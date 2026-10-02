Er dette den den beste mobilen til video? Honors nyeste flaggskip byr på imponerende egenskaper for filming, i en pakke som potensielt kan slå iPhone

Honor har lansert sin nyeste toppmodell, Magic 9 Pro Max, i Kina.

Telefonen er resultatet av et samarbeid med Arri, en produsent av profesjonelle filmkameraer, og har et kamerasystem med to 200-megapiksel-sensorer på baksiden.

Den drives av en egenutviklet bildebehandlingsbrikke – Honor Imaging Chip H1 – og den nylig lanserte Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

iPhone er nok et populært valg i Hollywood – benyttet til å filme storfilmer som 28 Years Later – men et annet merke utfordrer nå om tronen innen filmproduksjon.

Den kinesiske smarttelefonprodusenten Honor har nettopp lansert sin nyeste toppmodell, Honor Magic 9 Pro Max, og markedsfører den ikke bare som en telefon, men som et fullverdig «håndholdt kinosystem».

Telefonen, som foreløpig er tilgjengelig i Kina, er et resultat av et samarbeid med Arri, en ledende produsent av profesjonelle filmkameraer. Den er utstyrt med et kamerasystem på baksiden med to 200-megapiksel-sensorer, drevet av den egenutviklede bildebrikken Honor Imaging Chip H1.

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Takket være samarbeidet med Arri er telefonens hovedsensorer kalibrert med Arri Image Science og Arri LogC3-kurven i fargerommet Arri Wide Gamut 3. Alt dette skal – på papiret – bidra til å gjenskape uttrykket og opplevelsen av et ekte filmkamera så nøyaktig som mulig når man filmer med telefonen.

Honors CEO James Li introduserer den nye enheten. (Image credit: Honor)

Brukerne vil også kunne velge mellom 14 forhåndsinnstilte «looks» eller 87 stiler fra Arris bildebibliotek, samt benytte seg av «Arri Cinema Mode» – en funksjon som opprinnelig ble lansert med Honor Robot Phone.

Ser man bort fra bildeegenskapene, fremstår Honor Magic 9 Pro Max som et svært evnerikt Android-flaggskip. Denne mobilen kjører på merkets MagicOS 11-grensesnitt, som utmerker seg med et eget, halvtransparent «flytende glass»-utseende.

Dette er en av de første telefonene som lanseres med den splitter nye brikken Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, som markedsføres som verdens raskeste mobile prosessor. Brikken kombineres med opptil 16 GB RAM og 1 TB lagringsplass.

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Skjermen er et 6,8-tommers OLED-panel med 120 Hz oppdateringsfrekvens og en oppløsning på 1320 x 2868 piksler, beskyttet av Honors egen ripebestandige NanoCrystal Shield-teknologi. Skjermen skal angivelig kunne nå en lysstyrke på hele 10 000 nits, noe som virker nesten absurd høyt.

Holdbarheten bør heller ikke være et problem, ettersom telefonen har sertifiseringene IP68, IP69 og IP69K for vann- og støvbestandighet, samt SGS-sertifisering med fem stjerner for ripebestandighet.

Designet bærer utvilsomt preg av inspirasjon fra iPhone (med tydelige likhetstrekk med den nye iPhone 18 Pro Max), selv om Honor hevder at den unike kameramodulen på Magic 9 Pro Max faktisk er inspirert av utseendet til eldre kinokameraer.

Den er tilgjengelig i tre farger: Moss Green, Shadow Black og Glacier Silver. Prisene starter på 6 499 RMB, noe som tilsvarer omtrent 9 300 kroner.

Honor opplyser at modellen vil bli lansert i andre regioner, så vi følger nøye med på oppdateringer.

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