan Mini 4K håndtere opptil 31 minutters flytid på full lading, mens Lito X1 når opptil 36 minutter. I reell bruk kan du forvente litt kortere tider, men begge presterer klart akseptabelt.

Lito X1 er også kompatibel med et Intelligent Flight Battery Plus, som ifølge DJI kan gi opptil 52 minutters flytid. Dette betyr imidlertid at vekten overstiger 249 gram, noe som i Sverige kan påvirke hvilke regler som gjelder og hvor du har lov til å fly.

5. Sikkerhetsfunksjoner

Du finner en nedovervendt synssensor på DJI Mini 4K, men ingen sensorer i andre retninger. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Det er her Lito X1 virkelig utmerker seg. Den er utstyrt med sensorer rundt omkring, inkludert en fremoverrettet LiDAR og en nedoverrettet infrarød sensor. Dette betyr at den kan oppdage og unngå hindringer uavhengig av retning, og LiDAR fungerer også i svakt lys.

Mini 4K er mye enklere i så måte. Den har bare en nedoverrettet synssensor, som hovedsakelig brukes ved landing. Dette betyr at du som bruker må være mye mer oppmerksom i luften, siden dronen ikke bremser eller svinger rundt trær, gjerder eller lyktestolper, for eksempel.

Den typen avanserte sikkerhetsfunksjoner som Lito X1 tilbyr, er vanligvis forbeholdt betydelig dyrere og større modeller. Det er også litt ironisk, siden det ofte er nybegynnere som vil ha mest nytte av dem.

6. Smarte flymodi

Lito X1 tilbyr en rekke avanserte flymoduser som gjør det enklere å få flotte opptak. Disse inkluderer Follow (dronen følger automatisk en person eller et kjøretøy mens den unngår hindringer), SpotLight (lignende, men med manuell kontroll over flyvningen mens kameraet holder motivet sentrert), MasterShots (en serie automatiserte kamerabevegelser rundt et motiv) og QuickShots (lignende, men med én bevegelse om gangen). Det er også en knapp for automatisk retur til startpunktet.

Mini 4K tilbyr bare QuickShots og retur til startpunktet, noe som gjør at den føles mye mer nedskalert når det gjelder smarte flyfunksjoner.

7. Pris

DJI Lito X1 koster omtrent 1 400 kroner mer enn DJI Mini 4K, men vi synes den er vel verdt prisen. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Her har DJI Mini 4K virkelig overtaket, ettersom den har en veiledende pris på 3 349 kroner (med RC-N1C-kontroller). DJI Lito X1 har en veiledende pris 4 999 kroner (med den lignende, men nyere RC-N3-kontrolleren), noe som gjør den merkbart dyrere enn forgjengeren.

Samtidig synes vi ekstrafunksjonene til Lito X1 (bedre kamera, flere sikkerhetsløsninger og mer avanserte flymodi) gjør den til et virkelig rimelig valg. Du får ikke bare skarpere og mer fargerike bilder og videoer, men reduserer også risikoen for krasj. I tillegg kan du få dronen til å følge deg automatisk når du sykler gjennom skogen, løper langs stranden eller kjører på åpen vei.

Mini 4K er fortsatt et godt valg for nybegynnere, men hvis budsjettet ditt tillater deg å bruke litt mer penger, er Lito X1 et alternativ som også kan appellere til mer avanserte brukere.