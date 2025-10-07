DJI Neo 2 er ett av tre spennende DJI-produkter som ryktes å lanseres i november – her er hva lekkasjene avslører

Den opprinnelige DJI Neo kan få en arvtager.

Tre nye DJI-produkter ryktes å lanseres i november

DJI Neo 2, Osmo Mobile 8 og Mic 3 Pro kan alle være underveis

Flere oppgraderinger har allerede blitt nevnt i tidligere rykter

Det har allerede vært et travelt 2025 for DJI, med lanseringer som DJI Osmo 360 og DJI Mini 5 Pro, men det er mer i vente: En ny lekkasje antyder tre store produktlanseringer i november, anført av innstegsdronen DJI Neo 2.

Lekkasjen kommer fra bransjekilder som snakket med DroneXL, og hele sortimentet til en lansering i november sies å bestå av DJI Neo 2, DJI Osmo Mobile 8 og DJI Mic 3 Pro – så de kan alle bli lansert i tide til julehandelen.

Det er DJI Neo 2 som sannsynligvis vil være den mest etterlengtede av de tre, basert på tidligere rykter og populariteten til den originale DJI Neo. Indikasjoner tyder på at den lette modellen vil få noen store oppgraderinger denne gangen, inkludert lengre flytid og forbedret holdbarhet.

Med rykter om bedre FPV (First Person View) og cinewhoop-funksjoner sammenlignet med originalen, kan DJI Neo 2 ta spranget fra en morsom innstegsmodell til noe som også appellerer til mer seriøse og profesjonelle innholdsskapere. Vi kan bare håpe at prisen ikke stiger for mye som et resultat av dette.

Dette kan vi ha i vente

DJI Mic 3 ble lansert i august. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Vi har ikke hørt så mye om lekkasjer og rykter om de to andre produktene, men DJI Osmo Mobile 8 har tidligere dukket opp i regulatoriske dokumenter. Akkurat som med den nåværende Mobile 7-serien, kunne vi igjen se både en standardmodell og en Pro-modell.

Når det gjelder DJI Mic 3 Pro, ble den originale DJI Mic 3 avduket i august, så det virker som om DJI ikke har kastet bort tiden på å lansere en enda mer premiumversjon. Forbedret værbeskyttelse, XLR-kompatibilitet og økt lagringskapasitet er alle blitt nevnt i ryktene.

Ettersom DJI Mic 3 allerede er en av de beste trådløse mikrofonene på markedet (akkurat som forgjengeren), er det sannsynlig at Pro-versjonen ikke vil tilby for mange oppgraderinger. DJI vil i stedet fokusere på noen få spesifikke funksjoner som vil appellere til profesjonelle brukere som er villige til å betale litt ekstra.

Akkurat som med DJI Neo 2, vil prisen være avgjørende – og vi gir dere lesere beskjed så snart DJI kommer med noe offisielt. DroneXL spesifiserer ikke en eksakt lanseringsdato, men DJI ønsker angivelig å lansere produktene før Black Friday, som finner sted 28. november.