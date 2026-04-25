DJI Lito X1 vs DJI Mini 4K: 7 skäl att uppgradera till DJIs senaste nybörjardrönare

DJI har precis lanserat Lito-serien, en ny serie kameradrönare riktade mot nybörjarmarknaden. Med all den säkerhets- och flygteknik vi förväntar oss från DJI:s drönare, tillsammans med välutrustade 4K-kameror, är Lito 1 och Lito X1 väldigt trygga instegsmodeller sett till priset.

Men de är inte DJIs billigaste alternativ. DJI Mini 4K har funnits sedan 2024 och har hittills varit vårt förstaval för bästa kameradrönare för nybörjare. Mini 4K säljs fortfarande som en del av DJIs sortiment (åtminstone just nu), till ett betydligt lägre pris än Lito X1.

Så vilken bör du välja? Den billigare, något äldre modellen eller den nya, mer avancerade? Här går vi igenom hur DJI Mini 4K står sig mot sin andliga uppföljare DJI Lito X1*. Vi börjar med specifikationerna och går sedan vidare med sju viktiga skillnader.

Vi har testat den dyrare Lito X1, som är vårt toppval av de två nya Lito-modellerna. Den billigare Lito 1 ligger närmare Mini 4K både i pris och prestanda.

DJI Lito X1 vs DJI Mini 4K: specifikationer

Om du vill ha lite direkta jämförelser på hur de två drönarna står sig mot varandra kan du kolla in specifikationstabellen här nedanför.

Swipe to scroll horizontally Specifikationer för DJI Lito X1 och DJI Mini 4K Row 0 - Cell 0 DJI Lito X1 DJI Mini 4K Kamerasensor: 48 MP 1/1,3-tums CMOS-sensor 12 MP 1/2,3-tums CMOS-sensor Kameraobjektiv: Synfält 82°, f/1,7 Synfält 83°, f/2,8 ISO-omfång: 100-12800 100-3200 Videoupplösning:

4K 4K Bildfrekvens:

60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 30, 25, 24 fps Flyglägen:

Cine, Normal, Sport Cine, Normal, Sport Lagring: 42 GB intern lagring, microSD-kortplats microSD-kortplats Batteri:

2590 mAh, upp till 36 minuters flygtid 2250 mAh, upp till 31 minuters flygtid Max horisontell hastighet: 18m/s 16m/s Max vindmotstånd: 10,7 m/s 10,7 m/s Laddning:

USB-C / laddningshubb för batteri USB-C / laddningshubb för batteri Vikt:

249g 246g Mått: 149 x 94 x 62 mm (hopfälld) 138 x 81 x 58 mm (hopfälld)

1. Video- och bildkvalitet

DJI Mini 4K hamnar på efterkälken i jämförelse med vad DJI Lito X1 erbjuder. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Båda drönarna spelar in i 4K, men DJI Lito X1 erbjuder betydligt fler möjligheter. Dess 1/1,3-tumssensor kan spela in video i upp till 4K och 60 bilder per sekund och har stöd för 10-bitars D-log M-färgprofil. Detta är funktioner som är väldigt användbara för dig som vill färgkorrigera material i efterhand. Den kan dessutom ta bilder på 48 MP.

DJI Mini 4K använder en betydligt mindre 1/2,3-tumssensor och spelar in i 4K med 8-bitars kvalitet och upp till 30 bilder per sekund. Den fungerar bra i goda ljusförhållanden, men saknar detaljrikedomen, färgdjupet och det dynamiska omfånget som Lito X1 erbjuder. Maxupplösningen för stillbilder är 12 MP.

2. Lagring

Lito X1 har 42 GB inbyggt lagringsutrymme samt en microSD-kortplats, medan Mini 4K (och Lito 1) saknar intern lagring helt och hållet och förlitar sig enbart på minneskort.

3. Vikt och design

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Båda drönarna väger cirka 249 gram, vilket placerar dem i en väldigt fördelaktig kategori även i Sverige. De klassas då inom den så kallade öppna kategorin (A1), vilket innebär att du får flyga dem utan att behöva ta något drönarkort, men du måste registrera dig som operatör hos Transportstyrelsen och märka drönaren med ditt operatörs-ID.

I praktiken innebär den låga vikten att du får flyga relativt nära människor (dock inte över folksamlingar) och i många typer av miljöer, som bostadsområden, parker och stränder, så länge du följer grundreglerna kring säkerhet, integritet och flygförbudszoner.

Designmässigt använder både DJI Lito X1 och DJI Mini 4K en klassisk hopfällbar quadcopter-design, vilket gör dem enkla att transportera och förvara.

4. Batteritid

Här är skillnaderna ganska små mellan DJI Mini 4K och DJI Lito X1. Under optimala förhållanden klarar Mini 4K upp till 31 minuters flygtid på en full laddning, medan Lito X1 når upp till 36 minuter. I verklig användning får man räkna med något kortare tider, men båda presterar klart godkänt.

Lito X1 är dessutom kompatibel med ett Intelligent Flight Battery Plus, som enligt DJI kan ge upp till 52 minuters flygtid. Det innebär dock att vikten överstiger 249 gram, vilket i Sverige kan påverka vilka regler som gäller och var du får flyga.

5. Säkerhetsfunktioner

Du hittar en nedåtriktad visionssensor på DJI Mini 4K, men inga sensorer i andra riktningar. (Image credit: Future / Tim Coleman)

Här drar Lito X1 ifrån rejält. Den är utrustad med sensorer runtom, inklusive framåtriktad LiDAR och en nedåtriktad infraröd sensor. Det gör att den kan upptäcka och undvika hinder oavsett riktning och LiDAR fungerar dessutom även i svagt ljus.

Mini 4K är betydligt enklare på den här punkten. Den har bara en nedåtriktad visionssensor, som främst används vid landning. Det innebär att du som användare måste vara betydligt mer uppmärksam i luften, eftersom drönaren inte själv bromsar eller väjer för exempelvis träd, staket eller lyktstolpar.

Den typen av avancerade säkerhetsfunktioner som Lito X1 erbjuder brukar annars vara reserverade för betydligt dyrare och större modeller. Det är också lite ironiskt, eftersom det ofta är just nybörjare som skulle ha mest nytta av dem.

6. Smarta flyglägen

Lito X1 erbjuder en rad avancerade flyglägen som gör det enklare att få till snygga klipp. Bland dessa finns Follow (drönaren följer automatiskt en person eller ett fordon samtidigt som den undviker hinder), SpotLight (liknande funktion, men med manuell kontroll över flygningen medan kameran håller motivet centrerat), MasterShots (en serie automatiserade kamerarörelser kring ett motiv) och QuickShots (liknande, men med en rörelse i taget). Dessutom finns en knapp för automatisk återvändning till startpunkten.

Mini 4K erbjuder endast QuickShots och återvändning till startpunkten, vilket gör att den känns betydligt mer avskalad när det gäller smarta flygfunktioner.

7. Pris

DJI Lito X1 kostar cirka 1 400 kronor mer än DJI Mini 4K, men vi tycker att det är väl värt priset. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Här är det DJI Mini 4K som verkligen har ett övertag, då den kostar runt 3 300 kronor (med RC-N1C-kontroll). DJI Lito X1 kostar istället omkring 4 700 kronor (med den liknande men nyare RC-N3-kontrollen), vilket gör den märkbart dyrare än sin föregångare.

Samtidigt tycker vi att de extra funktionerna i Lito X1 (bättre kamera, fler säkerhetslösningar och mer avancerade flyglägen) gör den till ett riktigt prisvärt val. Du får inte bara skarpare och mer färgrika bilder och videor, utan minskar också risken för krascher. Dessutom kan du låta drönaren automatiskt följa dig när du cyklar genom skogen, springer längs stranden eller kör bil på en öppen väg.

Mini 4K är fortfarande ett bra val för nybörjare, men om budgeten tillåter att du lägger lite mer pengar är Lito X1 ett alternativ som även kan tilltala mer avancerade användare.