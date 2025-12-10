Nya läckor kring DJI Pocket 4 och Avata 360 visar att ett trotsigt DJI planerar att avsluta 2025 med två stora lanseringar

DJI Pocket 3 vloggkamera (vänster) och DJI Avata 2 FPV-drönare (höger) kan snart få varsin efterföljare.

Nya läckor för DJI Osmo Pocket 4 och DJI Avata 360 har dykt upp

Båda produkterna kan lanseras innan 2025 är slut

Ett USA-förbud närmar sig för DJI, vilket skulle stoppa nya lanseringar

Även med ett förestående USA-förbud fortsätter DJI att trycka ut nya produkter för att få ut så mycket som möjligt på hyllorna – och det verkar inte som att företaget är färdigt än för 2025, om vi ska tro nya läckor kring vloggkameran DJI Osmo Pocket 4 och drönaren DJI Avata 360 (som ryktas bli märkets första modell med 360-graders inspelning).

Som tidigare nämnt och värt att notera igen, gäller det här förbudet enbart för den amerikanska marknaden och DJI-produkter kommer att finnas tillgängliga som vanligt på den svenska marknaden. Men eftersom företaget vill hinna få ut sina nya produkter även i USA innan förbudet träder i kraft, kan de alltså välja att skynda på sina lanseringar, vilket bara är trevligt för oss svenska konsumenter!

Först har vi DJI Osmo Pocket 4, där den välkända läckan Igor Bogdanov har laddat upp ett kort klipp som visar kameran under test. Vi får en relativt tydlig titt på den nya enheten, även om klippet är väldigt kort.

Detta stödjer tidigare läckor om efterföljaren till den nuvarande modellen, som vi beskrev som ”klassledande” i vår recension av DJI Osmo Pocket 3. Den uppdaterade versionen förväntas få en andra kameralins, längre batteritid och en roterbar skärm.

Alla dessa förbättringar innebär tydligen att DJI Osmo Pocket 4 blir något högre och tyngre än sin föregångare, vilket också verkar stämma i den nya läckan. Vi vet fortfarande inte exakt när vi får se den ryktade vloggkameran, men med tanke på hur tätt läckorna har kommit den senaste tiden är det sannolikt att en lansering ligger nära.

Full 360-graders täckning

DJI Avata 360 kan vara baserad på DJI Avata 2. (Image credit: DJI)

Vidare till DJI Avata 360, och detta är ytterligare en DJI-produkt som redan har läckt ordentligt, vilket antyder att en lansering är nära förestående: tidigare rykten har påstått att den här 360-gradersdrönaren ska presenteras innan årets slut, vilket bara ger DJI två eller tre veckor att få ut den.

Den senaste läckan kommer från New Camera, som har gjort jobbet med att sålla igenom alla AI-genererade fejkade bilder på nätet för att hitta en bild som faktiskt kan föreställa DJI Avata 360:s butikskartong. Det verkar vara Fly More Combo-lådan som inkluderar tre batterier.

Ett par FPV-glasögon verkar också vara inkluderade med drönaren, och förutom foton och videor i 360 grader kommer den omslutande FPV-vyn att vara en av de stora fördelarna med DJI Avata 360 – som förväntas erbjuda 8K-videoinspelning, dubbla 1/1,1-tumssensorer, hinderundvikande och ett följeläge.

Den tidigare referenspunkten för denna drönare verkar vara DJI Avata 2, även om 360-gradersmodellen sägs få ett större batteri för längre flygtid. Oavsett specifikationer kommer drönaren att ställas mot Antigravity A1 från Insta360, som redan imponerat på TechRadar-teamet.