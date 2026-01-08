DJI Avata 360-läcka visar mångsidig drönare som kan slå Insta360 med en unik funktion

Läckta bilder visar DJI Avata 360 igen

Det blir DJIs första drönare med 360-graderskamera

Den kan få ett enlinsläge för vanlig filmning

En ny läcka om DJI Avata 360 har dykt upp online. Det här blir DJIs första drönare med 360-graderskamera och väntas lanseras inom en snar framtid – och den pekar på en möjlig fördel jämfört med konkurrenten Antigravity A1 från Insta360.

Läckan kommer från den etablerade läckan @Quadro_News och visar ett par inofficiella bilder på DJI Avata 360, tillsammans med flera tillbehör. Bland annat syns DJIs vanliga RC-kontroll.

På en av bilderna visas DJI RC med livevideo från drönaren, vilket antyder att Avata 360 kan få ett enlinsläge. Med andra ord skulle det gå att använda endast en av linserna för att spela in vanliga, icke-360-graders videor och bilder.

Detta verkar möjliggöras av en roterande kameramodul. Linser som är riktade uppåt och nedåt används för 360-gradersvideo, men det ser ut som att hela enheten kan roteras 90 grader så att en av linserna pekar framåt för vanlig videoinspelning.

Det är något som Antigravity A1 saknar, eftersom dess linser är fasta och endast kan spela in i 360 grader. För den som försöker välja mellan dessa två drönare kan det därför vara en viktig skillnad att ta hänsyn till, även om inget ännu är bekräftat kring DJI Avata 360.

Att Avata 360 tillhör DJIs FPV-familj kan också innebära att flyghastighet och manövrerbarhet överträffar den mer försiktigt flygande Antigravity A1.

En flygande DJI Osmo 360

👉An acquaintance dropped by for a cup of tea.😋 It's been a while since we last met, DJI Avata 360.🤭#djiavata360

En av de läckta bilderna visar även en laddningshub för batterier, av samma typ som ofta ingår i Fly More-paket, med plats för tre batterier. Vi har tidigare hört rykten om vilka paket som kan bli aktuella för drönaren.

Det har cirkulerat många rykten kring DJI Avata 360, och mycket tyder på att den till stor del bygger på DJI Avata 2 som lanserades i april 2024. Med tanke på hur många läckor som redan dykt upp verkar en officiell lansering inte vara långt borta.

Vi förväntar oss stöd för 8K-videoinspelning med dubbla 1/1,1-tums CMOS-sensorer – troligen samma som används i DJI Osmo 360 – samt ett större batteri jämfört med Avata 2. Även hinderundvikning och ett följa-läge har nämnts av källor med insyn.

I bakgrunden finns dock det nyligen införda förbudet mot nya DJI-produkter i USA, vilket innebär att DJI Avata 360 inte kommer att säljas där. För oss i övriga världen ser det däremot ut som att väntan snart är över.