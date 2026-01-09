DJI Avata 360-lekkasje viser en allsidig drone som kan slå Insta360 med en unik funksjon

Lekkede bilder viser frem DJI Avata 360 igjen

Det blir DJIs første drone med et 360-graders kamera

Den kan få en enkeltlinsemodus for vanlig filming

En ny lekkasje om DJI Avata 360 har dukket opp på nettet. Dette blir DJIs første drone med et 360-graders kamera, og den ventes å lanseres i nær fremtid – og den peker på en mulig fordel over konkurrenten, Antigravity A1 fra Insta360.

Lekkasjen kommer fra den etablerte tipseren @Quadro_News og viser et par uoffisielle bilder av DJI Avata 360, sammen med diverse tilbehør. Blant annet er DJIs vanlige RC-kontroller synlig.

Et av bildene viser DJI RC med livevideo fra dronen, noe som antyder at Avata 360 kan få en enkeltlinsemodus. Med andre ord vil det være mulig å bruke bare ett av objektivene til å ta opp vanlige, ikke-360-graders videoer og bilder.

Dette ser ut til å være muliggjort av en roterende kameramodul. Opp-og-ned-linser brukes til 360-graders video, men det ser ut til at hele enheten kan roteres 90 grader slik at en av linsene peker fremover for vanlig videoopptak.

Dette er noe Antigravity A1 mangler, ettersom linsene er faste og bare kan ta opp i 360 grader. For de som prøver å bestemme seg mellom disse to dronene, kan dette være en viktig forskjell å vurdere, selv om ingenting er bekreftet om DJI Avata 360 ennå.

Avata 360s medlemskap i DJIs FPV-familie kan også bety at flyhastigheten og manøvrerbarheten til den mer forsiktigflygende Antigravity A1 vil bli bedre.

En flyvende DJI Osmo 360

👉An acquaintance dropped by for a cup of tea.😋 It's been a while since we last met, DJI Avata 360.🤭#djiavata360

Et av de lekkede bildene viser også en batteriladehub, samme type som ofte følger med i Fly More-pakker, med plass til tre batterier. Vi har tidligere hørt rykter om hvilke pakker som kan være aktuelle for dronen.

Det har sirkulert mange rykter rundt DJI Avata 360, og mye tyder på at den i stor grad er basert på DJI Avata 2 som ble lansert i april 2024. Gitt hvor mange lekkasjer som allerede har dukket opp, virker en offisiell lansering ikke langt unna.

Vi venter oss støtte for 8K-videoopptak med doble 1/1,1-tommers CMOS-sensorer – sannsynligvis de samme som brukes i DJI Osmo 360 – samt et større batteri sammenlignet med Avata 2. Hindringsunngåelse og en følgemodus har også blitt nevnt av kilder med innsikt.

I bakgrunnen lurer imidlertid det nylig innførte forbudet mot nye DJI-produkter i USA, noe som betyr at DJI Avata 360 ikke vil bli solgt der. For oss i resten av verden ser det imidlertid ut til at ventetiden snart er over.