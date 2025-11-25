DJI:s första drönare med 360-graderskamera dyker upp igen och en officiell lansering kan vara mycket nära
Vill hinna före ett eventuellt förbud.
- DJI Avata 360 har fått regulatoriskt godkännande i USA
- Tiden håller på att rinna ut inför ett möjligt försäljningsförbud
- Drönaren kan lanseras vilken dag som helst nu
DJI väntas lansera sin första drönare med 360-graderskamera inom kort, redo att konkurrera direkt med Insta360 Antigravity A1, och en ny läcka ger en fingervisning om när DJI-modellen kan dyka upp.
Modellen väntas heta DJI Avata 360 och DroneXL har upptäckt att den just fått regulatoriskt godkännande från Federal Communications Commission (FCC) i USA.
Det finns dock ett potentiellt förbud mot DJI-produkter som kan träda i kraft i USA den 23 december. Det sker om inte den amerikanska regeringen uttryckligen godkänner DJI:s teknik innan dess.
Med det i åtanke förväntar sig DroneXL att DJI försöker få ut 360-drönaren till försäljning före den 23 december. Annars blir den inte tillgänglig i USA överhuvudtaget. Med andra ord kan DJI Avata 360 dyka upp vilken dag som helst. För den svenska marknaden hotas inte DJI av något förbud, så vid lansering räknar vi med att drönaren blir tillgänglig som vanligt för svenska konsumenter.
Förväntade specifikationer
Några viktiga specifikationer för drönaren har redan avslöjats, både via FCC-dokument och andra källor. Det ser ut som att den får ett batteri på 38,67 Wh (14,32 V), vilket betyder en kapacitetsökning på 26% jämfört med DJI Avata 2.
Kamerasystemet väntas bestå av dubbla 1/1,1-tums CMOS-sensorer som möjliggör 8K-videoinspelning i 360 grader vid 50 bilder per sekund, samt 4K/120fps vanlig video och panoramafoton på 38 MP.
Fyra framåtriktade sensorer och två sidomonterade sensorer förväntas ge hinderundvikande och möjlighet att följa rörliga motiv. När det gäller anslutning ska OcuSync 4.0-teknik ge en räckvidd på upp till 20 kilometer.
Allt detta bör bli officiellt snart, även om mycket fortfarande är osäkert kring DJI:s framtid i USA.
