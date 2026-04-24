Honor vedgår at nye 600 Pro har et «kjent premiumdesign», men slår iPhone 17 Pro på to viktige måter

Honor har aldri vært beskjedne når det gjelder designinspirasjon. Kameramodulen på Honor 200 Pro var inspirert av Barcelonas Casa Milá, Magic 6 Pro hentet inspirasjon fra luksusklokker som Panerai, og Porsche Design Magic 6 RSR fikk form etter Porsche Taycan. Selskapet virker imidlertid litt mer tilbakeholdne med inspirasjonen bak Honor 600 Pro.

Den nye modellen er posisjonert som en konkurrent til Samsung Galaxy S25 FE, men dens tydelig Apple-inspirerte design gjør at man heller sammenligner den med iPhone 17 Pro.

Det er en horisontal kameramodul over hele baksiden, et «presisjonsskåret unibody-design» og en layout av kameraer og sensorer som føles veldig kjent. Telefonen kommer også i fargene svart, gullhvit og oransje. En kombinasjon som igjen føles mistenkelig kjent.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Likhetene er neppe en tilfeldighet. Honor vet godt hva de driver med, men mener samtidig at 600 Pro har tilstrekkelig med egne styrker til å stå på egne ben.

600 Pro i Orange (Image credit: Honor)

«600-serien er designet for å balansere kjent premium-estetikk med Honors egen identitet», forteller selskapet til TechRadar. «Den gjenspeiler bransjetrenden mot minimalistiske og elegante former, samtidig som den introduserer unike elementer som vår unibody-prosess, ultratynne rammer og nøye utvalgte materialer.»

«Spesielt for Honor 600 Pro er den oppdaterte kameramodulen designet med både funksjon og estetikk i tankene – for å skape en mer balansert layout samtidig som den støtter det oppgraderte kamerasystemet, inkludert periskop-teleobjektivet, og gir et renere og mer moderne designspråk sammenlignet med forrige generasjon.»

Når Honor rettferdiggjør 600 Pros nye design, refererer de til to av de tre største styrkene til sin nyeste telefon: de ultratynne rammene, hovedkameraet på 200 MP og det massive batteriet på 7000 mAh.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Honor 600 Pro har en nesten kantløs skjerm. (Image credit: Future / Honor)

For det første har 600 Pro en 6,57-tommers AMOLED-skjerm (2728 x 1264) med rammer som bare måler 0,98 mm, den tynneste vi har sett på noen telefon. Til sammenligning måler rammene på Samsung Galaxy S26 Ultra og iPhone 17 Pro henholdsvis 1,42 mm og 1,44 mm. Vi har aldri personlig brukt en telefon med rammer under 1 mm, så 600 Pros nesten kantløse skjerm er virkelig noe spesielt.

På baksiden finner vi et kamerasystem som består av et 200 MP vidvinkelkamera (ƒ/1.9), et 12 MP ultravidvinkelkamera (ƒ/2.2) og et 50 MP periskopteleobjektiv (ƒ/2.8) med 3,5x optisk zoom – et fleksibelt oppsett som passer til en rekke fotosituasjoner. Selvfølgelig får du også rikelig med AI-støtte for all denne maskinvaren, inkludert Honors AI Color Engine og den nye nattmodusen SuperMoon 2.0.

(Image credit: Future)

Vi har blitt vant til iPhone-, Pixel- og Samsung-slående batterier i de beste Android-telefonene fra Kina, og Honor 600 Pro er intet unntak. Den har et svimlende 7000 mAh silisium-karbonbatteri, som er betydelig større enn 5300 mAh-batteriet i fjorårets Honor 400 Pro og bare litt mindre enn 7300 mAh-batteriet i OnePlus 15, som har imponerende batteritid.

iPhone 17 Pro Max har til sammenligning et batteri på 5088 mAh.

Andre viktige funksjoner i Honor 600 Pro inkluderer Snapdragon 8 Elite-brikken (også brukt i Samsung Galaxy S25), en dedikert AI-knapp for enkel AI-basert videoredigering og støtte for 80 W kablet og 50 W trådløs lading.

Med andre ord føles Honors nyeste modell knapt som en typisk mellomklassetelefon. Den tilbyr spesifikasjoner som matcher, og i noen tilfeller overgår, ekte flaggskip som iPhone 17 Pro og Samsung Galaxy S26 Ultra. Hvis Honor setter prisen riktig, kan dette bli en av årets rimeligste telefoner.

Honor har ennå ikke annonsert priser eller en eksakt lanseringsdato, så vi må følge med på det. TechRadar-teamet vårt tester for tiden Honor 600 Pro (samt den billigere søskenmodellen, Honor 600), så forvent grundige anmeldelser snart. Men det er allerede klart at Honors nyeste «Number Series»-modell er mye mer interessant enn designet umiddelbart antyder.