DJI:s första 360-gradersdrönare kan vara på väg – här är paketen som kan bli tillgängliga

Fler detaljer om DJI Avata 360 har läckt

360-gradersdrönaren kommer i flera olika paket

En ny DJI-kraftstation har också dykt upp

Tar vi en titt på vår lista över de mest spännande kamerorna att se fram emot 2026, finns DJI Avata 360 med – och nu har en ny läcka gett oss ytterligare information om DJI:s första 360-gradersdrönare.

Den rutinerade läckan @Quadro_News har publicerat en bild som påstås visa vilka paket DJI Avata 360 kommer att säljas i. Som väntat liknar de i stort sett utbudet som redan finns till DJI Avata 2.

Vi får flera alternativ med extra batterier och bärväskor, samt paket med eller utan fjärrkontrollen DJI RC 2, vilket innebär att den som redan äger en sådan slipper köpa en ny.

Det dyraste paketet verkar inkludera både DJI Goggles N3 för en riktigt uppslukande vy och DJI RC Motion 3-kontrollen, som låter dig styra drönaren med gester i stället för traditionella spakar.

Priser och en kraftstation

👉There's not long to go until the New Year 2026🥂. And I didn't want to leave you without gifts.😜 See you next year! @DJIGlobal @insta360 @GoPro and more pic.twitter.com/ZElo0xjopfDecember 31, 2025

Vi får även viss prisinformation om paketen, även om summorna anges i kinesiska yuan. Direkta valutakonverteringar är dock knappast helt tillförlitliga när skatter, avgifter och tullar räknas in.

Som en grov fingervisning ligger det billigaste paketet på 2 988 yuan, vilket motsvarar cirka 3 900 kronor enligt växelkurserna vid skrivande stund. Det dyraste paketet kostar nästan det dubbla.

Samma läcka från @Quadro_News hintar dessutom om en portabel kraftstation från DJI med namnet DJI Power 1000 Mini, som – att döma av namnet – blir en mindre version av DJI Power 1000 som lanserades 2024.