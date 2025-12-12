Apple Watch fikk nettopp sin kuleste oppgradering på flere år – nå kan du snakke med DJI-dronen din rett fra håndleddet

Den nyeste versjonen av DJIs Fly-mobilapp legger til Apple Watch-kompatibilitet

Støttede dronemodeller inkluderer DJI Neo, Neo 2 og Flip

Apple Watch Series 8 eller nyere kreves

Til tross for den truende trusselen om et totalforbud i USA, jobber DJI i det stille – ikke bare med nye dronemodeller, men også med å forbedre ytelsen og funksjonene til dronene som allerede finnes der ute, noe som er gode nyheter for brukere over hele verden.

For alle som vil se et tydelig eksempel, se bare på den nye oppdateringen til DJI Fly-appen, som nå lar deg overvåke og kontrollere tre DJI-droner ved hjelp av en Apple Watch.

Modellene det er snakk om er små og rimelige selfie-droner: DJI Neo, DJI Neo 2 og DJI Flip. Alle disse dronene er designet for enkel flyvning uten håndkontroll og kontroll via mobil, så det å legge til kontroll via Apple Watch føles som et logisk steg.

DJI Flip er en av tre små, lette droner på innstegsnivå som nå kan styres med en Apple Watch. (Image credit: DJI)

Oppdateringen, som bringer appen til versjon 1.19.4, lar brukere koble Apple Watch og drone over Wi-Fi for deretter å se en direktestrømming fra dronens kamera, overvåke batterinivået og gi talekommandoer for ulike flyoppgaver.

Dessverre ser det ut til at manuell flykontroll via klokkens skjerm ikke er mulig, men det er sannsynligvis like greit med tanke på størrelsen på skjermen og det faktum at brukeren bare har én hånd fri når klokken er på håndleddet.

I følge oppdateringsinformasjonen kreves en Apple Watch Series 8 eller nyere modell, men eiere av eldre modeller vil kanskje fortsatt kunne prøve det. En bruker med en Series 7 på Reddit hevder å ha testet funksjonen uten problemer.

Siden teamet vårt har testet alle disse tre dronene selv, kan vi si at de faktisk er utviklet for denne typen kontroll. Større DJI-droner flyr lenger og høyere, og krever den presise manuelle kontrollen som doble joysticks tilbyr, men Neo og Flip utmerker seg på korte autonome flyvninger der de letter fra hånden din, flyr en kort avstand, tar et bilde og returnerer for å lande i håndflaten din.

Mer DJI-innovation underveis?

Den ryktede DJI Avata 360 kan være basert på DJI Avata 2. (Image credit: DJI)

Det er mye å se glede seg til fra DJI, spesielt for brukere utenfor USA. Det kommende forbudet kan bety at selskapets midlertidige pause i produktlanseringer blir permanent der, men i andre markeder ser det ut til at DJI fortsetter med sine vanlige lanseringer.

To lenge ryktede produkter som vi virkelig ser frem til er DJI Avata 360, som angivelig vil være merkets første drone med et 360-kamera, og DJI Osmo Pocket 4, en oppdatert versjon av det ultrakompakte stabiliserte vloggkameraet. Følg med for flere nyheter om disse og andre DJI-lanseringer i de kommende ukene.