Honor med yndig smart … veske

Trendy designvesker kjenner vel alle til. Her er en nytolkning av dette konseptet – Honors yndige, smarte og utrolig motepregede konseptmobil. Honor V Purse viser hvordan teknologien kan påvirke det bærekraftige motebildet.

Mobiltelefonen er noe man har med seg overalt, og inntil nylig har formen deres stort sett vært diktert av funksjonen. Det er ingenting i veien med bruksverdien, men de har stort sett ikke vært så veldig spennende å se på.

Det fikk utviklerne hos Honor til å tenke nytt: Hva om mobilene våre var like festlige og moterettede som de er funksjonelle? Mange av oss har jo allerede kvittet seg med lommebok, digitalkamera og til og med sminkespeil og overlatt oppgavene til mobilen. Hva om den også kunne fungere som veske?

Resultatet er Honor V Purse, en både spenstig og funksjonell mobiltelefon. Du kan dessverre ikke kjøpe den, men den gir oss likevel et glimt av mobiltelefonenes fremtid.

(Image credit: HONOR )

Smartvesken som også er en mobiltelefon

Honor V Purse er en banebrytende kombinasjon av design og innhold – og et innblikk i en fascinerende mobilfremtid. Ved første øyekast kan den se ut som en dyr designveske med kostbare materialer. Men ved nærmere ettersyn oppdager du at perlene nærmest toppen er kameraobjektiver, mens selve vesken er en høyoppløst skjerm. Åpner du den slanke, D-formede spennen, får du tilgang til en mobiltelefon med stor skjerm og all den kraften du måtte trenge. Bretter du den sammen igjen, har du den utvendige skjermen tilgjengelig, og den er stilles inn til å matche antrekket ditt, om du vil.

Alltid-på-skjermen gjør nemlig at Honor V Purse kan endre utseende på et øyeblikk, ved bare å berøre den med fingertuppen. Den kan endre uttrykk fra dag til natt, eller fra sprelsk til diskret. Den støtter et nærmest endeløst utvalg av alltid-på-skjermbilder, slik at du alltid har et tilbehør som passer for anledningen. Her benyttes blant annet gyroskopsensorer og lyssensorer for at dette skal fungere sømløst.

Et tilbehør som alltid passer for anledningen? (Image credit: HONOR )

Innhold, ikke bare design

Honors smartveske endrer utseende såpass dramatisk at man skulle tro de forskjellige uttrykkene var helt forskjellige enheter. Utrolig nok er de alle den samme. Innsiden er heller ikke så verst. Den er en høyteknologisk mobiltelefon på linje med det beste på markedet – med de beste komponentene fra Honor.

Honor bedriver ikke bare stilmessige eksperimenter med dette konseptet. De eksperimenterer også i høy grad med substansen – ved blant annet å utfordre bestående tanker om hvordan en mobil eller en kroppsnær enhet skal kunne fungere. De eksperimenterer med nye måter å utnytte gyroskoper, lyssensorer og berøringssensorer på, slik at Honor V Purse har kunnet bli enda mer interaktiv. Gyroskopsensorene bidrar til at skjermbildet kan bevege seg når du går, og enheten kan automatisk lese kalenderen din og oppdatere seg underveis – slik at den veksler fra arbeidsmodus til festmodus automatisk. Da trenger du ikke å gå hjem og bytte veske, eller?

Med en Honor V Purse trenger du kanskje ikke å bytte veske etter antrekket – for dette byttet fikser den selv. (Image credit: HONOR )

«Fygital» nyvinning?

Honor V Purse er et konsept. Men det bygger på faktiske teknologiske trender, på hvordan mobiltelefonen har inntatt en stadig mer sentral plass i livene våre, på den enorme utviklingen innen prosessorgraft og grafikkhåndtering og på det som er blitt kalt «fygitale» objekter – både fysiske og digitale. Fygitale varer har virkelig gjort et inntog i moteverdenen. Her blander de store merkene det digitale med det fysiske for å skape helt nye opplevelser og sammensetninger. Det er en spennende utvikling Honor nå er blitt en del av.