Apple Watch har precis fått sin coolaste uppgradering på flera år – nu kan du prata med din DJI-drönare direkt från handleden

Den senaste versionen av DJI:s Fly-mobilapp lägger till kompatibilitet med Apple Watch

Drönarmodellerna som stöds är DJI Neo, Neo 2 och Flip

Apple Watch Series 8 eller nyare modell krävs

Trots det överhängande hotet om ett totalförbud i USA arbetar DJI i det tysta inte bara med nya drönarmodeller utan även med att förbättra prestanda och funktioner för de drönare som redan finns ute, vilket är goda nyheter för användare världen över.

För alla som vill se ett tydligt exempel räcker det att titta på den nya uppdateringen av DJI Fly-appen, som nu gör det möjligt att övervaka och kontrollera tre DJI-drönare med hjälp av en Apple Watch.

Modellerna i fråga är små och prisvärda selfiedrönare: DJI Neo, DJI Neo 2 och DJI Flip. Alla dessa drönare är utvecklade för enkel flygning utan handkontroll och styrning via mobil, så att lägga till kontroll via Apple Watch känns som ett logiskt steg.

DJI Flip är en av tre små, lätta nybörjardrönare som nu kan styras med en Apple Watch. (Image credit: DJI)

Uppdateringen, som tar appen till version 1.19.4, låter användare para ihop sin Apple Watch och drönare via Wi-Fi för att därefter se en liveström från drönarens kamera, övervaka batterinivå samt ge röstkommandon för olika flyguppgifter.

Tyvärr verkar det som att manuell flygkontroll via skärmen på klockan inte är möjlig, men det är kanske lika bra med tanke på skärmens storlek och att användaren bara har en hand fri när klockan sitter på handleden.

Enligt uppdateringsinformationen krävs en Apple Watch Series 8 eller nyare modell, men ägare av äldre modeller kan ändå vilja prova. En användare med Series 7 på Reddit säger sig nämligen ha testat funktionen utan problem.

Eftersom vårt team har testat alla tre av dessa drönare själva kan vi konstatera att de verkligen är utvecklade för den här typen av styrning. Större DJI-drönare flyger längre och högre, och kräver den exakta manuella styrning som dubbla styrspakar erbjuder, men Neo och Flip briljerar vid korta autonoma flygningar där de lyfter från handen, flyger en kort sträcka, tar en bild och återvänder för att landa i handflatan.

Mer DJI-innovation på väg?

Den ryktade DJI Avata 360 kan vara baserad på DJI Avata 2. (Image credit: DJI)

Det finns mycket att se fram emot från DJI, speciellt för oss användare utanför USA. Det kommande förbudet kan innebära att företagets tillfälliga paus i produktsläpp blir permanent där, men i andra marknader verkar DJI fortsätta med sina regelbundna lanseringar.

Två länge omtalade produkter som vi verkligen ser fram emot är DJI Avata 360, som enligt uppgift blir varumärkets första drönare med 360-kamera, samt DJI Osmo Pocket 4, en uppdaterad version av den ultrakompakta stabiliserade vloggkameran. Håll utkik efter fler nyheter kring dessa och andra DJI-lanseringar de kommande veckorna.