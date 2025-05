DJI slakker ikke på farten – DJI Mini 5 Pro, DJI Avata 3 og DJI Neo 2 nevnt i nye lekkasjer

DJI Mini 5 Pro er visstnok blitt registrert hos FCC.

En video har også dukket opp som angivelig viser DJI Avatar 3.

DJI Neo 2 har også blitt nevnt i en ny lekkasje.

DJI har lenge vært etablert som produsenten av noen av de beste dronene du kan kjøpe, med DJI Mavic 4 Pro som det nyeste tilskuddet tidligere i mai. Nå tyder nye lekkasjer på at tre modeller til er på vei snart.

Først ut er DJI Mini 5 Pro, etterfølgeren til DJI Mini 4 Pro som ble lansert i september 2023. Som @MauroTandoi og Notebookcheck har bemerket, er denne nye modellen nå registrert hos FCC (Federal Communications Commission) i USA – et krav for alle elektroniske produkter som skal selges der.

Det ser ut til at denne modellen på under 250 gram vil få et større batteri enn forgjengeren og også raskere lading. Utover det avslører ikke FCC-dokumentet mye mer om hvilke forbedringer vi kan forvente.

Det har vært spekulasjoner om at DJI Mini 5 Pro skulle bli lansert i september – kanskje sammen med en oppfølger til DJI Osmo Action 5 Pro – men det faktum at modellen nå er registrert hos FCC, tyder på at lanseringen kan skje enda tidligere enn det.

Flere nye modeller underveis

Den neste modellen som nevnes er DJI Avata 3, hvor den kjente tipseren @Quadro_News (også dette via Notebookcheck) har lagt ut en video som visstnok viser enheten under testing. Denne modellen vil være etterfølgeren til DJI Avata 2, som ble lansert i april 2024.

Vi regner med at Avata 3 vil få en større kamerasensor, og videoen antyder også at propelldesignet er blitt oppdatert. Vi får imidlertid ikke se dronen i luften, så det mangler mer konkrete detaljer for øyeblikket.

Endelig er også DJI Neo 2 blitt nevnt, som etterfølger den opprinnelige DJI Neo fra september 2024. Denne informasjonen kommer fra @OsitaLV, som også nevner Avata 3 og Mini 5 Pro – så det er mye å se frem til fra DJI i nær fremtid.

Vi har ennå ingen fast informasjon om lanseringsdatoene for DJI Avata 3 og DJI Neo 2, men siden forgjengerne deres er nyere enn Mini 4 Pro, vil disse modellene sannsynligvis dukke opp senere i år.