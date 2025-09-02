DJI Mini 5 Pro kan sette standarden for ultralette droner – til en attraktiv pris

DJI Mini 4 Pro (over) kan snart få en etterfølger med noen svært kjærkomne oppgraderinger.

Fly More Combo-innhold og europeiske priser ser ut til å være avslørt

Liste over tilbehør lekket før lansering

DJI Mini 5 Pro ventes offisielt lansert i september

Etter hvert som vi nærmer oss den ryktede lanseringen av DJI Mini 5 Pro, har det begynt å dukke opp flere lekkasjer.

Mye interessant informasjon har dukket opp på nettet denne uken. For det første har en ny videoanimasjon dukket opp som tilsynelatende viser den ultralette dronen foldes sammen og foldes ut, lastet opp til X av den kjente drone-lekkeren Jasper Ellens.

Unexpectedly the #Mini5Pro #Flymore might cost exactly the same as the current #Mini4Pro. Also, this video was found in DJI Beta software today hinting on a mid-September release? Let's break down these leaks: https://t.co/UbE9bldXeV Cheers! pic.twitter.com/18r6QbuHCqAugust 26, 2025

Ellens har også funnet bevis, skjult i koden til noen europeiske nettbutikker og publisert på nettstedet hans DroneXL, som peker mot prisen på DJI Mini 5 Pro Fly More Combo-pakken. Med en pris på €1 129 er det omtrent det samme som den nåværende prisen på DJI Mini 4 Pro Fly More Combo – noe som er gode nyheter med tanke på at Mini 5 Pro ser ut til å kunne skilte med en betydelig oppgradering i forhold til forgjengeren. (Til referanse er den nåværende prisen på Mini 4 Pro Fly More Combo 11 890 kroner i Norge – tilsvarene ca €1 016.)

Tidligere rykter tyder sterkt på at Mini 5 Pro vil leveres med innebygd LiDAR og et kamera med en 1-tommers sensor – to store forbedringer i forhold til tidligere modeller i Mini-serien.

Plusspoeng

DJI Mini 4 Pro har grei batteritid – men Mini 5 Pro kan ha mye lengre flytid. (Image credit: DJI)

Ellens fulgte opp disse lekkasjene med en ny, og tvitret et bilde som ser ut til å vise detaljhandelsemballasjen til DJI Mini 5 Pro Fly More Combo – eller rettere sagt, Fly More Combo Plus. Denne pakken skal visstnok inneholde RC 2-kontrolleren og tre Flight Battery Plus-enheter, som hver gir opptil 52 minutters flytid.

A retail box image seems to show the DJI Mini 5 Pro #drone packaged with the @DJIGlobal RC 2 controller featuring a built‑in screen, reinforcing ongoing leak coverage from DroneXL’s #DJIRumors hub and reporting from @JasperEllens.https://t.co/88YCMGiANNAugust 28, 2025

Det virker sannsynlig at kjøpere vil få valget mellom en vanlig Fly More Combo med standardbatterier og denne pakken som tilbyr lengre flytid. Spørsmålet er imidlertid om disse Plus-batteriene er tyngre og dermed øker startvekten utover den magiske grensen på 250 gram. Vi tipper at de gjør det, noe som i så fall gjør dem mindre attraktive for kjøpere som ønsker å benytte seg av de enklere reglene og reduserte restriksjonene for ultralette droner.

Emballasjen dukker vanligvis ikke opp før rett før en lansering, så hvis denne lekkasjen er sann, kan vi forvente at DJI offisielt presenterer Mini 5 Pro i løpet av de neste ukene. Med en angitt lanseringsdato i midten av september, kan vi snart få bekreftelse på alle dronens funksjoner, spesifikasjoner og pris.

Ryktede om spesifikasjoner for DJI Mini 5 Pro:

1-tommers bildesensor med støtte for video i opptil 4K 120fps

24 mm objektiv med f/1.8 blenderåpning

48 mm medium-telefotomodus

225º gimbal, inkludert vertikal filming

Forovervendte LiDAR- og infrarøde sensorer for omgivelsessensorer

36 minutters batteritid